10 казней: сгоревшую Калифорнию затопят дожди

На едва оправившуюся от разрушительных пожаров Калифорнию движется новая беда — теперь там ожидаются дожди, которые, скорее всего, вызовут подтопления и оползни в ряде районов. Об этом заявил официальный представитель пожарного департамента штата Джонатан Кокс в разговоре с РИА «Новости».

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«Мы ожидаем дожди через неделю. Это очень важно для нас, дожди давно должны были прийти. Но у нас есть обеспокоенность, что в этих районах могут произойти оползни и подтопления, потому что после пожара там много участков открытой почвы. Поэтому мы постараемся разобраться с этим как можно быстрее», — рассказал Кокс по телефону.

Он также напомнил, что на данный момент в штате продолжают бушевать два крупных пожара — на севере, в районе города Парадайз (округ Бьютт), и на юге, в районе Малибу (округ Вентура).

По последним уточненным данным, подтверждена гибель 50 человек. Таким образом, лесные пожары этого года стали самыми смертоносным в истории штата.

Однако и эта информация может быть не окончательной — по данным властей, несколько человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Представитель пожарного департамента также отметил, что самый крупный пожар в истории штата под названием «Кэмп» продолжает наносить непоправимый вред округу Бьютт. Общая площадь пожара там оценивается в 54 тыс. га — огонь выжег в этой местности практически все, при этом почти полностью уничтожив город Пэрадайс. Сейчас возгорание там локализовано на 30%.

Тем временем ситуация с пожаром в районе Малибу, по словам Кокса, стала лучше — по крайней мере, там прекратил дуть сильный ветер с моря, способствовавший распространению огня. В некоторые районы даже начали возвращаться жители.

Джонатан Кокс также отметил, что всего в штате к борьбе с огнем привлечены свыше 8 тысяч человек, сотни автомобилей, бульдозеры, десятки вертолетов и самолеты. Особую надежду пожарные возлагают на «супертанкер» Boeing-747, который может брать на борт более 70 тонн воды или огнегасящей жидкости, а также танкеры DC-10, которые берут до 45 тонн воды.

«К счастью, у нас сейчас только два крупных пожара, и нам не приходится делить технику и людей между ними — их достаточно. Часть прибыла из других штатов, и они будут работать тут, пока с пожарами не будет покончено… Воздушных ресурсов на данный момент тоже вполне хватает», — добавил представитель департамента.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим ЧП.

Свои действия он объяснил стремлением как можно быстрее предотвратить последствия лесных пожаров и не допустить новых.

«Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос на об объявлении режима крупного стихийного бедствия в штате Калифорния. Хотел среагировать быстро, чтобы облегчить невероятные страдания», — написал Трамп в своем твиттере.

Отмечается, что пламя разрушило уже более 8,8 тысячи построек, более 50 тыс. человек были экстренно эвакуированы. Эвакуация проходила, в частности, в Малибу и Калабасасе — эти районы знамениты в том числе и тем, что там находятся особняки многих голливудских звезд.

Так, 11 ноября стало известно, что стихия уничтожила владения шотландского актера Джерарда Батлера. В своем твиттере он опубликовал снимок сгоревшего дома.

«Вернулся к своему дому в Малибу после эвакуации. Как и всегда, я вдохновлен мужеством, духом и жертвами, на которые идут пожарные. Спасибо пожарному управлению Лос-Анджелеса», — написал актер.

От пожара пострадала и певица Майли Сайрус, чей особняк в Малибу был разрушен полностью. Фотографию сгоревшего здания выложил в соцсетях ее жених, актер австралийского происхождения Лиам Хемсворт. Фотография получилась весьма символичной — от сгоревшего дома, в котором пара собиралась сыграть свадьбу, остались только крупные буквы, складывающиеся в слово «Love». Эта надпись раньше украшала особняк, стоимость которого, по данным СМИ, составляет около $2,5 млн.

10 ноября калифорнийский пожар также подошел к владениям американского рэпера Канье Уэста и его супруги Ким Кардашьян, расположенным в Хидден-Хилс. Об этом Кардашьян написала в своем твиттере. «Я слышала, что огонь затронул наши владения, но сейчас он локализован и остановлен. Похоже, что ситуация не ухудшается», — сообщила Кардашьян. Она также выразила благодарность спасателям и сообщила, что молится о том, чтобы все были в сохранности.

Также ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст нанял частную бригаду пожарных для спасения своей виллы от разрушительных лесных пожаров. Как отмечается, если вилла Уэста загорится, то под угрозой окажутся соседние дома.

Стихия не обошла стороной и американского актера Чарли Шина — накануне он заявил о пропаже своих родителей во время эвакуации населения Малибу. Однако история закончилась благополучно — родственники были найдены.

Ранее издание TMZ сообщало, что свои владения в этом городе пришлось покинуть режиссеру Гильермо дель Торо, а также певицам Леди Гаге и Шер.