Дело «Седьмой студии»: допрос продолжается. LIVE

На последнем заседании, которое проходило 12 ноября, суд завершил допрос Серебренникова и начал задавать вопросы Малобродскому. Худрук «Гоголь-центра» заявил, что знакомился с контрактом, который был заключен с Минкультом в 2011 году, однако в его подробности не вдавался. «Этот контракт был построен вокруг моей творческой программы. Я его читал, изучал. Что мы могли покупать на эти деньги, мне было неизвестно. Я знал, что мы должны были потратить средства на «Платформу». Технические детали мне были неизвестны. Это не входит в мою компетенцию художественного руководителя. Там был оговорен список мероприятий, которые должны быть проведены. Это рамочные бумажки», — заявил Серебренников.

Также на заседании стало известно, что подписи на некоторых документах, заключенных «Седьмой студией» от лица Малобродского, были подделаны.