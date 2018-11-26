«Чпокнуть дротиком»: уволена чиновница, унизившая пенсионера

Камчатские власти уволили чиновницу, которая сравнила пришедшего к зданию регионального правительства вооруженного пенсионера с животным. Об этом заявили в пресс-службе администрации Камчатского края.

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По данным местных СМИ, женщина работала в аппарате по договору гражданско-правового характера. Руководство правительства сочло ее слова порочащим госслужащих. «После инцидента договор с ней расторгнут», — заявили РИА «Новости» в администрации.

Напомним, что скандальная история произошла неделю назад, 19 ноября. В этот день к зданию регионального правительства, которое расположено на площади Ленина в Петропавловске-Камчатском, пришел пожилой мужчина. В его руках было ружье ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом. Пенсионер пытался войти в здание, однако охрана заблокировала двери и вызвала сотрудников Росгвардии.

Чуть позже в соцсетях был опубликован ролик, снятый из окон региональной администрации. На нем одна из сотрудниц правительства заявляет следующее:

«Это только дротиком, как животное, чпок. Чтобы он отрубился. Потому что непонятно, что у него в голове». Служебное расследование этого инцидента не понадобилось, вскоре женщина была уволена.

Что касается пенсионера, то в тот день его задержали и доставили в отделение полиции. Там правоохранители возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 222 «О незаконной перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов».

Выяснилось, что мужчине 67 лет, он является инвалидом третьей группы, и недавно перенес инфаркт. Как сообщили следователи, к зданию правительства он пришел, так как ему якобы угрожают убийством. Мужчина хотел попросить помощи у прокурора и угрожал покончить с собой. После произошедшего местного жители отправили в психоневрологический диспансер.

Это не первый случай, когда неосторожные высказывание чиновниц и чиновников приводили к печальным для них последствиям. Так, в начале октября уже бывшая глава Министерства труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тыс. рублей в месяц достаточно для удовлетворения минимальных физиологических потребностей.

Эта фраза была произнесена во время обсуждения законопроекта о повышении прожиточного минимума пенсионерам, который на тот момент составлял 7,2 тыс. рублей. Соколова предлагала повысить его на 288 рублей, а областные депутаты — на 500 рублей. «Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!», — заявила региональный министр.

В ответ на слова чиновницы областной депутат предложил ей самостоятельно пожить на указанную сумму. Соколова объяснила, что «статус министра ей этого не позволит». Она отметила, что подготовит список продуктов для депутата и будет взвешивать коллегу на каждом заседании думы.

Через несколько дней, 12 октября, глава Саратовской области Валерий Радаев снял Наталью Соколову с должности министра. «Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», — говорилось в заявлении губернатора.

Примечательно, что предложенный Соколовой прожиточный минимум все же был принят.

Позже СМИ выяснили, что доход бывшего министра труда в 2017 году составил 2 млн 296 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные из ее декларации. Также стало известно, что на Соколову зарегистрирован жилой дом, приусадебный участок и квартира площадью 46,5 кв. м. Помимо зарплаты, чиновница ежегодно получала из бюджета материальную помощь размером 200 тыс. рублей.

Спустя чуть больше месяца, 20 ноября, сенатор от Брянской области Екатерина Лахова, обсуждая прожиточный минимум размером 3,5 тыс. рублей, вспомнила о тяжелых временах войны. «Но вот что интересно: я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?», — заявила сенатор.

Она отметила, что сама иногда весь день питается гречкой. «Для здоровья полезно периодически устраивать такие дни. На следующий день желания уже нет продолжать в том же духе. Понятно дело, что организму нужно разнообразие. И если каждый день питаться скудно, то организм «спасибо» не скажет», — добавила Лахова.

Слова Лаховой вызвали волну критики. Позже она пояснила, что журналисты неправильно передали ее слова.