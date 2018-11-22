Кто насиловал дознавателя? Полицейских могут выпустить

Адвокаты двоих бывших полицейских из Башкирии, подозреваемых в групповом изнасиловании коллеги-дознавателя, сообщили о наличии доказательств, которые указывают на их отсутствие на месте преступления в указанное потерпевшей время. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат одного из фигурантов дела Аслям Халиков.

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«Салават Галиев вышел из отдела полиции в районе 22.00, а Эдуард Матвеев — в 22.10. А заявительница в показаниях пишет, что преступление произошло с 22.40 до 00.30. Нами собрана доказательная база, свидетельствующая о том, что двух полицейских в это время не было в отделе полиции, есть свидетели, их показания, телефонные звонки с водителями полицейских, есть записи с видеокамер. По ним мы можем доказать, что Матвеев въехал в свой двор, а Галиев в момент преступления был в загородном кафе», — подчеркнул Халиков.

Защитник также заявил, что эти сведения будут представлены следствию. «Мы будем настаивать на освобождении из-под стражи, это будет ходатайство. Еще проведем ряд проверочных мероприятий, и следствие проведет свои действия, картина полностью сложится. После этого будем принимать решения», — отметил юрист.

Позже издание «ГорОбзор.ру» со ссылкой источник, близкий к материалам дела, сообщило, что Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева могут отпустить из-под стражи уже в декабре.

Об инциденте с групповым изнасилованием в миграционном отделе МВД по Уфимскому району стало известно 31 октября, когда соответствующее заявление в местную полицию подала 23-летняя девушка-дознаватель. По данным следствия, в ночь на 30 октября трое коллег пострадавшей — 51-летний глава ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний глава отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук — находясь на работе в здании миграционного отдела МВД, распивали спиртные напитки. Они решили пригласить к застолью своих коллег — девушек, которые еще оставались на работе.

Пострадавшая пришла туда с подругой: они не стали отказывать старшим по званию. Вторая девушка, с которой потерпевшая отправилась в кабинет, через некоторое время оставила компанию, потому что между гостьями произошел конфликт. Как передает kp.ru со ссылкой на источник, перед изнасилованием в отделе была драка.

По данным издания, потерпевшая испытывала симпатию к одному из сотрудников полиции, который проходит по этому делу в качестве подозреваемого. Более того, чувства были взаимны. Ранее они даже состояли в отношениях.

Конфликт был спровоцирован тем, что подруга изнасилованной девушки, которая пришла с ней тогда в кабинет, тоже была неравнодушна к полицейскому и даже проявляла ему очевидные знаки внимания.

По словам собеседника издания, это и стало причиной конфликта девушек, который впоследствии вылился в потасовку. Из-за этого второй девушке пришлось покинуть кабинет.

Через некоторое время после ее ухода трое правоохранителей избили и изнасиловали оставшуюся девушку-дознавателя. Они нанесли ей многочисленные травмы и повреждения. Она тщетно пыталась кричать и звать на помощь, но в то время в здании ведомства уже практически никого не было, поэтому ее никто не услышал. СМИ утверждают, что насильники отпустили девушку только утром.

Позже уфимские СМИ сообщили, что факт изнасилования подтвердила ДНК-экспертиза. «Дознаватель получила множественные повреждения тканей. Также в ходе исследования обнаружены биоматериалы начальника отдела по вопросам миграции», — пояснил источник, близкий к данному делу.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. 2 ноября их арестовали до 31 декабря, и таким образом Кировский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователей, сообщила журналистам представитель суда.

До этого всех троих подозреваемых уволили из подразделения Башкирского МВД за совершение поступка, «порочащего честь и достоинство сотрудника полиции», объяснили на сайте регионального ведомства.