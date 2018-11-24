Идите в маляры: почему выпускники никому не нужны

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов предложил людям с высшим образованием взглянуть в сторону биржи труда, которая «ломится» от вакансий маляров и уборщиц. Депутат пожаловался в одном из интервью на то, что к нему приходят люди, которые просят помочь с работой и говорят, что у них несколько высших образований, но при этом отказываются от многих вакансий. Хотя, как отметил депутат, «Газпром» не в состоянии принять на работу всех.

Реклама

Позже парламентарий отметил, что СМИ неверно передали его слова и выставили все в неправильном свете. По словам Вострецова, на самом деле он просто хотел указать безработным людям на то, что никогда не стоит опускать руки во время поиска работы.

«Смысл был в чем? Приходят странные люди, говорят, что у них два, три, четыре высших образования, и хотят, чтобы им предложили какую-то только высокооплачиваемую работу <…>

Они — профессиональные нытики. Они десять лет могут искать работу под себя и не найти ее никогда. Тот, кто хочет, тот находит. Безработный — это тот, кто не имеет работы, но хочет ее найти. Не мечтает», — сказал Вострецов РИА «Новости».

Он также пояснил, что «Газпром» был упомянут не случайно: к нему действительно приходил молодой человек, получивший диплом, и просил помочь устроиться в газовую компанию, хотя его туда брать отказывались. По словам депутата, такие люди, как правило, не пытаются решить проблему с трудоустройством самостоятельно.

«Можно и поваром работать, и маляром, и учиться параллельно, совершенствоваться и искать. Кто мешает искать работу по своим знаниям? А можно сидеть на бабушкиной пенсии внучку лет десять и мечтать: «Бабушка, но я не хочу за 15-20 тысяч вот туда пойти работать». Ну, так а ты почему тогда на бабкину пенсию живешь? Ей, конечно, не хватит никакого прожиточного минимума, и все будут злиться, что государство плохое. Может, мы с себя тоже начнем как-то спрашивать?» — задался вопросом депутат.

Он добавил, что и сам готов в будущем сменить сферу деятельности, если будет необходимо. При этом, по его словам, сейчас важность таких специальностей несправедливо занижена.

«Вот если я, депутат, потеряю работу, если я никому буду не нужен — пойду на биржу труда. А что такого? Я и грузчиком работал, и кем только не был <…> Если жизнь повернется, поеду на село, в деревню, заведу корову, хозяйство, как я и жил, и буду огород вести. И сейчас могу и полы помыть, и сготовить, и все что хочешь сделать», — заключил Вострецов.

Пытка вузом

Наличие диплома о высшем образовании сегодня зачастую не дает людям никаких преимуществ. Так, согласно данным исследования Росстата, которое проводится каждые пять лет, в 2010-2015 годах получили диплом 10,7 млн человек, а трудоустроились при этом всего 5,9 млн человек.

В то же время люди, не имеющие диплома вообще, оказываются иногда более успешными в области трудоустройства. По данным исследования «Где и кем работают высокообразованные россияне», проведенного авторами Высшей школы экономики, несмотря на рост числа работников с дипломом (с 23,8% в 2001 году до 32,2% в 2014 году), каждый четвертый россиянин, окончивший вуз, выполняет работу, не требующую высшего образования. При этом около 30% работников утверждают, что работают не по специальности.

Приведенные данные указывают на то, что в России на самом деле существует широкий разрыв между профессиональной подготовкой кадров и потребностями рынка труда. По мнению некоторых экспертов, происходит это из-за отсутствия связи обратной связи между рынком труда и рынком образования.

По мнению специалистов, эта тенденция связана также с отсутствием изначального ориентирования в профессиональной сфере в школах — сейчас подросткам важен только сам факт поступления в университет, в то время как о дальнейшей работе в выбранной сфере мало кто задумывается заранее.

«Огромное влияние оказывает отсутствие профориентации в школах — подросткам, по сути, все равно, куда идти. Да и вообще сейчас нивелировалось высшее образование: если в СССР диплом вуза мог гарантировать трудоустройство и зарплата действительно зависела от него напрямую, то за последние годы ситуация изменилась, — рассказал «Газете.Ru» руководитель пресс-службы портала «SuperJob» Сергей Светоченко. — Зачастую вуз выбирается только из-за маленького конкурса, низкого проходного балла, подходящей стоимости. А потом, на выходе, мы получаем либо специалистов, но глубоко несчастных от того, что занимаются не своим делом, либо людей с очень низким уровнем образования, которые даже не имеют достаточных знаний, чтобы где-то их применить».

Среди студентов высших и средних специальных учебных заведений планируют работать по специальности только половина — остальные 27% затруднились ответить на данный вопрос, а 20% респондентов и вовсе осознали в процессе обучения, что их не привлекает выбранная профессия, приводит данные пресс-служба портала по поиску работы «HeadHunter». При этом лишь чуть больше половины студентов, планирующих в дальнейшем развиваться в выбранной профессии, уделяют основную часть своего времени обучению (51%). Остальные же находятся в режиме ожидания конца «пытки универом».

