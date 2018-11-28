«Калечащая операция»: как женское обрезание дошло до Москвы

Фонд «Правовая инициатива» намерен обратиться в Генпрокуратуру России с просьбой проверить информацию о проведении процедуры женского обрезания в московских частных клиниках. Как пояснила пресс-секретарь организации Ксения Бабич, сейчас адвокаты готовят официальный запрос в Генпрокуратуру, чтобы ведомство проверило «законность таких действий». Кроме того, по данным фонда, еще около десяти столичных медучреждений оказывают услугу клиторэктомии, добавила Бабич.

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Ранее издание «Медуза» сообщило, что один из московских сетевых медицинских центров предоставляет девочкам от 5 до 12 лет услугу по женскому обрезанию, после которой пациентка теряет чувствительность половых органов. Журналисты пояснили, что анонимный читатель отправил в редакцию скриншоты сайта клиники, где описывалась процедура клиторэктомии и говорилось, что «обрезание клитора проводится девочкам до начала периода полового созревания, обычно в возрасте от 5 до 12 лет».

При этом в тексте сообщения отмечалось, что такая операция проводится по «религиозным или ритуальным мотивам» и является калечащей. В связи с этим ее необходимо проводить «не в домашних условиях, а в медицинской клинике».

Скриншоты были опубликованы в Сети. На следующий день описание процедуры было частично изменено: слова «ребенок» и «девочка» были заменены на слово «пациентка».

Заместитель генерального директора клиники Любовь Аксенова в личном разговоре с журналистами объяснила, что их медучреждение проводит эту операцию, поскольку на нее есть спрос. В основном пациенты — это «люди определенного вероисповедания, которое сложилось по религиозным соображениям». При этом она отрицала, что врачи центра проводят подобные операции несовершеннолетним. По словам Аксеновой, отдел маркетинга совершил ошибку, поставив на сайт текст с другого интернет-портала и забыв исправить допустимый для операции возраст.

Замдиректора не стала отвечать на вопрос о том, проводилась ли клиторэктомия в клинике ранее.

Позже на сайте центра появилось заявление, в котором еще раз указывалось, что в центре никогда не делали клитороэктомию несовершеннолетним пациенткам. Также авторы статьи обратили внимание, что эта процедура «проводится исключительно по медицинским показаниям, с применением общей анестезии в условиях стационара под наблюдением врачей и с соблюдением установленных стандартов».

Ислам не обязывает

Старший имам Московской соборной мечети, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, комментируя информацию, заявил, что раньше никогда не слышал о применении подобной практики в столице и шокирован сообщениями о случаях женского обрезания.

«Возможно, где-то на Кавказе подобная ситуация была, или в арабских странах порой подобную практику практикуют. В Москве чтобы подобное было – я впервые встречаю. Такой необходимости у мусульман не было. Да, можно встретить повествования о женском обрезании в книгах, но это больше как некое упоминание традиции, которая бытовала среди арабов.

Но религиозного призыва, необходимости, желательности — такого повествования нет. Это несравнимо с тем обрезанием, которое предписано мальчикам.

Из-за этого для меня это вообще такое немножко интересное, с другой стороны — шокирующее [заявление]. Не знаю, как и с чем это связано», — приводит его слова «Говорит Москва».

Евгения Назимова, врач акушер-гинеколог, поясняет, что женское обрезание является калечащей операцией и исправить ее физиологические последствия невозможно.

«В каких-то культурах такая операция действительно принята, например, в африканских странах. Мне непонятно, почему в Москве кто-то занимается этим вопросом, но раз люди предлагают такую процедуру, значит, она действительно кем-то востребована. Понятно, что на нее есть спрос, иначе никакая клиника не стала бы заниматься подобными операциями», — сказала эксперт «Газете.Ru».

Назимова отмечает, что по закону пациент старше 14 лет должен сам одобрить любое хирургическое вмешательство, подписав документ. Если речь идет о клиторэктомии, которая проводится по желанию самой пациентки, то вопрос выходит за рамки медицины и становится религиозно-социальным, считает она.

«Естественно, эта процедура негуманна по отношению к женщине. Тем не менее, если пациентка сама приняла решение провести такую операцию, наверное, у нее есть для этого основания и она эмоционально к этой операции готова. Люди добровольно отказываются от половой жизни, допустим, монахини, и эмоционально они от этого не страдают, поскольку это их решение. Клитор — это орган, отвечающий только за сексуальное удовольствие, и женщина, у которой его удалили, будет обеднена в сексуальном плане. Понятно, что эта операция калечащая», — поясняет Назимова.

