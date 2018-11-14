Врачи негодуют: россиян лишили жизненно важного препарата

В российские больницы перестали поставлять препарат бипериден в ампулах. Он необходим для экстренной помощи пациентам, страдающих шизофренией и болезнью Паркинсона. Лекарство пропало с аптечных полок из-за решения Федеральной антимонопольной службы об отмене регистрации его цены. Без этого документа продавать лекарственные препараты в России запрещено. Более 40 врачей-психиатров обратились к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой отменить решение ФАС, сообщает РБК.

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Бипериден входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В перечне, помимо биперидена, содержатся еще 615 лекарств, которые государство закупает для больниц и льготных категорий россиян. Указанный препарат необходим для снятия побочных эффектов при терапии шизофрении — например, он устраняет напряжение скелетных мышц, парализующее больного. В России лекарство продается под четырьмя брендами, трое из которых выпускают его в таблетках, а еще один, «Акинетон», представлен как в таблетках, так и в ампулах.

Как сообщается в обращении врачей к Скворцовой, инъекционная форма этого препарата необходима, когда у пациента возникает острая форма побочных эффектов, угрожающих его жизни. Кроме того, он нужен для лечения больных с нарушением функции глотания, а также для тех, кто в принципе отказывается принимать таблетки.

«Препарат «Акинетон» используется либо при болезни Паркинсона, либо для коррекции действия нейролептических препаратов. Объясню: у многих нейролептиков есть паркинсоноподобные осложнения. Чтобы они не возникали, назначается «Акинетон». Независимо от того, при какой патологии назначается нейролептик, в качестве прикрытия врачи дают больному «Акинетон» или его ближайшего «родственника». Из тех препаратов, которые относятся к этой группе, он действительно самый мягкий. Поэтому психиатры, бесспорно, заинтересованы в нем», — рассказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник центр психиатрии и наркологии им. Сербского Лев Пережогин.

Специалист подчеркнул, что в детской психиатрической практике найти аналог этому лекарству крайне затруднительно, поскольку остальные препараты намного хуже переносятся маленькими пациентами.

«Я думаю, это следствие нашей политики импортозамещения, которая отражается на россиянах. Представляю, в какое тяжелое положение попали коллеги, у которых есть стационарные больные. Зачастую некоторые реакции нужно снимать моментально. При введении препарата внутривенно некоторые последствия приема нейролептиков снимаются прямо на кончике иглы. Вы только начали вкалывать и уже заметили, как пациенту стало лучше. Однако все зависит не от того, в какой форме продается препарат, а от того, насколько качественно он сделан. Доктора, безусловно, хотят лучший вариант», — объяснил специалист.

Как сообщили в ФАС, регистрация цен на «Акинетон» была отменена, так как в 2010 году российская компания «СВИЧ», представляющая интересы немецкой компании Desma, подала недостоверные сведения.

Из-за этого ведомство зарегистрировало завышенные цены на препарат: 423,41 рубля на таблетки и 611,83 рубля на ампулы. В июле 2017 года немецкая компания Desma перерегистрировала уже сниженные цены — 403 и 582 рубля соответственно. Тем не менее, ФАС впоследствии аннулировала регистрацию как старых, так и новых цен, пишет РБК.

При принятии решения о закупке того или иного препарата ФАС ориентируется на его взаимозаменяемость, напомнила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

«Антимонопольная служба не отвечает за здоровье пациентов, у них есть свои проблемы. Во время принятия решения они рассматривают, есть ли лекарства-заменители. Если препарат уникален, никаких резких телодвижений не делается», — объяснила она.

Попович не исключает, что в данной ситуации врачи могли преждевременно забить тревогу. «Она также может подогреваться фармацевтическими компаниями. Это не секрет.

Тем не менее, отмечу, что в мировом врачебном сообществе есть тенденция на отказ от инъекционных препаратов и полный переход к таблетированной форме.

Поэтому данная история может говорить о привычках врачей, их желании идти на поводу пациентов, которым комфортней получать лекарство в инъекции. Это просто некая стигма. Если есть таблетированная форма, она вполне может заменить инъекционную», — подытожила специалист НИУ ВШЭ.

«Газета.Ru» отправила запросы в Минздрав РФ и Федеральную антимонопольную службу с просьбой прояснить ситуацию. На момент сдачи материала, ответы еще не поступили.