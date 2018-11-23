«Обычное дело»: зачем военные кружили над Кремлем

Федеральная служба охраны объяснила появление двух военных вертолетов над Кремлем, ставших одной из самых обсуждаемых тем в сети в четверг, 22 ноября. Оказалось, что это была тренировка Федеральной службы охраны (ФСО) России. И ничего удивительного в этом событии нет.

«У нас, что первый раз вертолеты с территории Кремля взлетают? Что тут удивительного?» — сказал источник ФАН.

Эту же информацию в пятницу подтвердили и в центре по связям с прессой и общественностью ФСО. Там журналистам РИА «Новости» сообщили, что в Москве действительно проходили плановые учения.

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Как ранее отмечали пользователи, вертолет Ми-8, летевший в районе Кремля в четверг, вез некий груз на прицепе. На кадрах, опубликованных ФАН, видно, как судно летит с сеткой, в которой просматриваются человеческие фигуры. Комментирующие ролик предположили, что в сетке находятся люди в военной форме и, очевидно, с оружием, которые стоят спина к спине на платформе. На видео очевидца также заснято, как эти люди двигаются.

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов поделился своей версией происходящего и заявил, что это могла быть отработка технологии уничтожения дронов.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что в последнее время расхожей схемой атак является использование дронов. Можно предположить, что это действительно учения по обеспечению безопасности высших должностных лиц при подобной атаке. Дроны имеют ресурс для подъема взрывных устройств. Возникает вопрос, как с ними бороться? Чтобы осуществить уничтожение дрона с вертолета, вертолет сначала нужно развернуть, сокращается маневр.

Если даже открыть двери у вертолета, то нужной зоны обстрела все равно не получишь. А если речь идет о личном составе, который обеспечивает 360 градусов обстрела, находясь на платформе под вертолетом сопровождения, то теоретически можно предположить, что такая схема может сработать. Возможно, это как раз отработка технологии уничтожения дронов», — рассказал Михайлов «Московскому Комсомольцу».

По данным очевидцев, вертолеты летали в центре Москвы около 40 минут, их видели в районе станций метро «Новокузнецкая» и «Павелецкая».

Отмечается также, что возле одной из кремлевских стен недалеко от Спасской башни и Тайницкого сада расположен вертодром, рассчитанный на посадку двух вертолетов.

В ближайшее время вертолеты в небе над столицей перестанут вызывать шок у горожан, так как они будут видеть их каждый день. Ранее сообщалось, что санитарные вертолеты начнут круглосуточно патрулировать территорию столицы, передает «Вечерняя Москва». На первые свои ночные дежурства вертолеты вылетели еще во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Развитие российской техники никогда не стояло на месте – в особенности это касается военного оснащения. Так, в октябре 2018 года в интернете появились первые изображения «перспективного боевого вертолета» (ПБВ), разработкой которого занимается российское конструкторское бюро «Камов». ПБВ создается с использованием ноу-хау КБ «Камов» — соосной схемой расположения несущих винтов. На вертолете также появятся крылья, а шасси будут в полете убираться.

Кроме того, расположение экипажа будет позаимствовано у ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». Отмечается, что будет построено два варианта вертолета: военный и гражданский, для перевозки пассажиров. Как сообщалось в СМИ,

новый вертолет мгновенно вызвал интерес не только в России, но и за рубежом. «Сообщения об этом и изображения стали стремительно распространяться в сети»,

— говорится в статье «Российской газеты». По словам одного из разработчиков, скорость ПБВ сможет превышать 700 км/ч.

Ранее стало известно, что армия РФ разместилась на первой строчке рейтинга, который составило американское издание Business Insider. Таким образом вооруженные силы России были признаны самыми сильными в мире. Отмечается, что при составлении рейтинга издание учитывало численность личного состава вооруженных сил, количество вооружения и боевой техники, а также таких факторов как, география, логистика, природные и промышленные ресурсы и уровень развития страны в целом.

Глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс этой осенью уже высказывал мнение, что странам-участникам альянса стоит всеми силами избегать конфликта с Россией, иначе они столкнутся с серьезными проблемами. По его словам, армия НАТО обладает недостаточной «военной мобильностью» по переброске солдат и техники.

Такого же мнения придерживается и глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Терренс О'Шонесси, который выступил с соответствующим заявлением на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США.

Как заявил О'Шонесси, в случае войны территория США окажется беззащитной перед российским или китайским оружием, так как ситуация с глобальной безопасностью меняется, и США сталкиваются с новыми вызовами.