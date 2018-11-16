Конец райской жизни: пожар унес жизни пенсионеров

Лесные пожары в Калифорнии унесли жизни уже как минимум 66 людей — 63 из них были жителями города Парадайс, расположенного в 280 км от Сан-Франциско. Населенный пункт, в котором проживали около 30 тыс. человек, был полностью уничтожен стихией на прошлой неделе. По данным местных властей, на которых ссылается телеканал NBC, около 630 человек числятся пропавшими без вести. При этом большинство из них являются жителями Парадайса.

Пропавшие в основном старше 65 лет. Местные чиновники уже долгие годы продвигают Парадайс как идеальное место для пожилых людей, пишет Reuters. Теперь пожарные ежедневно находят там тела погибших.

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Пожар, который получил название Camp, разгорелся 9 ноября у подножья гор Сьерра-Невада в 175 км к северу от Сан-Франциско. Он стал самым разрушительным в истории штата. Удару стихии предшествовал длительный период засухи. Из-за сильных ветров, а также высушенных деревьев и кустарников огонь распространяется с высокой скоростью. В настоящий момент площадь пожара превышает 55 тыс. гектаров. Огонь уже уничтожил около семи тысяч строений.

В это время на юге Калифорнии бушуют еще два пожара. Один, которому присвоено название Woolsey, охватил 33 тыс. гектаров территории, а второй, Hill, распространился на 1,8 тыс. гектаров. Эти пожары уничтожили или повредили более 10 тыс. зданий.

15 ноября официальный представитель пожарного департамента Калифорнии Джонатан Кокс заявил, что на штат надвигаются сильные дожди, которые могут вызвать подтопления и оползни в ряде районов. «Мы ожидаем дожди через неделю. Это очень важно для нас, дожди давно должны были прийти. Но у нас есть обеспокоенность, что в этих районах могут произойти оползни и подтопления, потому что после пожара там много участков открытой почвы. Поэтому мы постараемся разобраться с этим как можно быстрее», — рассказал Кокс по телефону.

Ростуризм в свою очередь призвал россиян, которые самостоятельно путешествуют по территории США, избегать посещения зоны лесных пожаров.

В связи с пожарами президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим чрезвычайного положения. Он также назвал этот штат зоной стихийного бедствия. По его мнению, причиной произошедшего является плохое управление лесными угодьями. «Миллиарды долларов выделяются каждый год, а люди продолжают гибнуть, и все из-за плохого управления лесами. Решите проблему немедленно, или федеральных средств больше не будет», — написал Трамп в своем твиттере. 17 ноября американский лидер прилетит в Калифорнию и встретится с пострадавшими от лесных пожаров. Об этом накануне сообщила представитель Белого дома Линдси Уотерс.

Около 50 тыс. американцам пришлось покинуть свои дома из-за удара стихии. Пожар Woolsey добрался и до города-курорта Малибу, где проживает много голливудских звезд. Стихия полностью разрушила дом певицы Майли Сайрус. Снимок сгоревшего особняка опубликовал ее жених, актер Лиам Хемсворт.

«Это были тяжелые дни. Это все, что осталось от моего дома. Любовь», — так он подписал фотографию, на которой едва видны очертания дома. СМИ сообщают, что резиденция Сайрус и Хемсворта стоила около $2,5 млн. «Чувствую себя совершенно опустошенной из-за пожаров, затронувших мой район. Но мне повезло. Мои животные и любовь всей моей жизни в безопасности, и это единственное, что сейчас имеет значение. Моего дома больше нет, но воспоминания о времени, проведенном там с друзьями и семьей, останутся навсегда», — так ситуация прокомментировала певица.

Сайрус также выразила благодарность пожарным и призвала всех, у кого есть возможность, жертвовать деньги в фонд помощи пострадавших от стихии. Вместе с женихом она перевела в Фонд Малибу $500 тыс. Свои пожертвования также сделали актриса Сандра Буллок и популярная телеведущая Эллен Дедженерес.

Дом, стоимость которого оценивается в $6,5 млн, также потерял актер шотландского происхождения Джерард Батлер. «Вернулся к своему дому в Малибу после эвакуации. Как и всегда, я вдохновлен мужеством, духом и жертвами, на которые идут пожарные. Спасибо пожарному управлению Лос-Анджелеса», — написал актер и прикрепил снимок на фоне сгоревшего особняка. Батлер призвал американцев оказывать финансовую помощь пожарным и спасателям.

Музыкант Нил Янг, также лишившийся особняка из-за лесных пожаров, высказал свое недовольство политикой президента США Дональда Трампа в сфере контроля за изменением климата. «Калифорния уязвима не из-за плохого управления лесным хозяйством, как хотел бы Дональд Трамп, чтобы мы думали. Мы уязвимы из-за изменения климата. Наша температура выше, чем когда-либо», — написал артист на своем сайте.

По его словам, американский лидер «отвергает научные данные» и больше заботится «о собственном мнении», нежели о гражданах. Янг заявил, что изменить ситуацию сможет новый состав Конгресса.