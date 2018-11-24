«Ваш ребенок еле дышит»: как убивает школа

«Вернулся домой с «харчками»»

Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело об издевательствах подростков над своим сверстником из барнаульского лицея №101. Следователи считают, что ответственность за действия детей несет руководство учебного заведения — их обвиняют в халатности.

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Согласно информации СК, с сентября по ноябрь 2018 года группа учащихся применяла физическое и психологическое насилие в отношении своего сверстника. Оперативники выяснили, что подростки травили и других учеников лицея. Его руководство знало об этом, однако никаких мер по решению проблемы принято не было.

О систематических издевательствах над 14-летним подростком 14 ноября на своей странице в фейсбуке рассказала жительница Барнаула Ульяна Меньшикова. Она заявила, что в сентябре ее сын вернулся домой в куртке с «омерзительными мужицкими харчками» и отпечатком грязного ботинка. Ребенок убеждал мать, что причин для беспокойства нет. «Да это малолетки дурью маются, сам разберусь, мам», — объяснял он.

Меньшикова осознала масштаб всей ситуации, когда сын попросил ее купить кастет для безопасных походов в школу.

Спустя несколько дней, 12 ноября, он пришел домой с подбитым глазом и рваной раной века. Семья обратилась в травмпункт, а затем написала заявление в полицию. «Были просмотрены видеозаписи, которые зафиксировали весь инцидент от начала до конца. Видно, как толпа подростков забрасывает его кусками льда, как он получил травму и как с окровавленным лицом возвращается в школу», — отметила жительница Барнаула.

По словам матери, несколько учеников 6-го и 7-го класса выбрали ее сына жертвой и практически ежедневно по окончании второй смены темным вечером караулили его за воротами школы. «Нападали и били всегда со спины, тут же разбегаясь врассыпную, унижали, поливали нецензурной бранью, оплевывали. Немаловажно то, что эта компания учится в первую смену, и им было не лень постоянно выходить на охоту по вечерам, когда большинство вечно занятых детей либо учит уроки, либо занимается в секциях и с репетиторами», — отметила Ульяна Меньшикова.

Вместо того чтобы разобраться в ситуации, администрация школы обвинила в произошедшем мальчика и его маму, продолжает она. По словам руководства лицея, семья подростка «слишком остро реагирует на пинки и тычки». На родительском собрании, рассказала Меньшикова, ее отчитывали, «как школьницу, которая провинилась перед всеми в том, что ее сын стал жертвой толпы». В администрации также заявили, что обратятся в инспекцию по делам несовершеннолетних, так как женщина якобы часто уезжает в Москву.

После истории с барнаульским школьником звезды шоу-бизнеса стали публиковать видео в его поддержку с хештегом #япротивнасилия. Один из роликов выложила экс-участница группы «Тату» Елена Катина — в нем она посоветовала детям не бояться просить помощи у взрослых. Видеообращение к подростку записал актер театра и кино Алексей Морозов, а также музыкант Арсений Бородин.

Администрация Барнаула создала комиссию по изучению конфликта в лицее. 23 ноября были представлены результаты проверки, которые не выявили факты травли ребенка.

«Сказать о травле члены комиссии пока не могут. И я думаю, что мы не сделаем такого вывода. Потому что ребята в своих показаниях говорят о том, что сначала они просто толкали восьмиклассника и он бежал за ними. Им это нравилось. Потом, да, они подтверждают, что они толкали его все больше, но им нравилось, что восьмиклассник их догоняет. Но сам мальчик говорит, что он не испытывал физической боли, то есть физического насилия к нему не применялось. А вот психологическая агрессия имела место быть. С ребятами была проведена серьезная работа, они раскаялись», — цитирует агентство «Амител» председательницу городского комитета по образованию Наталью Полосину.

Она подтвердила, что 12 ноября группа школьников действительно играла в снежки за территорией лицея. Однако снег попал не только в 14-летнего подростка, но и в остальных детей.

В середине ноября сайт kp.ru, ссылаясь на уполномоченную при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольгу Казанцеву, сообщал, что ученик барнаульского лицея, над которым издевались сверстники, отправился на реабилитацию в краевой кризисный центр. В учреждении отметили, что на их телефон доверия часто поступают жалобы на буллинг.

Региональный омбудсмен Казанцева считает, что школы должны научиться предупреждать случаи травли детей. «Более того, отношение администрации типа «всякое бывает», «всегда так было», «подумаешь, пнули», «детские шалости» — на мой взгляд, являются просто недопустимым», — заключила она. Чиновница добавила, что в 2018 году она получила уже восемь жалоб на издевательства в школах. Однако, по ее мнению, таких инцидентов гораздо больше.

«Скажите спасибо, что мы вызвали скорую»

В середине ноября в соцсетях появился ролик, на котором группа девушек избивает школьницу из Минеральных Вод, лежащую на земле. При этом одна из участниц драки прыгнула ей на голову. В конце девочку поставили на колени и заставили принести извинения. После инцидента ребенка с ушибами госпитализировали в травматологическое отделение.