«Поступив на выбранный факультет, я была полна эмоций. Все казалось таким интересным, таким новым. Однако уже через год я поняла, что выбранная профессия мне совсем не подходит. Да и добиться реальных успехов я вряд ли смогу — слишком велика конкуренция, слишком мало у меня мотивации бороться за место под солнцем именно на этом поприще.

Резко перестало нравиться ходить в университет, я начала прогуливать пары и заваливать экзамены. Хотя раньше всегда была отличницей. Теперь хочется поскорее закончить это место, чтобы уже не останавливаться на полпути, и начать поиски своего истинного призвания.

Может, отправлюсь получать второе высшее — кто знает, может, хоть во второй раз я не прогадаю. Тогда и устроиться на нормальную работу смогу», — рассказала «Газете.Ru» студентка факультета журналистики одного из самых престижных вузов столицы.

Получил диплом — стал начальником

Кроме неправильно сделанного выбора, устроиться на нормальную работу выпускникам вузов мешает отсутствие опыта работы, который сейчас требуется практически для любой вакансии. Многим во время обучения не выпадает шанс этот опыт приобрести. Вот и получается, что выпускники попадают в замкнутый круг: они не могут получить опыт работы, так как без опыта их никуда не берут.

Именно поэтому специалисты портала «SuperJob» рекомендуют молодым специалистам начинать практиковаться заранее — бесплатно, просто ради опыта.

«Возможность получить опыт работы сейчас есть практически у любого студента — главное, найти время и желание. На любом портале по поиску работы стали появляться отдельные разделы под заголовком «стажировка». Да, возможно, вам придется трудиться бесплатно или за совсем маленькие деньги, однако к моменту окончания вуза у вас уже будет опыт работы, который в дальнейшем очень сыграет вам на руку, причем это касается абсолютно любой сферы — как физиков, так и лириков», — делится секретом успеха Светоченко.

Исследование ВШЭ показало, что свое место на рынке труда легче найти обладателям дипломов экономистов и инженеров, а тяжелее всего — аграриям, искусствоведам и специалистам естественных наук и математики.

При этом среди мужчин чаще всего «работу мечты» находят специалисты технического профиля, а среди женщин — экономисты и педагоги.

Несмотря на то что высшее образование сейчас сравнительно обесценилось, иногда «корочка» все-таки имеет свои плюсы. Так, почти каждый шестой выпускник вуза занимает руководящую должность — по данным исследования, более половины дипломированных работников (55,8%) занимают позиции специалистов высшего уровня квалификации.

«Сейчас везде востребованы именно специалисты в своей области, у которых имеется достойный багаж опыта и навыков — на диплом могут и не посмотреть. Хотя, опять-таки, все зависит от сферы деятельности: в компьютерные технологии вряд ли решит влезть человек без образования. Та же история и в государственных компаниях: когда речь идет не о линейном персонале, а о людях, занимающих руководящие должности, то и запросы работодателей меняются. Есть ряд должностей, на которые не могут взять человека без высшего образования, исходя из устава», — отмечает Светоченко.

Среди 71,4% работающих россиян, которые отмечают, что работают по профессии, большинство составляют медики. Авторы исследования ВШЭ констатируют, что

выпускники медицинских вузов могут считаться самой благополучной группой: именно они, как правило, работают по специальности и занимают позиции, требующие высокой квалификации.

Хуже всего дела обстоят у аграриев — их профессия чаще, чем у других, оказывается не связана с полученным дипломом. Правда, среди них достаточно высок процент руководителей.

«Временно работающие» как отдельный класс

Проблемы с трудоустройством испытывают далеко не только выпускники — многие люди теряют работу вследствие определенных обстоятельств и снова оказываются на рынке труда. И во второй раз найти постоянную работу оказывается сложнее — при наличии опыта идти на ставку за маленькие деньги уже не хочется, а выгодные предложения встречаются довольно редко. Вот и приходится переходить с места на место в надежде на лучшее предложение. Причем на самом деле таких людей куда больше, чем 4,9% официально безработных: они не числятся в рядах самозанятых или в теневой экономике, так как де-юре они постоянно работают. Де-факто — все время находятся в поисках работы.

Как отмечала в своей колонке автор «Газеты.Ru» Анастасия Миронова, такие люди очень часто встречаются и среди тех, у кого на полках пылятся дипломы о высшем образовании.

«Среди моих знакомых, перебивающихся не первый год случайными заработками, абсолютно все имеют высшее образование.

В основном это разные маркетологи, психологи, юристы. Есть также в выборке выпускник театральной академии и выпускница духовной семинарии. И, конечно, филологи.

Они недолго работают мерчендайзерами в торговой сети. Потом продают телефоны в палатке. Пристраиваются на несколько месяцев в службу логистики. Одна выпускница филфака работала пиар-менеджером в банке, потом — в зоогостинице, после этого развозила по торговым центрам промышленные ковры, а теперь устроилась в какое-то детское учреждение, где ей нужно будет для сохранения места обучиться на медсестру», — пишет Анастасия Миронова.

Как отмечает Миронова, сейчас появились миллионы людей без каких-либо перспектив и гарантий работы, не имеющие право даже на пособие по безработице, потому что они постоянно ходят на работу или ее поиски.

«Есть у нас временно безработные и временно работающие. Пора уже вводить официальный термин», — добавляет журналистка.