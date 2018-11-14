Новогодняя ночь: погода порадует москвичей морозом

Новогодняя ночь в Москве будет морозной. Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, если в начале декабря среднесуточная температура составит -3,9°С , то под самый Новый год – уже -8°С.

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«Это значит, что ночью может быть -12°С, а днем -3...-8°С», – поделилась специалист предварительным прогнозом.

Устойчивый снежный покров установится в Москве в последних числах ноября. Об этом заявляла главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. «На этой неделе погоду будет определять антициклон, и на следующей восстановится влияние уже следующего антициклона, существенных осадков у нас не ожидается, и говорить о снеге пока что будет рано», — приводит ее слова РИА «Новости».

По ее словам, снега, который должен выпасть в предстоящие выходные, будет недостаточно для покрытия тротуаров.

Впрочем, сугробов под новогодней елочкой снег в конце ноября не гарантирует. «Новогодняя ночь редко обходится без снега. Но последние годы это происходит все чаще»,

— отмечает Паршина. В целом же в столице обещают теплый декабрь, в среднем, на один градус выше климатической нормы.

Год назад праздничная ночь была теплой и достаточно сухой: без осадков, ясной и со слабым ветром – идеально подходящей для гуляний. Такую погоду обеспечило слабое влияние североатлантического циклона.

«В облаках появятся неустойчивые прояснения, обойдется без существенных осадков (хотя есть небольшая вероятность, что с неба будут срываться отдельные снежинки-следы, не более 0,1 миллиметра), ветер юго-западный, 1-6 м/с – кстати, благоприятный для запуска салюта, немного подморозит, до 0... -2°С», — говорилось в сообщении «Метеовестей» накануне наступления 2018 года.

В новогоднюю ночь в итоге было на 10 градусов теплее климатической нормы, в результате чего на дорогах местами образовалась слабая гололедица.

При этом незадолго до новогодней ночи температура имела все шансы обновить климатический рекорд 1998 года (тогда столбик термометра поднимался до +6°С). Единственный, кто тогда расстраивался – это желавшие покататься на ледяных горках и катках с натуральным покрытием, которые тогда из-за аномального тепла пребывали в плачевном состоянии.

В этом году синоптики обещают мягкую зиму «почти на всей территории Российской Федерации», включая, к счастью, ЦФО — ну и, само собой, Москву с областью.

Что касается прогнозов на ближайшую перспективу, то вечером 14 ноября в столице начнется слабая метель, которая продолжится и на следующий день. По данным синоптиков, ожидается выпадение 20-30 мм осадков.

В четверг в столице будет облачно, синоптики также обещают небольшие снегопады. Температура в течение 15 ноября будет колебаться от -6°С до -1°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, атмосферный фон 757 мм рт. ст.

К концу недели температура в Москве немного повысится, хотя, конечно, потепление будет относительным. В пятницу, 16 ноября, москвичей ожидает -3…+2°С в течение суток. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.

Отметим, что ночь с 11 на 12 ноября стала пока самой холодной в столице с начала осени. «В Москве стараниями антициклона установилась ясная морозная погода. Антициклон наполнен холодной арктической массой и ее распространение по территории Московского региона вызвало заметное понижение температуры. В результате вчерашние сутки, 12 ноября, стали самыми холодными за весь текущий ноябрь», — говорится в сообщении портала «Метеоновости».

Ночью при ясном небе воздух в столице вымерзал до минус 7,3 градуса, по области (в Черустях) и до минус 13 градусов. Днем, несмотря на обилие солнца, нагрело лишь до минус 2,1 градуса. В результате среднесуточная температура в Москве составила минус 5 градусов, что на 4-5 градусов холоднее положенного по календарю.

«Такие температурные показатели характерны для 9 декабря, а не для середины ноября. И хочется отметить, что последний раз в этом году так холодно в Москве было в конце марта», — добавили синоптики.