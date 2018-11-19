Отравлен боевым ядом: новая версия в деле Магнитского. LIVE

Почему преследуют Браудера

— Международный финансист и инвестор Уильям Браудер в 1995-2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Чтобы избежать уплаты налогов, он отказался от гражданства США и принял подданство Великобритании.

— Браудер является основателем британского фонда Hermitage Capital, который инвестировал в акции таких российских компаний, как «Газпром», Сбербанк, «Сургутнефтегаз» и «Транснефть». К 2006 году фонд распродал все российские активы

— В 2013 году Тверской суд Москвы установил, что в 1997-2002 годах аудитор фонда Сергей Магнитский реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов. Для этого использовались фирмы ООО «Дальняя степь» и ООО «Сатурн инвестменс», которые были зарегистрированы в Калмыкии и находились под управлением Hermitage Capital. Все финансовые махинации проводились в интересах Браудера, который был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

— Еще одно дело в отношении международного финансиста в России было заведено за неуплату налогов и намеренном банкротстве «Дальней степи». Тверской суд признал Браудера виновным, однако не стал ужесточать срок, установленный предыдущим приговором.

— Интерпол неоднократно отклонял запрос России в выдаче Браудера. 22 октября 2017 года Москва в одностороннем порядке поместила финансиста в список розыска международной полиции.