Дело «Седьмой студии»: допрос продолжается. LIVE

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Участники процесса, родственники обвиняемых и представители прессы разместились в зале суда.
На последнем заседании, которое проходило 12 ноября, суд завершил допрос Серебренникова и начал задавать вопросы Малобродскому. Худрук «Гоголь-центра» заявил, что знакомился с контрактом, который был заключен с Минкультом в 2011 году, однако в его подробности не вдавался. «Этот контракт был построен вокруг моей творческой программы. Я его читал, изучал. Что мы могли покупать на эти деньги, мне было неизвестно. Я знал, что мы должны были потратить средства на «Платформу». Технические детали мне были неизвестны. Это не входит в мою компетенцию художественного руководителя. Там был оговорен список мероприятий, которые должны быть проведены. Это рамочные бумажки», — заявил Серебренников.
Также на заседании стало известно, что подписи на некоторых документах, заключенных «Седьмой студией» от лица Малобродского, были подделаны.
В прошлую пятницу, 9 ноября, Серебренников рассказал суду, что «Платформа», финансируемая Минкультом, закрылась после того, как пришел новый глава министерства – Владимир Мединский. По словам режиссера, проект должен был продолжаться, но экспериментальное творчество «не пришлось по вкусу» новому главе ведомства. «Все деньги, которые были выделены на «Платформу», он [Мединский] забрал себе куда-то», — отметил худрук «Гоголь-центра».
Сегодняшнее заседание назначено на 10:00 по Москве. К Мещанскому суду продолжают стягиваться представители прессы и те, кто хочет поддержать фигурантов резонансного дела. В коридоре у зала, где сегодня состоится судебное заседание, собрались десятки людей. Спустя минуты открывается дверь лифта и из нее выходит Кирилл Серебренников. «Ура!», — встречают его пришедшие.
8 ноября начался допрос Серебренникова. Режиссер рассказал о всех проектах, которые реализовывала «Платформа», а также о людях, принимавших участие в них. Кроме того, он заявил, что получал на должности художественного руководителя не 75 тыс. рублей в месяц, как было указано в документации «Седьмой студии» за 2011 год, а 100 тыс. рублей. Кирилл Серебренников также сообщил, что не распоряжался деньгами из кассы. По его словам, в творческой среде, в которой он работал, обсуждался лишь вопрос наличия денег или их отсутствия. «Как они попадали в кассу, мне неизвестно», — объяснил режиссер.
На первом заседании, которое прошло 7 ноября, Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум не признали свою вину в мошенничестве на суму 133,2 млн рублей. Они заявили, что обвинения абсурдны. Малобродский сказал, что не понимает, «какое именно хищение, какой суммы и когда он совершил, чьим доверием он злоупотребил или кого обманул». Апфельбаум, в свою очередь, сообщила, что «проект неоднократно проверяла Счетная палата» и размер поддержки «Платформы» зависел не от нее. Серебренников заявил следующее: «Это обвинение не просто абсурдно. Ты вроде понимаешь все слова, но связать их воедино и понять их смысл не можешь. В какой-то момент я подумал, что у прокурора сломался принтер и он много раз распечатал одно и то же».
Кроме того, в тот день подсудимых назначили гражданскими ответчиками по иску Минкульта, который требует взыскать с них 133 млн материального ущерба.
Следствие и гособвинение признали, что «Седьмая студия» провела все мероприятия, на которые были выделены государственные деньги. Несмотря на это в обвинительном заключении говорится, что Серебренников и Итин «создали устойчивую сплоченную организованную группу», вовлекли в нее остальных фигурантов дела с целью хищения средств. «В Министерство культуры они предоставляли финансовые и творческие отчеты с заведомо недостоверными сведениями», — заявлял прокурор Олег Лавров.
Уголовные дела в отношении Вороновой и Масляевой суд рассмотрит отдельно. Первая уехала из страны и была объявлена в международный розыск, а вторая признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания на остальных фигурантов.
По делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-бухгалтер организации Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Они обвиняются в хищении 133 млн рублей, которые в 2011–2014 годах были выделены из госбюджета на проект «Платформа», который занимался популяризацией современного искусства. В его рамках осуществлялись театральные и музыкальные постановки.
«Газета.Ru» приветствует всех заинтересованных в судьбе дела «Седьмой» студии, фигуранты которого обвиняются в хищении государственных средств. Сегодня Мещанский районный суд продолжит допрос Алексея Малобродского. Мы будем следить за ходом судебного заседания в онлайн-режиме.