«Театральное» дело. Прокурор допрашивает Апфельбаум. LIVE

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Что стало известно на заседаниях
— Фигуранты дела не признают свою вину в мошенничестве. Их назначили гражданскими ответчиками по иску Минкультуры, которое требует взыскать с подсудимых 133 млн ущерба.
— Серебренников не вникал в вопросы госфинансирования и не распоряжался деньгами из кассы. Будучи худруком, он получал 100 тыс. рублей в месяц. Примерно такая же зарплата была у Малобродского на должности генпродюсера «Седьмой студии».
— По словам режиссера, «Платформа» закрылась после того, как пришел новый глава Минкульта Владимир Мединский, которому «Платформа» якобы «не пришлась по вкусу».
— Подписи на некоторых договорах, заключенных «Седьмой студией» от лица Алексея Малобродского, были подделаны.
— В одном из писем Малобродского, которое огласил суд, фигурирует смета, в которой указано имя ИП Синельникова. «Синельникову — 800 тысяч», — помечается в смете. Стало известно, что индивидуальный предприниматель получал деньги за помощь в постановке «Сна в летнюю ночь».
Фигуранты «признают обналичивание каких-то денег, уход от уплаты налогов», однако, по их словам, все средства использовались для организации спектаклей. Об этом еще в прошлом году сообщала адвокат Ирина Поверинова, которая защищает Софью Апфельбаум. Юрист заявила, что действия сотрудников «Седьмой студии» являются нарушением финансовой дисциплины, но не преступлением.
СК и прокуратура подтверждают, что «Седьмая студия» действительно провела все мероприятия, заявленные в проекте субсидии. Однако, по данным ведомств, сотрудники театральной компании предоставляли в Министерство культуры финансовые и творческие отчеты с заведомо недостоверными сведениями.
По данным следствия, обвиняемые украли деньги путем их обналичивания. С финансовыми вопросами им якобы помогал индивидуальный предприниматель Синельников.
В обвинительном заключении говорится, что Серебренников и Итин создали преступную группу и вовлекли в нее остальных фигурантов. Все это якобы было сделано для хищения 133 млн рублей, которые Минкульт в 2011–2014 годах выделил на проект «Платформа», занимавшийся популяризацией современного искусства. В его рамках ставились театральные и музыкальные спектакли.
Помимо Апфельбаум, фигурантами «театрального» дела являются режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-гендиректор организации Юрий Итин, а также бухгалтер Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова. Дела в отношении последних двух выделены в отдельное производство — Масляева признала вину и заключила сделку со следствием, а Воронова уехала из России и была объявлена в международный розыск.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Мещанский суд Москвы продолжает рассматривать дело «Седьмой студии», сотрудники которой обвиняются в хищении многомиллионной суммы, выделенной Минкультом на проект «Платформа». Сегодня продолжится допрос экс-сотрудницы ведомства, директора РАМТ Софьи Апфельбаум. Мы будем внимательно следить за ходом процесса и сообщать вам о главном.