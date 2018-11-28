«Жертва обстоятельств»: как схоронили «керченского стрелка»

Владислава Рослякова, напавшего на политехнический колледж в Керчи, кремировали и похоронили две недели назад под чужой фамилией. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Ранее сообщалось, что тело Рослякова находится в морге, пока не закончатся следственные действия, и никто из родственников на тот момент якобы не обращался за ним.

Напомним, 17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу из ружья, а затем активировал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами.

После нападения он покончил жизнь самоубийством. В результате произошедшего 20 человек погибли, полсотни человек получили ранения.

Следователи восстановили маршрут стрелка. По данным 52 видеокамер, работавших в момент атаки, Росляков вошел в колледж не через главный вход, а перелез через забор. Затем он вошел в здание через запасную дверь и поднялся в неработающий из-за ремонта туалет, расположенный на втором этаже.

Там он переоделся и достал оружие. Выйдя из туалета, Росляков начал стрелять по всем, кто попался ему на дороге. Спустившись в столовую на первом этаже юноша оставил в ней сумку в самодельным взрывным устройством.

Незадолго до атаки на политех стрелок получил разрешение на хранение оружия. Для этого он прошел специальную медкомиссию, включающую посещение психиатра. За несколько дней до трагедии в Керчи студент приобрел 150 патронов и охотничье ружье.

По неподтвержденной информации, которую приводит сайт kp.ru, деньги на покупку охотничьего ружья и патроны к нему Росляков взял у своей бабушки Галины. Незадолго до трагедии молодой человек пришел к родственнице — якобы за детскими фотографиями. После этого визита у пенсионерки пропали 20 тыс. рублей, отложенные на похороны.

Сразу после трагедии был объявлен сбор средств на похороны Рослякова. В итоге была собрана сумма в размере 101 тыс. руб., которую передали бабушке студента. К переводу прилагалось письмо, датированное 1 ноября, его фото выложено на сайте «360». Авторы письма представляются людьми, «неравнодушными к вашей семейной трагедии».

«К сожалению, произошло большое несчастье. Мы выражаем вашей семье искренние соболезнования.

У семей погибших есть поддержка и забота. От родственников, друзей, государства. А позаботиться о вас некому. И защитить.

Хотим сказать, что многие люди считают, что ваш внук, который, по сути, еще только вступил во взрослую жизнь, стал жертвой жизненных обстоятельств. Мы ничего не знаем о случившемся, но очень вам сочувствуем. Не опускайте руки», — пишут Галине Росляковой.

«Нам очень важно сказать этим письмом вам, что многие люди от 18 до 50 лет и старше, со всей страны выражают вам сочувствие. Случилось страшное, но произошедшее никак не исправишь. Важно сохранить светлую память о вашем внуке. Люди добровольно пожертвовали деньги и отправили их вам. Знайте, что есть много сочувствующих вашему горю людей. Дай бог вам здоровья и терпения. Это тяжелый крест, но его надо нести», — отмечается в письме.

Семья стрелка по-разному переживает трагедию. Активнее всего общается с журналистами бабушка Рослякова Галина. Она рассказала, что мать Владислава — тоже Галина — после случившегося долгое время лежала в психиатрической больнице. Выписавшись оттуда, она вернулась на работу — санитаркой в онкоцентре.

Кроме того, она решила переехать из однокомнатной квартиры, где жила с сыном. Перед переездом женщина выкинула все вещи сына, рассказали «360» соседи семьи.

Отец Владислава, по словам Галины Росляковой, также оказался в психиатрической клинике. «У него совсем убитое настроение. У него была раньше черепно-мозговая травма, а после того, что с сыном произошло, состояние обострилось», — цитирует бабушку стрелка kp.ru.

Рослякова-старшая также рассказала журналистам, каким Владислав был в детстве: «Да, замкнутый был, особенно после поступления в колледж. Когда был совсем маленький, рот не закрывался, так любил болтать. Когда стал старше, не хотел ничем делиться. Собирался в армии по контракту служить. Здесь ему не нравилось, хотел уехать на материк».