Полицейские начали выяснять обстоятельства произошедшего, губернатор Ставрополья взял данный инцидент на личный контроль. «Установлены все участники, их возраст, известно также, что они не отличались хорошим поведением, рвением к учебе. Как сообщили в образовательных учреждениях, девочки часто пропускали уроки, относились к учебе не очень хорошо. При этом семьи у кого полные, у кого неполные», — заявила уполномоченная по правам ребенка в регионе Светлана Адаменко.

Еще один инцидент произошел 2 ноября в школе №17, расположенной в городе Одинцово Московской области.

После окончания урока геометрии ученик 9 класса накинулся на своего одноклассника и начал душить его. Затем он попросил своих друзей ударить ребенка в пах.

«Они так и поступили. После чего один из парней залез под парту, схватил сына за гениталии и начал их выкручивать», — рассказала РИА «Новости» мать пострадавшего мальчика.

Она отметила, что издевательства над ее сыном происходили на глазах учительницы, которая пыталась успокоить подростков дежурными фразами. Тем временем школьник начал терять сознание — в итоге его доставили в медкабинет. Оттуда медсестра связалась с матерью школьника и заявила, что ее ребенок «серо-зеленого цвета и еле дышит». Мальчика госпитализировали в Одинцовскую центральную районную больницу, там врачи поставили диагноз «ушиб мошонки».

Как позже сообщили в Управлении образования администрации Одинцовского района, конфликт в школе произошел буквально за доли секунды. «Пострадавший закричал, учитель срочно вызвала дежурного администратора и классного руководителя. Ребенка проводили в медицинский кабинет», — заявили в ведомстве.

Все виновники нападения на мальчика были поставлены на внутришкольный учет, а подростка, нанесшего удар в пах, перевели в другой класс. Учительница географии получила выговор за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

26 сентября еще один инцидент произошел в Екатеринбурге. После окончания занятий на футбольном поле одной из местных школ ребенку, который решил заступиться за друга, сломали шею. «Только кончились уроки. Друг пожаловался ему, что ребята забрали куртку. Внук пошел разбираться — возникла потасовка.

Один из так называемых лидеров группы кричал ему, что он «бомж», угрожал убить. Потом толпой пытались напасть на него.

Он побежал — шестеро за ним. Догнали на футбольном поле. Били с такой силой, что внук заорал от боли», — рассказала РИА «Новости» бабушка школьника Надежда Усольцева.

Через некоторое время старшеклассники разняли участников драки. Все они попали в кабинет к директору. Туда же вскоре приехала Усольцева. Ей заявили, что дети уже помирились и могут разойтись по домам, однако ее внука пришлось доставить в больницу.

«Когда я начала ругаться, попросила провести проверку и наказать виновных, классный руководитель внука заявила: «Не нравится школа? Переводитесь в другую». Директор и вовсе отмахнулась: «Скажите спасибо, что мы вызвали скорую», — сообщили родственница пострадавшего.

Ребенок уже вернулся к урокам. Директор учебного заведения передала его родителям деньги от отца обидчика на оплату корсета для пострадавшего.

«Все, что не убивает, делает нас инвалидами»

Зимой 2018 года Лаборатория профилактики асоциального поведения НИУ ВШЭ провела исследование распространенности травли среди учеников 9-10 классов. В опросе приняли около 900 старшеклассников из пяти федеральных округов России.

«Если о результатах говорить коротко, то травля достаточно сильно распространена — хотя бы раз за месяц в школе с хотя бы одним проявлением травли сталкивалось почти 2/3 опрошенных»,

— рассказала «Газете.Ru» один из авторов исследования, научный сотрудник НИУ ВШЭ Мария Новикова.

Она отметила, что тех, кто был свидетелем травли, оказалось еще больше. По словам Новиковой, речь не шла о тяжелых телесных повреждениях, краже ценных вещей или доведении до суицида — чаще всего подростки рассказывали о таких «мелочах», как неприличный жест, обидный комментарий про внешний вид, умышленный толчок в коридоре или на лестнице, а также отказ общаться.

Примечательно, что девочки чаще становятся свидетелями травли, и, по сравнению с мальчиками, чувствуют себя в школе в меньшей безопасности. «Мальчики чаще инициируют физическую травлю и чаще же от нее страдают. Все типы роли в ситуации травли сильно связаны между собой — многие дети в одних ситуациях выступают как жертвы, в других — как свидетели. Больше травят ребят из малообеспеченных семей и тех, где работает только мама или вообще никто не работает», — поделилась специалист НИУ ВШЭ.

По мнению Марии Новиковой, в российском обществе сложилось устойчивое представление о том, что травля — это необходимый элемент взросления, который закаляет и готовит к жизненным трудностям. Его нужно перерасти.

