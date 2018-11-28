Обыски в якутской мэрии: что ищет ФСБ

В управлении культуры и духовного развития мэрии Якутска проводится проверка управления ФСБ. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе администрации города.

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«Да, действительно проводится проверка. Оперативные мероприятия проводит управление ФСБ по Якутии. Комментировать следственные мероприятия администрация города не уполномочены», — отметили там. В администрации подчеркнули, что глава города Сардана Авксентьева уведомлена о проводимых спецслужбой действиях в установленном законом порядке.

Ранее телеканал «Якутия 24» со ссылкой на очевидцев написал, что утром в городскую администрацию «прибыли сотрудники в штатском» и начали изъятия документов в кабинетах Управления культуры и духовного развития Якутска. «Специалисты подписали бумаги о неразглашении. Поэтому не можем сказать, с каких именно органов прибыли сотрудники и с чем связана проверка», — отметили очевидцы.

В самом управлении культуры телеканалу заявили, что не знают о причинах проверки. «Мы сами не знаем, что за проверка, нам ничего не объясняют, документы нам не показывают», — объяснил его сотрудник. Между тем, по данным источника в правоохранительных органах местного агентства ЯСИА, у ФСБ возникли вопросы, касающиеся деятельности ведомства в сфере госзакупок.

На прошлой неделе, 23 ноября, Счетная палата Якутии сообщила, что республиканский минкульт во время исполнения госпрограммы «Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии на 2012−2019 годы» допустил 860 нарушений на сумму около 1,1 млрд рублей.

При этом нерациональное использование 52,2 млн рублей в 617 случаях было квалифицировано как неустранимое нарушение. Еще 8 млрд в 17 случаях как неэффективно использованные, а трата 11,8 млн рублей в 14 случаях оценена как риски.

Данные о нарушениях были переданы в профильные министерства. В республиканском минкульте организовали финансовый контроль и аудит. Вследствие проверки Счетной палаты были оштрафованы глава компании «Сахафильм» Дмитрий Шадрин и его заместитель Зинаида Борисова — на 20 и 25 тыс. рублей соответственно. Они получили административное наказание за нецелевое использование денег из госбюджета.

Как писало агентство SakhaLife, кинокомпания не согласилась с решением счетного ведомства. По данным «Сахафильма», 757 тыс. рублей бюджетных средств были потрачены на оплату коммунальных услуг. «Следовательно, нарушений бюджетного законодательства не имеется, так как данная сумма была использована на цели, соответствующие условиям получения указанных средств», — объяснили в организации.

Незадолго до публикации данных о нарушениях в республиканском минкульте депутаты якутского Госсобрания раскритиковали работу сотрудников Счетной палаты. По их словам, ведомство проводит много проверок, однако зачастую сделаны они некачественно.

«Все выводы какие-то закругленные. Никаких организационных выводов по вашим проверкам зачастую не производится. Последняя проверка дорожного фонда — при объеме 3 млрд 400 рублей объем нарушений 3 млрд 400 рублей. Выводов никаких. Как такое может быть? На профильном комитете надо рассмотреть вопрос работы Счетной палаты. Мы не говорим про председателя — вопрос по доработке законов о Счетной палате и по контрольному комитету республики», — заявил член якутского госсобрания Виктор Федоров.

Отметим, что в середине ноября мэр Якутска Сардана Авксентьева отказалась от проведения в городе балета «Корсар», который собиралась провести «Агентство культуры и художественного образования». В связи с чем был объявлен государственный аукцион на сумму 1,5 млн рублей.

«Признаюсь, я с большим уважением отношусь к творчеству Шарля Адольфа Адана и к классическому балету в целом. Однако у сферы культуры и художественного образования города, за нормальное функционирование и развитие которой в том числе отвечает указанное агентство, есть немало других животрепещущих вопросов, которые требуют внимания и ресурсов, в том числе финансовых», — отметила градоначальница на своей странице в инстаграме.

После беседы с главой «Агентства культуры и художественного образования» 1,5 млн рублей было решено направить Окружному центру народного творчества, Центральной библиотечной системе, а также трем детским школам искусств.