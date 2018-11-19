Коррида со стихией: Испанию накрыл шторм

В Испании из-за сильнейшего шторма затоплено большинство популярных курортов, включая населенные пункты на Канарских и Балеарских островах. Сильные проливные дожди начались в стране в субботу, 17 ноября. На данный момент из-за резко ухудшившейся погоды тревога объявлена в 17 из 50 провинций. В девяти провинциях был объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень опасности, в том числе на Балеарских островах и в Астурии.

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Красный (высший) уровень погодной опасности объявлен в провинциях Валенсия и Аликанте на востоке страны. Также угрожающая ситуация сложилась в Каталонии, на северо-востоке Испании. Так, в муниципалитете Навата (Каталония) выпало 170 литров осадков на кв. м, сообщает РИА «Новости».

В провинции Жирона река Манол вышла из берегов, в результате чего были эвакуированы несколько десятков жителей города Фигерас, в том числе подопечные приюта для людей с ограниченными возможностями. В Жироне пришлось перекрыть 26 участков трасс. Жителям рекомендовано не пользоваться личным транспортом, не переходить вброд реки и ручьи, а также — по возможности — не выходить из дома.

В Малаге шторм разрушил несколько кафе и ресторанов. Кроме того, одна из молний попала в жилой дом, в результате чего обрушилась стена и загорелась крыша.



Из-за непогоды на некоторое время было приостановлено морское сообщение между Сеутой (анклав на границе с Марокко) с Альхесирасом (крупнейший грузовой порт на юге Испании).

В Галисии в местечке Вивейро погибла пожилая женщина, когда ее дом затопило поднявшейся водой. Один человек пропал без вести в Ондарроа (автономное сообщество Страна Басков) во время рыбалки.

У 45 тыс. испанских школьников были отменены занятия. В городе Картахен (автономное сообщество Мурсия) полицейским совместно с пожарной бригадой пришлось эвакуировать 70 школьников из автобуса, застрявшего на дороге в связи с сильными дождями. Как сообщает местная полиция на странице в фейсбуке, операция прошла успешно, никто из детей не пострадал.

Шторм бушует и на Канарских островах. На Тенерифе высота волн достигала 10 метров. В Сети было опубликовано видео, на котором морские волны снесли несколько балконов на первых этажах у отеля, расположенного на первой линии. После обрушения балконов из здания эвакуировали 40 человек. В Гарачико на Тенерифе перекрыли одну из прибрежных дорог. При этом метеорологи ожидают скорого улучшения погоды на Канарских островах — уровень опасности там понизили до «желтого».

Осадков не ожидается только на самом севере Испании, однако туда уже пришли морозы.

На данный момент данных о пострадавших из-за штормов российских туристах нет, передает Федеральное агентство по туризму.

«В ведомство пока не поступало информации о том, что кто-то из российских туристов мог пострадать в результате затопления ряда районов страны, в том числе и популярных курортов. Жалоб от наших соотечественников из Испании также не было», — отметил представитель Ростуризма, подчеркнув, что ведомство держит связь с департаментом ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ) и следит за ситуацией на курортах Испании.

В конце октября сильные наводнения переживала Италия. В пяти областях страны, в том числе на островах Сицилия и Сардиния из-за проливных дождей и вызванных ими оползней был объявлен «красный» уровень погодной опасности.

Из-за шторма в Италии погибло более 20 человек, основной причиной гибели людей стали оползни и упавшие деревья.

В зоне подтопления на Сицилии оказалось несколько населенных пунктов, было затруднено автомобильное движение, приостановлено авиасообщение, изменено расписание работы поездов, сообщало ФАН. В Палермо из-за проливных дождей была закрыта школа.

На Сицилии десять человек, в том числе двое маленьких детей, погибли в бурном потоке реки Милича, которая из-за ливней вышла из берегов. Как сообщили в службе Гражданской обороны провинции Палермо, речные воды затопили виллу, находившуюся на берегу. В результате погибла целая семья, в том числе годовалый малыш и трехлетний мальчик.

Из-за наводнения погиб и 44-летний мужчина в сицилийском селении Викари, еще два человека пропали без вести.

А в Рапалло на северо-востоке страны сильный ветер разрушил защитные стены, из-за чего волны повредили порт и затопили яхты.

Кроме того, из-за непогоды три четверти Венеции оказалось под водой. 29 октября уровень воды в городе составлял 156 см над уровнем моря. Для обеспечения безопасности правоохранительные органы закрыли центральную площадь Св. Марка для посетителей.