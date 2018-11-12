Онлайн: кто ответит за убийство Вороненкова

Досудебное расследование убийства Вороненкова было завершено в мае 2018 года. Как уточнялось в сообщении прокуратуры Киева, в преступлении подозреваются шесть человек: один организатор и пять соучастников. «Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное», — указали в ведомстве. Двое подозреваемых (Тарасенко и Лось) находятся под стражей, еще трое объявлены в розыск.