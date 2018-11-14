Драка на Хованском кладбище: организатор получил 11 лет

Экс-начальник отделения ритуального обслуживания №3 московского ГБУ «Ритуал» Юрий Чабуев приговорен к 11 годам колонии за организацию беспорядков на Хованском кладбище. Такое решение 14 ноября было вынесено в Мосгорсуде.

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«По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Чабуеву наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в постановлении. Также после отбывания наказания в течение двух лет Чабуеву запрещено работать на должностях государственной и муниципальной службы, связанной со сферой услуг.

Всего обвиняемыми по уголовному делу проходят 16 человек. Каждому в зависимости от роли инкриминировались следующие статьи: «Организация массовых беспорядков и участие в них», «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек» и «Превышение должностных полномочий».

Изначально прокуратура требовала приговорить Чабуева к 13 годам лишения свободы, а остальных фигурантов — на срок от 4 до 12 лет.

В результате заседания Мосгорсуда от 14 ноября один из организаторов беспорядков, соучредитель спортивной организации «Здоровая нация» Александр Бочарников, получил 9 лет колонии общего режима. Эльбек Вадуев, который во время драки на Хованском кладбище насмерть сбил двух человек, отправился в тюрьму на 11 лет и 6 месяцев. Еще один фигурант, который находился под подпиской о невыезде, Сергей Ульхин получил 3 года и 6 месяцев колонии, а частично признавший вину Владимир Колесников — 4 года и 9 месяцев. При вынесении приговора суд учел время, которое осужденные провели ими под стражей, из расчета один день за полтора дня.

Адвокат одного из осужденных Михаил Карапетян заявил о намерении обжаловать приговор суда, назвав вердикт «незаконным и необоснованным».

Напомним, что беспорядки на Хованском кладбище произошли 14 мая 2016 года. В них, по разным оценкам, приняли участие от 100 до 200 человек, большинство их которых — уроженцы Центральной Азии и Северокавказского региона России. По данным прокуратуры, Юрию Чабуеву не нравилось, что на территории кладбища ряд выходцев из Таджикистана «оказывают ритуальные услуги гражданам частным образом, без соответствующего разрешения». Из показаний свидетелей, которые были допрошены в ходе судебного процесса, известно, что администрация кладбища требовала от мигрантов от 50% до 90% их заработка.

Чабуев, чтобы решить эту проблему, обратился к соучредителю спортивной организации «Здоровая нация» Александру Бочарникову. Тот позвал своих подручных спортсменов-самбистов, которые избили граждан Таджикистана, а затем открыли стрельбу, в результате которой погиб человек. Еще один виновник беспорядков, Эльбек Вадуев, на автомобиле «ВАЗ» наехал на двоих людей, которые впоследствии скончались. Еще 30 человек получили ранения в ходе драки.

Также из материалов дела следует, что во время потасовки нападавшие избили пожилую пару, пришедшую навестить могилу сына. Злоумышленники пытались забрать у них машину для побега.

Всего виновники драки повредили шесть автомобилей посетителей кладбища. Ущерб был оценен следствием в 660 тыс. рублей.

Почти все участники драки отказались признавать вменяемую им вину. Исключением стал Сергей Ульихин — он полностью признал вину и дал показания на других фигурантов. Еще один — Владимир Колесников – признался в содеянном частично. Дела остальных участников массовых беспорядков были выделены в отдельное производство. Подозреваемых объявили в международный розыск.

В суде члены «Здоровой нации» заявили, что патрулировали Хованское кладбище по просьбе Чабуева «в рамках общественного контроля». По их словам, они проверяли у рабочих документы и, если таковые отсутствовали, обращались в полицию. 14 мая, согласно показаниям фигурантов, во время очередного дежурства их встретила «вооруженная лопатами толпа» выходцев из Средней Азии.

В декабре 2017 года Щербинский суд Москвы вынес приговор пятерым уроженцам Центральной Азии. За участие в драке их отправили в колонию на три года. Однако в августе 2018 года все они вышли на свободу. Это произошло после того, как Мосгорсуд зачел им в сроки лишения свободы время, проведенное под стражей, также из расчета «день за полтора» в колонии общего режима.

Отметим, что Хованское кладбище, которое находится в ведении ГУП «Ритуал», является крупнейшим в Москве. Оно находится на площади около 2 кв. км. На его территории есть свой крематорий и мастерская по изготовлению надгробий. За свою 40-летнюю историю на «Хованке» были захоронены множество известных людей, среди которых — вратарь московского «Динамо» Алексей Хомич, а также исполнитель одной из главных ролей фильма «Неуловимые мстители» артист Виктор Косых.

Кроме того, на кладбище покоятся некоторые лидеры российского преступного мира — например, вор в законе Аслан Усоян по прозвищу Дед Хасан, который был застрелен в 2013 году.