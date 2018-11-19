Отравлен боевым ядом: новая версия в деле Магнитского. LIVE

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Реакция на смерть Магнитского
— Последовали отставки многих высокопоставленных сотрудников ФСИН. Так, в декабре 2009 года от должностей были освобождены начальники управления ФСИН по Москве Владимир Давыдов, управления службы по Московской области Петр Посмаков, а также глава «Бутырки» Вадим Магомедов. Свои должности покинули еще более 15 высших руководителей тюремного ведомства.
— Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре создать группу по надзору за расследованием дела Магнитского.
— В июле 2011 году официальный представитель СК Владимир Маркин сообщил, что результаты судмедэкспертизы показали ,что смерть экс-юриста Hermitage Capital связана с неоказанием ему своевременной медпомощи.
Юрист Hermitage Capital Магнитский был помещен в СИЗО 24 ноября 2008 года — по обвинению в организации и пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Спустя почти год, 16 ноября 2009 года, он скончался в «Матросской тишине». Правоохранители тогда заявили, что смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Тем не менее, мать Магнитского и правозащитники уверены, что умер он из-за неоказания медпомощи, пыточных условиях содержания и умышленных истязаний.
30 мая 2018 года испанская полиция задержала Уильяма Браудера в Мадриде, основываясь на ордер российского Интерпола. Однако чуть позже инвестора отпустили.
«Я был отпущен испанской полицией после того, как генеральный секретарь Интерпола в Лионе рекомендовал ей не выполнять запрос российской стороны о задержании», — писал Браудер в своем твиттере.
Почему преследуют Браудера
— Международный финансист и инвестор Уильям Браудер в 1995-2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Чтобы избежать уплаты налогов, он отказался от гражданства США и принял подданство Великобритании.
— Браудер является основателем британского фонда Hermitage Capital, который инвестировал в акции таких российских компаний, как «Газпром», Сбербанк, «Сургутнефтегаз» и «Транснефть». К 2006 году фонд распродал все российские активы
— В 2013 году Тверской суд Москвы установил, что в 1997-2002 годах аудитор фонда Сергей Магнитский реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов. Для этого использовались фирмы ООО «Дальняя степь» и ООО «Сатурн инвестменс», которые были зарегистрированы в Калмыкии и находились под управлением Hermitage Capital. Все финансовые махинации проводились в интересах Браудера, который был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
— Еще одно дело в отношении международного финансиста в России было заведено за неуплату налогов и намеренном банкротстве «Дальней степи». Тверской суд признал Браудера виновным, однако не стал ужесточать срок, установленный предыдущим приговором.
— Интерпол неоднократно отклонял запрос России в выдаче Браудера. 22 октября 2017 года Москва в одностороннем порядке поместила финансиста в список розыска международной полиции.
Из показаний журналиста Олега Лурье для суда южного округа Нью-Йорка, а также Следственного департамента МВД России стало известно, что нанятые основателем фонда Hermitage Capital юристы заставили Магнитского подписать ложное заявление об обстоятельствах хищения из российского бюджета 5,4 млрд рублей, которые Браудер впоследствии использовал в своих интересах. Об этом Сергей Магнитский рассказал журналисту в августе 2009 года — во время совместного пребывания в СИЗО.
Российский правоохранители установили компании Кипра, Латвии и Швейцарии, которые обналичивали и отмывали сотни миллионов долларов в интересах Браудера. В Генпрокуратуре подчеркнули, что данные финансовые операции будут квалифицироваться как легализация преступных доходов, а организаторов транзакций привлекут к уголовной ответственности вне зависимости от их гражданства.
Генпрокуратура уже на протяжении длительного времени осуществляет уголовное преследование Браудера и фигурантов дела о международных финансовых преступлениях. По данным ведомства, преступное сообщество было создано в 1997 году, и продолжает действовать в настоящее время.
«16 ноября 2018 года, то есть в прошедшую пятницу, в отношении Браудера вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам создания преступного сообщества и руководства им, то есть по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 210 УК России», — отметили в ГП.
По словам помощника генпрокурора Николая Атмоньева, Уильям Браудер был «более других» заинтересован в смерти Магнитского, а также старался избежать своего разоблачения. «Версия об отравлении Магнитского именно Браудером подтверждается и журналистом Олегом Лурье, который содержался с ним в одной из камер», — добавили в ведомстве.
По словам Атмоньева, в ближайшее время основателя фонда Hermitage Capital объявят в международный розыск. Его имущество будет арестовано.
Как отметили в ГП, смерть сообщников Браудера Октая Гасанова, Валерия Курочкина и Сергея Магнитского рассматривалась «как естественная, наступившая вследствие имевшихся у них заболеваний». Однако позже силовики получили данные, которые указали на насильственный характер смерти этих людей.
«Рассматривается версия об отравлении с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединения алюминия, которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности и таким образом была инсценирована картина их собственной смерти», — сообщили в Генпрокуратуре.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». В Генпрокуратуре России сообщили, что юрист Сергей Магнитский и другие соучастники преступлений основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера могли быть отравлены боевым ядом. Ранее ведомство возбудило уголовное дело в отношении Браудера за создание преступной группировки. Мы будем следить за развитием событий в онлайн-режиме.