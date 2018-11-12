Онлайн: кто ответит за убийство Вороненкова

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На Украину экс-член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Вороненков переехал в конце 2016 года вместе со своей женой Марией Максаковой, которая с 2011 по 2016 год также являлась депутатом российского парламента. Эмиграцию на Украину Вороненков объяснил тем, что подвергся необоснованному преследованию в России со стороны ФСБ.
Досудебное расследование убийства Вороненкова было завершено в мае 2018 года. Как уточнялось в сообщении прокуратуры Киева, в преступлении подозреваются шесть человек: один организатор и пять соучастников. «Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное», — указали в ведомстве. Двое подозреваемых (Тарасенко и Лось) находятся под стражей, еще трое объявлены в розыск.
Заказчиком убийства, как заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко, является бывший гражданский муж Максаковой, Владимир Тюрин. В марте 2018 года Киев объявил его в розыск.
Напомним, Вороненков был убит 23 марта 2017 года на бульваре Шевченко в центре Киева. Его телохранитель успел смертельно ранить убийцу — впоследствии он скончался в больнице. Киллером оказался Павел Паршов, который служил в Национальной гвардии Украины с 2015 года и участвовал в военных действиях в Донбассе.
Кроме того, были определены пять присяжных, которые будут рассматривать дело вместе с профессиональными судьями: три основных и два запасных. Изначально рассматривать дело должны были семь присяжных, однако двое из них получили отвод.
Суд уже перешел к рассмотрению дела по сути, прокуратура, как предполагается, продолжит оглашать обвинительный акт. Ранее суд продлил арест двум фигурантам дела об убийстве Вороненкова до 19 ноября.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня, 13 ноября, Шевченковский районный суд Киева рассмотрит дело против Ярослава Тарасенко и Александра Лося, обвиняемых в соучастии в убийстве бывшего российского депутата Дениса Вороненкова. Заседание планируется начать в 13 часов (14:00 мск).