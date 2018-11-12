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Онлайн: кто ответит за убийство Вороненкова

В Киеве судят соучастников убийства Вороненкова

13 ноября суд в Киеве рассматривает дело против Ярослава Тарасенко и Александра Лося. Они обвиняются в соучастии в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 23 марта 2017 года. «Газета.Ru» следит за процессом в режиме онлайн.
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14:14

На Украину экс-член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Вороненков переехал в конце 2016 года вместе со своей женой Марией Максаковой, которая с 2011 по 2016 год также являлась депутатом российского парламента. Эмиграцию на Украину Вороненков объяснил тем, что подвергся необоснованному преследованию в России со стороны ФСБ.

14:04

Досудебное расследование убийства Вороненкова было завершено в мае 2018 года. Как уточнялось в сообщении прокуратуры Киева, в преступлении подозреваются шесть человек: один организатор и пять соучастников. «Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное», — указали в ведомстве. Двое подозреваемых (Тарасенко и Лось) находятся под стражей, еще трое объявлены в розыск.

13:51

Заказчиком убийства, как заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко, является бывший гражданский муж Максаковой, Владимир Тюрин. В марте 2018 года Киев объявил его в розыск.

13:42

Напомним, Вороненков был убит 23 марта 2017 года на бульваре Шевченко в центре Киева. Его телохранитель успел смертельно ранить убийцу — впоследствии он скончался в больнице. Киллером оказался Павел Паршов, который служил в Национальной гвардии Украины с 2015 года и участвовал в военных действиях в Донбассе.

13:35

Кроме того, были определены пять присяжных, которые будут рассматривать дело вместе с профессиональными судьями: три основных и два запасных. Изначально рассматривать дело должны были семь присяжных, однако двое из них получили отвод.

13:33

Суд уже перешел к рассмотрению дела по сути, прокуратура, как предполагается, продолжит оглашать обвинительный акт. Ранее суд продлил арест двум фигурантам дела об убийстве Вороненкова до 19 ноября.

13:30

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня, 13 ноября, Шевченковский районный суд Киева рассмотрит дело против Ярослава Тарасенко и Александра Лося, обвиняемых в соучастии в убийстве бывшего российского депутата Дениса Вороненкова. Заседание планируется начать в 13 часов (14:00 мск).