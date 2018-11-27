Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей

Красноярские правоохранители проверяют появившуюся в соцсетях информацию о поджоге подростка на ледовом катке «Рассвет». Об этом ТАСС заявили в краевом главке МВД.

Реклама

На днях в городском сообществе «Я живу в Красноярске» в соцсети «Вконтакте» было опубликовано видео, на котором подросток полыхает огнем на местном катке. Через некоторое время сверстники на коньках принялись тушить его из огнетушителя. Однако эти действия не помогли, и ребенку пришлось скинуть горящую куртку. Произошедшее засняла одна из участников инцидента, она и опубликовала ролик в соцсетях. В описании к видео указывается, что все произошло на выходных.

Как сообщили сайту kp.ru сотрудники «Рассвета», подростки ходят на каток регулярно, и зачастую хамят его сотрудникам и посетителям.

Полицейские уже установили личности девушек, которые снимали происходящее. Об этом «360» заявил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что во вторник оперативники поедут на стадион для изъятия записей с камер видеонаблюдения, которые позволят определить остальных участников инцидента.

Как пишет телеканал, в местные медицинские учреждения не поступала информация о травмах после поджога на красноярском катке. Если же выяснится, что в результате инцидента кто-то из детей все же пострадал, виновникам грозит уголовная ответственность.

Это не первый случай, когда школьники поджигают своих сверстников. Почти две недели назад, в ночь с 14 на 15 ноября, в квартире, которая расположена на проспекте Науки Санкт-Петербурга, во время вечеринки трое подростков посадили свою 14-летнюю подругу на стул, облили горючей жидкостью, а затем подожгли.

В результате в доме разгорелся пожар, а школьница получила получила 30-процентный ожог тела. Приятели отнесли ее на станцию неотложной помощи и положили у входа.

После того, как врачи обнаружили девочку с ожогами головы и конечностей, она рассказала им о произошедшем с ней инциденте. Медики приняли решение обратиться в местную полицию. В ту же ночь, по сообщению ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, силовики по случайности встретили на улице двух подростков, которые были свидетелями поджога 14-летней школьницы.

«В отдел полиции доставили двоих знакомых пострадавших. Это 16-летний подросток и 16-летняя девочка», — отметили в ведомстве. Там добавили, что подростки отказались признавать свою вину.

15 ноября полицейские начали проверку по факту произошедшего. Правоохранители отметили, что ожоги девочка могла получить из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью. Тогда же издание Neva.today сообщало, что силовики не выявили у школьников злого умысла.

«Подростки устроили домашнюю вечеринку и в разгар веселья начали обливать друг друга водой, а один из мальчиков плеснул в пострадавшую спиртом», — говорилось в материале на сайте издания. Затем парень случайно чиркнул зажигалкой — в результате у девочки моментально вспыхнули волосы и одежда.

Тем не менее, спустя два дня, следствие сообщило, что подозревает одного из участников вечеринки на проспекте Науки в том, то он специально облил спиртосодержащей жидкостью и поджег свою 14-летнюю знакомую. 17 ноября петербургский суд арестовал этого подростка.

«Калининский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сроком на 2 месяца, по 14 января 2019 года», — заявили в объединенной пресс-службе городских судов (ОПС).

Там отметили, что суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката подозреваемого о его передаче под присмотр родителям и бабушке.

«Мне сказали, что ребята просто решили пошутить. Когда ее подожгли, они поняли, что это уже плохо. И начали тушить ее. Но Максим [имя изменено, — «Газета.Ru»] плохой на самом деле. Пьет, курит, говорят, что и еще кое-что принимает. Он часто гуляет ночами», — рассказала сайту kp.ru знакомая арестованного подростка.

Издание отмечает, что на своей странице «Вконтакте» школьник публикует снимки с сигаретами и алкоголем. Кроме того, он подписан на различные экстремальные сообщества, а в постах жалуется на неразделенную любовь.

«Это случайно вышло. За что это сделали? Не за что. Была бутылка. Мы думали, что там вода. Ее облили. Все говорят, что это вода. Я ору: «Спирт!». И в этот момент к ней подносят зажигалку. Слово пацана даю, что случайно. То, что ее привязали к стулу, это все ложь желтой прессы», — отметил в разговоре с kp.ru ещё один участник «огненной» вечеринки.

Следователям предстоит выяснить, был ли поджог умышленным или случайным. Расследование дела под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.