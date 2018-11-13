Обыски в испанском визовом центре: что искала ФСБ

Испанский визовый центр в Москве возобновил работу после временного закрытия, которое было связано «с непредвиденными обстоятельствами». Об этом РИА «Новости» заявил источник в консульстве Испании. По его словам, компания BLS открыла свой офис в 15:00 по московскому времени. Он отметил, что во вторник сотрудники визового отдела будут работать дольше обычного. Они постараются принять всех соискателей на визу, у которых была запись на 13 ноября.

Реклама

Ранее на сайте визового центра появилось сообщение о закрытии. «В связи с непредвиденными обстоятельствами визовый центр Испании BLS в Москве временно закрыт. Пожалуйста, настаивайте на оказании дополнительных платных услуг, доступных в визовом центре BLS International. Оформление предварительной записи, списки документов и бланки анкеты-заявления на визу доступны бесплатно в визовом центре Испании», — говорилось в заявлении BLS.

В нем отмечалось, что визовый центр закрыт по причинам, «не входящим в компетенцию» компании.

Тем временем, по данным организации, центры подачи документов на испанскую визу в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону работают по обычному графику. В BLS сообщили, что руководство компании принимает все возможные меры для выхода из ситуации, а также принесли извинения за предоставленные неудобства.

Визовый центр был закрыт из-за следственных действий, которые проводили сотрудники ФСБ. Об этом заявил источник ТАСС в правоохранительных органах. «Следственные действия проводятся ФСБ в рамках уголовного дела», — объяснил он, не уточняя, о каком деле идет речь. Собеседник агентства добавил, что правоохранители изъяли интересующую их документацию. Информацию о следственных мероприятиях в испанском визовом центре также подтвердил источник «Интерфакса». Он в свою очередь отметил, что в BLS проверяется информация по ранее выданным визам.

Напомним, что в августе прошлого года посольство США решило на время приостановить выдачу неиммиграционных виз россиянам. «С 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме. Начиная с 1 сентября 2017 года собеседования для получения неиммиграционной визы США будут проводиться только в посольстве США в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления», — говорилось в заявлении дипведомства.

Санкции посольства стали ответом на решение российских властей сократить число сотрудников дипмиссий США в России до 455 человек. На этот шаг Москва пошла в конце июля 2017 года. Американские власти сразу заявили, что эта мера повлияет на порядок выдачи разрешений на въезд в Штаты для россиян.

«Если теперь нам рассказывают, что «сокращение коснется оформления виз», то логично было бы озвучить точные или приблизительные данные, сделав это официально. В прессе мелькала цифра: 1200 дипломатов и сотрудников задействовано Вашингтоном в России. Официальных подтверждений или опровержений не было — Госдеп эти цифры почему-то закрыл. Почему? Россия свои цифры озвучила, пригласив к паритету, — 455», — прокомментировала заявления американских дипломатов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В августе 2018 года генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что США «фактически прекратили» выдачу виз россиянам.

Позднее пресс-секретарь американского посольства в Москве Андреа Калан назвала заявление Александра Писарева не соответствующим действительности и чрезвычайно неконструктивным.

«Наше посольство в Москве и генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке выдали почти 8 тысяч виз только за прошлый месяц», — аргументировала она. Калан подчеркнула, что сотрудники посольства постоянно работают над улучшением качества визовых услуг, а также стараются реагировать на высокий спрос на американские визы.

2 октября министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер заявил о планах дипмиссии выдать в 2019 году до 200 тыс. виз США по всей России.

Он также заявил, что отказы в получении американской визы на российской территории составляют 10%. По его словам, обычно они связаны с предыдущей историей путешествий заявителей по Штатам или с тем, что они не могут доказать тесные семейные и экономические связи в стране постоянного проживания. Дипломат также выразил надежду на то, что Россия станет участником программы упрощенного въезда для болельщиков. Однако на данный момент, по его словам, это невозможно.

«Я предлагаю провести дружеские соревнования в 2019 году между консулами двух стран по выдаче виз. В будущем году, я гарантирую, что американское посольство и консульство выдадут в два раза больше виз, чем российское консульство и посольство в Америке выдадут американским гражданам», — заявил Йодер.