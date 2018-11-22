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Дело «Седьмой студии». допрос продолжается. LIVE

Театральное дело: что скрывает Малобродский — онлайн-трансляция

Мещанский районный суд Москвы продолжает допрашивать сотрудников «Седьмой студии», которые обвиняются в хищении 133 млн руб. из госбюджета. Эти деньги были выделены на проект «Платформа», занимавшийся популяризацией современного искусства. «Газета.Ru» следит за ходом судебного заседания в онлайн-трансляции.
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14:10

Что стало известно на первых заседаниях

— Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум отказались признавать свою вину в мошенничестве. Их назначили гражданскими ответчиками по иску Минкульта. Ведомство требует взыскать с них 133 млн материального ущерба.

— На допросе Серебренников заявил, что не вникал в вопросы субсидирования и не распоряжался деньгами из кассы. Он отметил, что будучи худруком он работал в творческой среде, где обсуждался лишь вопрос наличия денег или их отсутствия.

— На должности худрука режиссер получал 100 тыс. рублей в месяц. Примерно такая же зарплата была у Малобродского на должности генпродюсера «Седьмой студии».

— По словам Серебренникова, «Платформа» закрылась после того, как пришел новый глава Минкульта Владимир Мединский. Режиссер отметил, что проект должен был продолжаться, однако экспериментальное творчество «не пришлось по вкусу» новому министру.

День Рождения под арестом 3
Владимир Вяткин/РИА "Новости"
Кирилл Серебренников на пресс-конференции, посвященной открытию проекта "Платформа" в ЦСИ "Винзавод", 3 октября 2011 года
14:01

Заседание назначено на 14:00, однако, судя по практике предыдущих процессов, оно начнется чуть позже. В коридоре у зала суда уже появился Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум, а также адвокаты Ирина Поверинова, Ксения Карпинская и Дмитрий Харитонов.

Мещанский районный суд Москвы
Яков Лысенко/Газета.Ru
13:55

Фигуранты дела «признают обналичивание каких-то денег, уход от уплаты налогов». Однако, по их словам, все средства использовались для организации спектаклей, сообщала адвокат Ирина Поверинова, которая защищает Софью Апфельбаум. По ее словам, действия сотрудников «Седьмой студии» являются нарушением финансовой дисциплины, но не преступлением.

13:49

В СК и прокуратуре подтвердили, что «Седьмая студия» провела все мероприятия, заявленные в документе о государственном финансировании. Тем не менее, в обвинительном заключении говорится, что сотрудники «Седьмой студии» предоставляли в Министерство культуры финансовые и творческие отчеты с заведомо недостоверными сведениями.

Следователи считают, что обвиняемые украли деньги путем их обналичивания. С финансовыми операциями им якобы помогал индивидуальный предприниматель Синельников. Он несколько раз фигурировал в переписке Малобродского, которую уже успели зачитать в суде.

13:42

По данным следствия, Серебренников и Итин создали преступную группу и вовлекли в нее остальных фигурантов дела. Все это якобы было сделано для хищения 133 млн рублей, выделенных в 2011–2014 годах Министерством культуры на «Платформу». Проект популяризировал современное искусство — в его рамках ставились театральные и музыкальные спектакли.

13:35

Напомним, что по делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, экс-генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-гендиректор Юрий Итин, бывший бухгалтер организации Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова. Дела в отношении последних двух выделены в отдельное производство: Воронова уехала из страны и была объявлена в международный розыск, а Масляева признала вину и дала показания на других фигурантов.

Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум
РИА "Новости"/Коллаж "Газета.Ru"
Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский (слева) и Юрий Итин и Софья Апфельбаум (справа)
13:29

«Газета.Ru» приветствует всех заинтересованных в судьбе театрального дела. Мещанский суд продолжает допрашивать Алексея Малобродского. Он и другие сотрудники «Седьмой студии» обвиняются в хищении многомиллионной суммы, выделенной Минкультом на проект «Платформа». Мы будем следить за ходом судебного заседания и рассказывать вам о главном.