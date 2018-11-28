Делали бомбы вместо уроков: как ФСБ ловит школьников

Московские следователи проверяют причастность четырех подростков к делу об изготовлении 14-летним школьником самодельного взрывного устройства. Об этом ТАСС заявил источник, близкий к следствию.

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«В деле московского подростка, обвиняемого в изготовлении СВУ, фигурируют еще четверо несовершеннолетних. Все они проверяются на причастность к этому преступлению. С ними ведутся следственные действия, назначен ряд экспертиз», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что статус несовершеннолетних пока не определен.

О том, что у 14-летнего жителя Москвы были соучастники, ранее сообщал ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. «В ходе первоначального обыска в квартире, где проживал подросток, были изъяты многочисленные самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ, которые приобретались организованной группой с целью незаконного изготовления взрывчатых веществ», — пояснял он.

Ученик одной из московских школ был задержан 2 ноября в квартире дома, расположенного на улице Свободы. Силовики вышли на него в рамках расследования уголовного дела о взрыве в управлении ФСБ по Архангельской области, который организовал 17-летний юноша.

Выяснилось, что подросток из Москвы переписывался с архангельским террористом.

В его отношении было возбуждено уголовное дело о «Незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозки или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой», а также о нелегальном изготовлении взрывчатых веществ.

Расследованием дела занимается Главное следственное управление СК по Москве. Уже назначено более 20 экспертиз – в том числе генетическая, медицинская и психолого-психиатрическая. Отметим, что 14-летний подросток не согласился с предъявленными ему обвинениями. Он был арестован до 2 декабря. В среду, 28 ноября, Пресненский суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ему меры пресечения на два месяца – то есть до 2 февраля 2019 года. Процесс будет проходить в закрытом режиме из-за возраста обвиняемого.

Кроме того, в начале ноября на фоне архангельского ЧП в Калининграде был арестован 24-летний анархист Вячеслав Лукичев. Силовики обвинили его в в оправдании терроризма. Поводом для такого обвинения стал пост молодого человека в телеграм-канале, в котором он назвал героем 17-летнего подростка, устроившего взрыв в УФСБ. По словам адвоката Лукичева, вместе с ее подзащитным были задержаны еще две девушки. Тем не менее, мужчина взял всю ответственность за содеянное на себя и попросил отпустить дам.

Напомним, что взрыв в здании УФБС Архангельской области произошел 31 октября. В результате происшествия погиб 17-летний юноша, который и пронес, а затем активировал самодельное взрывное устройство. Из-за инцидента пострадали трое сотрудников ведомства. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт». Расследованием преступления занялся центральный аппарат Следственного комитета.

Известно, что организатор взрыва был студентом политехнического техникума Архангельска. «Предварительные данные говорят о том, что парень был хороший, почти отличник.

Что его привело к потере миропонимания и, в результате, к трагедии? Этой работой необходимо заняться», — сообщал глава региона Игорь Орлов.

Губернатор поручил региональному минобру проанализировать эффективность воспитательной работы в учреждениях среднего специального образования. «Нам надо понимать, что за люди осуществляют эту деятельностью, какие организации присутствуют в учебных заведениях, какую воспитательную миссию они выполняют», — объяснил чиновник.

Орлов отметил, что в 2018 году Архангельская область направила 14 млн руб. на организацию безопасности в образовательных учреждениях. «Теми или иными техническими средствами сегодня оснащена большая часть школ, техникумов и детских садов», — добавил он.

На фоне взрыва в Архангельске глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что проблему радикализации молодежи надо решать немедленно. Он отметил, что вскоре ведомство представит свои предложения по решению этого вопроса российскому руководству.

Бортников заявил, что молодежь, которая придерживается различных радикальных идей, объединяется в сообщества, цель которых заключается в противодействии действующей власти посредством вооруженной борьбы. Глава спецслужбы напомнил о событиях 2017 года, когда было совершено нападение на УФСБ Хабаровского края. Этот и архангельский инцидент являются проявлением молодежного радикализма, убежден глава ФСБ.

«Это проблема, которая сейчас должна решаться незамедлительно. Потому что очень много вопросов накопилось за прошедший период времени, когда мы фактически упустили трудных подростков, трудную молодежь, которая попала под влияние отдельной группы лиц и стала исповедовать радикальные взгляды. И левые, и правые, а где-то — и вперемешку — сумбур в голове, незнамо что», — отметил Александр Бортников.

По его словам, иногда члены таких радикальных сообществ начинают использовать «исламский флаг». «Это такой «замес» — нацистский, анархистский, левый, правый, исламистский. С этим надо что-то делать. Времени у нас нет», — пояснил глава спецслужбы. Он подчеркнул, что к решению этой проблемы должны быть подключены не только правоохранители, но и органы власти вместе с гражданским обществом.