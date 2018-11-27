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Горит «Виктор Черномырдин». LIVE

В Петербурге произошел пожар на строящемся ледоколе

В Санкт-Петербурге загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин». Пожар распространился на вторую и третью палубы судна. Пока сообщается о двух пострадавших. «Газета.Ru» следит за ЧП в режиме онлайн.
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21:43

Врачи рассказали о состоянии одного из пострадавших при пожаре. Как отмечается, мужчина доставлен в больницу с ожогами в состоянии средней степени тяжести.

21:41

Тем временем появились предварительные версии причин пожара. Как сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора, задымление на ледоколе имеет технологическую причину. «Предварительно в результате технологического процесса произошел сбой в электросистемах — короткое замыкание, что и могло спровоцировать задымление», — сказал источник. Однако не исключена и версия нарушений при работах с судном.

21:36

Пожар на строящемся дизель-электрический ледоколе »Виктор Черномырдин» на территории АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге ликвидирован, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России. «В 21.10 объявлена ликвидация открытого горения на 300 квадратных метрах», — сообщили в экстренных службах.

21:34

И немного интересных цифр из области судостроения: длина ледокола составила 142,4 метра, ширина — 29 метров, водоизмещение — почти 22,3 тыс. тонн, скорость – около 17 узлов, автономность – 60 суток, ледопроходимость – 2 метра. Предполагается, что его будет обслуживать экипаж в количестве 38 человек.

21:32

По задумке, «Виктор Черномырдин» должен был стать самым большим и мощным в мире неатомным ледоколом, предназначенным как для самостоятельной проводки судов, так и для работы в качестве вспомогательного судна в составе сложных караванов на трассе Северного морского пути. «Виктора Черномырдина» готовили также и к тому, что ему придется заниматься буксировкой, оказанием помощи и аварийно-спасательными работами в ледовых условиях и на чистой воде.

21:30

История строительства ледокола, который хотя и был спущен на воду, но так и не принялся за работу, весьма драматична. Заказ на ЛК-25 от Росморпорта на 7,94 миллиарда рублей ООО «Балтийский завод — Судостроение», входящее в Объединенную судостроительную корпорацию, получило еще в далеком 2011 году. Судно должно было быть сдано в конце 2015 года, однако в конце июня 2016-го СМИ сообщили, что Росморречфлот требует с ОСК 667 миллионов рублей неустойки за срыв сроков сдачи ледокола.

21:28

Ледокол «Виктор Черномырдин» был спущен на воду около двух лет назад — 30 декабря 2016-го. Начало работы судна было запланировано на конец 2018 года.

21:17

Как уточнил РИА «Новости» представитель экстренных служб, общая площадь судна составляет 1200 кв. метров.

21:08

Ликвидацией огня занимаются 75 человек и 15 единиц техники.

21:00

Строящийся ледокол не оборудован ни одной системой пожаротушения, рассказали в пресс-службе МЧС.

20:54

Задымление обнаружили на третьей палубе, однако потом огонь распространился и на вторую палубу, сообщили РИА «Новости» в МЧС.

20:49

Пока известно о двух пострадавших. «Один из них — работник предприятия «Адмиралтейские верфи», на территории которой горит ледокол», — сообщил ТАСС источник в медицинских службах.

20:45

В Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях произошло возгорание дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин». По предварительным данным, площадь пожара составляет 300 кв. м, горят две палубы из пяти. Пожару присвоен третий номер сложности.