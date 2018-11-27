Горит «Виктор Черномырдин». LIVE

История строительства ледокола, который хотя и был спущен на воду, но так и не принялся за работу, весьма драматична. Заказ на ЛК-25 от Росморпорта на 7,94 миллиарда рублей ООО «Балтийский завод — Судостроение», входящее в Объединенную судостроительную корпорацию, получило еще в далеком 2011 году. Судно должно было быть сдано в конце 2015 года, однако в конце июня 2016-го СМИ сообщили, что Росморречфлот требует с ОСК 667 миллионов рублей неустойки за срыв сроков сдачи ледокола.