«Театральное» дело. Прокурор допрашивает Апфельбаум. LIVE

Что стало известно на заседаниях

— Фигуранты дела не признают свою вину в мошенничестве. Их назначили гражданскими ответчиками по иску Минкультуры, которое требует взыскать с подсудимых 133 млн ущерба.

— Серебренников не вникал в вопросы госфинансирования и не распоряжался деньгами из кассы. Будучи худруком, он получал 100 тыс. рублей в месяц. Примерно такая же зарплата была у Малобродского на должности генпродюсера «Седьмой студии».

— По словам режиссера, «Платформа» закрылась после того, как пришел новый глава Минкульта Владимир Мединский, которому «Платформа» якобы «не пришлась по вкусу».

— Подписи на некоторых договорах, заключенных «Седьмой студией» от лица Алексея Малобродского, были подделаны.

— В одном из писем Малобродского, которое огласил суд, фигурирует смета, в которой указано имя ИП Синельникова. «Синельникову — 800 тысяч», — помечается в смете. Стало известно, что индивидуальный предприниматель получал деньги за помощь в постановке «Сна в летнюю ночь».