При этом она отмечает, что медицинскими показаниями к клиторэктомии могут быть только онкологические заболевания: злокачественные процессы или предрак.

После появления в СМИ информации о московской клинике на сайте Change.org появилась петиция с призывом запретить в России операции по клиторэктомии, а также ввести уголовную ответственность для лиц, проводящих такие операции, с пожизненным запретом на работу в медицинской сфере.

«Единственным «обоснованием» проведения такой операции являются требования религии, но в действительности ни одна из традиционных религий РФ, включая ислам, не выдвигает подобных требований к женщине, поэтому это обоснование — лживо и не может быть принято во внимание», — сообщают авторы петиции.

На момент публикации материала свою подпись под петицией поставили более 1,4 тыс. человек.

От Африки до Дагестана

Операция по частичному или полному удалению внешних гениталий у женщин была запрещена резолюцией ООН в 2012 году. Всемирная организация здравоохранения официально признала, что женское обрезание не имеет ничего общего с мужским, которое больше является гигиенической процедурой. Клиторэктомия наносит лишь вред здоровью женщины: появляется опасность инфекции, а также осложнений во время родов, затрудняется мочеиспускание. Минздрав России также заявлял о том, что поддерживает мнение международного медицинского сообщества и выступает против женского обрезания.

На запрос «Газеты.Ru» в Минздраве РФ ответили, что подобная операция «не является медицинской» и по вопросу о ее проведении в московских клиниках «нужно обращаться в правоохранительные органы».

Подобные процедуры до сих пор распространены в восточных и северо-восточных странах Африки и на Ближнем Востоке. Кроме того, в 2016 году организация «Правовая инициатива по России» представила доклад о практике женского обрезания в некоторых высокогорных и равнинных районах Республики Дагестан.

Как отмечалось, основаниями для операции становятся лишь ритуальные соображения, а не медицинская необходимость. В ходе исследования правозащитники опросили девочек, подвергшихся клиторэктомии, их матерей и родственниц, а также тех, кто непосредственно выполнял обрезание.

«Наибольшее распространение операции получили среди народов, населяющих Восточный Дагестан: среди самого многочисленного народа — аварцев (главным образом, из Тляратинского и Цумадинского районов) и среди причисленных к нему малочисленных народов. Говорить о численности женщин, подвергшихся обрезанию, в настоящий момент сложно.

Но даже если учесть имеющиеся значительно заниженные данные, можно предположить, что обрезанию подверглись десятки тысяч женщин», — говорилось в докладе.

После публикации доклада тему женского обрезания прокомментировали несколько авторитетных для российских мусульман деятелей. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил о необходимости обрезать всех женщин.

«Если бы это было применительно ко всем женщинам, это было бы очень хорошо. Женщину Всевышний создал для того, чтобы она рожала детей и их воспитывала. А это [обрезание] не имеет к этому никакого отношения. Женщины от этого не перестают рожать. А вот разврата было бы меньше», — сказал Бердиев.

В то же время муфтий Москвы и Центрального региона, глава рабочей группы Общественной палаты России по противодействию псевдорелигиозному экстремизму Альбир Крганов заявил, что по шариату женское обрезание разрешено, но не является обязательной процедурой. «Я считаю, что такое решение может принимать женщина самостоятельно или, если это девочка, — с согласия на это родителей, и обязательно должно быть присутствие врача. Это должно быть очень взвешенное решение», — подчеркнул он.

После того, как доклад был опубликован, первый замглавы прокуратуры Дагестана Сергей Беляков запросил у «Правовой инициативы» информацию о случаях женского обрезания. Позднее прокуратура сообщила, что не нашла подтверждения того, что в республике проводится данная процедура. В связи с этим ведомство не стало предпринимать меры.

В том же году депутат и оперная певица Мария Максакова внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ввести уголовное наказание — от семи до десяти лет лишения свободы — за проведение клитороэктомии по религиозным, а не медицинским мотивам. В 2017 году сообщалось, что ее инициатива так и не была рассмотрена. В настоящее время в России нет уголовного наказания для лиц, проводящих подобные процедуры.