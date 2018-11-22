Дело «Седьмой студии». допрос продолжается. LIVE

Что стало известно на первых заседаниях

— Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум отказались признавать свою вину в мошенничестве. Их назначили гражданскими ответчиками по иску Минкульта. Ведомство требует взыскать с них 133 млн материального ущерба.

— На допросе Серебренников заявил, что не вникал в вопросы субсидирования и не распоряжался деньгами из кассы. Он отметил, что будучи худруком он работал в творческой среде, где обсуждался лишь вопрос наличия денег или их отсутствия.

— На должности худрука режиссер получал 100 тыс. рублей в месяц. Примерно такая же зарплата была у Малобродского на должности генпродюсера «Седьмой студии».

— По словам Серебренникова, «Платформа» закрылась после того, как пришел новый глава Минкульта Владимир Мединский. Режиссер отметил, что проект должен был продолжаться, однако экспериментальное творчество «не пришлось по вкусу» новому министру.