«Важно понимать, что травля — это не ситуация, в которой есть только двое, агрессор и жертва. Это всегда характеристика всего сообщества в целом.

В травле есть очень многочисленная группа свидетелей, они играют не меньшую роль, чем булли (агрессор) и жертва. Потому что ради их внимания и одобрения все и делается. И именно они — основная целевая аудитория воздействия антибуллинговых программ.

Буллинг связан с наличием жесткой иерархической структуры, в которой одним из способов продвинуться наверх является привлечение к себе внимания и уважения за счет нападения на слабого. Структура отношений во многих российских школах сегодня достаточно авторитарная. Это касается не только отношений учитель-ученик, но и отношений администрация-учитель», — сообщила Новикова.

По словам специалиста, чтобы решить проблему травли в российских школах, необходимо привлечь всех членов школьного сообщества, учителей, родителей, детей и администрацию.

«Важна профилактика, а не только реагирование, когда уже что-то стряслось. Нужно проводить постоянное обучение для всех, особенно для школьных педагогов, социальных педагогов и психологов. Есть абсолютно конкретные техники работы в ситуации, когда взрослый стал свидетелем непосредственно в момент травли, есть — для моментов, когда узнал от кого-то, что этого ребенка, скорее всего, травят. И они не сложные, но часто контринтуитивные», — рассказала Марина Новикова.

В большинстве случаев взрослые люди, видя, как ребенок издевается над своим сверстником, устраивают публичный суд над обидчиками, продолжает собеседница «Газеты.Ru». «Однако это действие ошибочно.

Для свидетелей, других детей, которые там присутствовали и еще минуту назад наблюдали, как другого мутузят или обзывают, это продолжение шоу. Привлечение внимания к агрессору — то, что ему и нужно.

А внимание и участие в такой момент в первую очередь нужно жертве. С нее взрослому «интервенцию» и надо начинать», — объяснила она. Главная задача — дать обидчику возможность понять то, что в такой ситуации чувствует его жертва, добавила Новикова.

Важно не бояться говорить о буллинге и называть вещи своими именами, подчеркивает эксперт НИУ ВШЭ. «Травля — явление хоть и обыденное, но не менее от этого опасное. Среди последствий — тревожные и депрессивные расстройства, причем во взрослой жизни в том числе, и что еще важно — не только у жертв, у всех участников. Не стоит думать, что это закаляет — мне здесь больше нравится переделка известного утверждения «Все, что нас не убивает, делает нас инвалидами», — заключила Мария Новикова.

Почему дети такие злые

Подростки проявляют агрессию к сверстникам по ряду причин, отмечает психолог Арина Липкина. Во-первых, это может быть связано со здоровьем — из-за соответствующих проблем у ребенка возникают сложности с обучением, проявляется склонность к агрессии, употреблению алкоголя, табака и наркотиков.

«Это также могут быть психиатрические проблемы — тревожные состояния, депрессия, биполярное расстройство. Это может быть следствием напряженных отношений в семье. Дети чувствуют себя беспомощными — это приводит к тому, что уровень эмпатии, сочувствия, сострадания снижается. Они полностью игнорируют чувства других. Не имеют возможности выразить свое беспокойство, поэтому вымещают его на сверстниках. Это называется посттравматической игрой», — говорит специалист «Газете.Ru».

Если подросток закрывается в своей комнате, просит не беспокоить его, у него плохой аппетит и сон, он постоянно срывается и не контролирует себя — скорее всего, он подвергается буллингу, подчеркивает психолог.

«Обычно это дети-одиночки. У них нет друзей или их очень мало. Это ребенок тревожный, он легко может заплакать. Конечно, в зоне риска находятся физически слабые дети. Кроме того, если у ребенка, например, часто болит голова или живот, то в таком положении тяжело противостоять издевательствам. Также это дети, которые проявляют сексуальный интерес к своему полу, или же бисексуальные подростки. Это часто дети очень умные, неординарные — им завидуют, их хотят унизить, уничтожить», — пояснила эксперт.

Чтобы противостоять агрессии, ребенок должен чувствовать себя ментально и физически комфортно, продолжает Липкина. «У него должен быть нормальный сон, питание. Он должен быть занят каким-либо хобби — психически это помогает противостоять буллингу. Хорошо, когда у ребенка есть друзья, хотя бы один человек. Это уже команда, которая поможет справиться с травлей. Ведь чаще всего агрессоры нападают именно на одного человека», — сообщила она.

Психолог отметила, что в большинстве случаев агрессоры достаточно трусливы. Опасны и жестоки они лишь в момент эйфории. «После это они начинают бояться. Поэтому очень важна огласка — ребенок должен не бояться рассказать о своих проблемах школьному психологу, классному руководителю или близким. Ни в коем случае нельзя мириться с травлей», — заключила Липкина.