«Не по Пушкину, но снежок»: в столицу идут холода

Похолодание и небольшой снег ожидаются в Москве в течение наступившей недели. Согласно прогнозам Гидрометцентра, столбики термометров будут стремиться к нулю, однако к успеху не придут — до конца недели москвичей будут морозить отрицательные температуры.

Реклама

«Если завтра днем еще температура положительная, то за счет переноса воздушных масс и других факторов с ночи на вторник до конца рабочей недели температуры будут отрицательными и днем, и ночью. Причем днем столбики термометров будут приближаться к нулю, но не перейдут через него. Это близко к норме», — озвучил «Интерфаксу» морозный прогноз для Московского региона научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог также объяснил причины нагрянувшего похолодания: погоду в центре европейской России определяет обширный антициклон. Дело осложняется наличием у него двух центров — южнее западной Сибири и в Скандинавии. Именно миграция этих центров антициклона и оказывает существенное влияние на погоду, в том числе в Москве, рассказал Вильфанд.

Не температурным, но все же плюсом мрачного ноября станет долгожданное появление снега. Свежие сугробы изредка даже будет освещать солнце — серая и хмурая столица наконец приобретет зимний вид, пусть и не как в сказке.

«Осадки будут выпадать в виде снежка. К концу недели слой снега будет нарастать, до трех-четырех сантиметров, — сказал Вильфанд. — Это не «великолепными коврами» и «блестя на солнце» по Пушкину, но все-таки уже снежок».

Что касается атмосферного давления, то тут все тоже мало похоже на сказку — в понедельник, 19 ноября, оно будет высоким, однако в течение всей последующей недели ожидается постепенное его снижение. Как отмечают эксперты, колебания давления могут негативным образом сказаться на метеочувствительных людях, поскольку нагрузка на сердечно-сосудистую систему будет повышена. Именно поэтому им стоит бережнее относиться к здоровью, избегать нагрузок на сердце и, по возможности, оставаться дома.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 19 ноября, температура может упасть до -5°С. В городе также ожидается северо-восточный ветер, скорость которого достигнет семи метров в секунду.

Согласно данным сайта «Метеовести», именно с понедельника в Москве осень наконец уступит место зиме.

«Воскресенье станет переломным днем между сезонами. А с 19 ноября начнется формирование устойчивого снежного покрова. Метеорологическая осень передаст эстафету метеорологической зиме», — говорится в сообщении.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее также предупреждал москвичей, что им пора менять летнюю резину на зимнюю, так как перемена погоды в столице непременно приведет к гололедице. «Ситуация неприятная, эта температура, с моей точки зрения, является неприятной для дороги», — отметил метеоролог, обратив внимание на увеличение тормозного пути.

По словам Вильфанда, сменить колеса нужно было еще 7–10 дней назад, потому что необходимые свойства летней резины, например, сцепление с дорогой и эластичность, теряются при температуре ниже, чем 5°С. «Даже самые смелые сотрудники Гидрометцентра уже сменили резину, поскольку погода предрасполагает», — добавил метеоролог.

Слова синоптика подтверждаются и обращением Центра организации дорожного движения (ЦОДД), который еще 15 ноября призвал москвичей

поменять покрышки или ехать на работу общественным транспортом, если они этого еще не сделали.

О том, что снег выпадет именно в третьей декаде ноября, заранее предупреждал и исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев. Как отметил эксперт, обычно это происходит в Москве намного раньше, однако в этом году в привычный распорядок дел вмешалась нехарактерно теплая для осени погода, которая отложила зиму на 7-10 дней.

По его словам, обычно температура воздуха в столице становится отрицательной к 10 ноября. «Однако сейчас наблюдается совсем другая тенденция», — пояснил Киктев на пресс-конференции 31 октября.

Пришедшее в Москву похолодание еще мало похоже на суровую русскую зиму, которая придет в столицу только в январе.

Об этом РИА «Новостям» рассказывал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, декабрь будет относительно мягким по климату, а вот в январе москвичам придется кутаться во все теплые вещи. «В январе, примерно со второй декады января, ударят трескучие русские морозы», — сообщил Тишковец.