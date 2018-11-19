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Коррида со стихией: Испанию накрыл шторм

В Испании затопило популярные курорты

Шторм и проливные дожди затопили большинство испанских курортов. В 17 из 50 провинций была объявлена тревога, а на востоке страны был объявлен высший уровень погодной опасности. На данный момент известно об одной погибшей женщине. На Канарских островах морские волны снесли балконы на нижних этажах отеля. Также известно, что около 45 тыс. испанских школьников не ходят на занятия из-за непогоды.

В Испании из-за сильнейшего шторма затоплено большинство популярных курортов, включая населенные пункты на Канарских и Балеарских островах. Сильные проливные дожди начались в стране в субботу, 17 ноября. На данный момент из-за резко ухудшившейся погоды тревога объявлена в 17 из 50 провинций. В девяти провинциях был объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень опасности, в том числе на Балеарских островах и в Астурии.

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Красный (высший) уровень погодной опасности объявлен в провинциях Валенсия и Аликанте на востоке страны. Также угрожающая ситуация сложилась в Каталонии, на северо-востоке Испании. Так, в муниципалитете Навата (Каталония) выпало 170 литров осадков на кв. м, сообщает РИА «Новости».

В провинции Жирона река Манол вышла из берегов, в результате чего были эвакуированы несколько десятков жителей города Фигерас, в том числе подопечные приюта для людей с ограниченными возможностями. В Жироне пришлось перекрыть 26 участков трасс. Жителям рекомендовано не пользоваться личным транспортом, не переходить вброд реки и ручьи, а также — по возможности — не выходить из дома.

В Малаге шторм разрушил несколько кафе и ресторанов. Кроме того, одна из молний попала в жилой дом, в результате чего обрушилась стена и загорелась крыша.

Из-за непогоды на некоторое время было приостановлено морское сообщение между Сеутой (анклав на границе с Марокко) с Альхесирасом (крупнейший грузовой порт на юге Испании).

В Галисии в местечке Вивейро погибла пожилая женщина, когда ее дом затопило поднявшейся водой. Один человек пропал без вести в Ондарроа (автономное сообщество Страна Басков) во время рыбалки.

У 45 тыс. испанских школьников были отменены занятия. В городе Картахен (автономное сообщество Мурсия) полицейским совместно с пожарной бригадой пришлось эвакуировать 70 школьников из автобуса, застрявшего на дороге в связи с сильными дождями. Как сообщает местная полиция на странице в фейсбуке, операция прошла успешно, никто из детей не пострадал.

Шторм бушует и на Канарских островах. На Тенерифе высота волн достигала 10 метров. В Сети было опубликовано видео, на котором морские волны снесли несколько балконов на первых этажах у отеля, расположенного на первой линии. После обрушения балконов из здания эвакуировали 40 человек. В Гарачико на Тенерифе перекрыли одну из прибрежных дорог. При этом метеорологи ожидают скорого улучшения погоды на Канарских островах — уровень опасности там понизили до «желтого».

Осадков не ожидается только на самом севере Испании, однако туда уже пришли морозы.

На данный момент данных о пострадавших из-за штормов российских туристах нет, передает Федеральное агентство по туризму.

«В ведомство пока не поступало информации о том, что кто-то из российских туристов мог пострадать в результате затопления ряда районов страны, в том числе и популярных курортов. Жалоб от наших соотечественников из Испании также не было», — отметил представитель Ростуризма, подчеркнув, что ведомство держит связь с департаментом ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ) и следит за ситуацией на курортах Испании.

В конце октября сильные наводнения переживала Италия. В пяти областях страны, в том числе на островах Сицилия и Сардиния из-за проливных дождей и вызванных ими оползней был объявлен «красный» уровень погодной опасности.

Из-за шторма в Италии погибло более 20 человек, основной причиной гибели людей стали оползни и упавшие деревья.

В зоне подтопления на Сицилии оказалось несколько населенных пунктов, было затруднено автомобильное движение, приостановлено авиасообщение, изменено расписание работы поездов, сообщало ФАН. В Палермо из-за проливных дождей была закрыта школа.

На Сицилии десять человек, в том числе двое маленьких детей, погибли в бурном потоке реки Милича, которая из-за ливней вышла из берегов. Как сообщили в службе Гражданской обороны провинции Палермо, речные воды затопили виллу, находившуюся на берегу. В результате погибла целая семья, в том числе годовалый малыш и трехлетний мальчик.

Из-за наводнения погиб и 44-летний мужчина в сицилийском селении Викари, еще два человека пропали без вести.

А в Рапалло на северо-востоке страны сильный ветер разрушил защитные стены, из-за чего волны повредили порт и затопили яхты.

Кроме того, из-за непогоды три четверти Венеции оказалось под водой. 29 октября уровень воды в городе составлял 156 см над уровнем моря. Для обеспечения безопасности правоохранительные органы закрыли центральную площадь Св. Марка для посетителей.