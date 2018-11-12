Проводится проверка: Ольгу Глацких пока никто не увольнял

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких все еще занимает свою должность, сообщают СМИ. Портал Ura.ru со ссылкой на источник в аппарате губернатора области передает, что после «серьезного разговора» с чиновницей глава региона Евгений Куйвашев принял решение объявить ей выговор. Ожидалось, что после служебной проверки Глацких уволят с должности.

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И. о. директора департамента информполитики Свердловской области Юлия Прыткова в беседе с журналистам заявила, что не обладает информацией о завершении служебной проверки в отношении Глацких.

При этом пресс-секретарь губернатора Свердловской области Наталья Ратиани заявила, что пока никаких окончательных решений по этому вопросу не принято. В данный момент Глацких временно отстранена от должности, передает ФАН.

Позднее врио замглавы региона по внутренней политике Вадим Дубичев также опроверг информацию о том, что в отношении чиновницы было принято какое-либо окончательное решение.

Проверка деятельности Глацких до сих пор продолжается. Дубичев настаивает, что источник, сообщивший о выводах в отношении скандальной чиновницы, «дезинформировал прессу».

Этой осенью Ольга Глацких на встрече с общественниками Кировграда заявила, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители». Государство «не просило родителей рожать», отметила чиновница. Ролик с этим высказыванием попал в Сеть и вызвал широкий общественный резонанс.

Глацких поясняла, что ее заявления вырвали из контекста. Этими словами она хотела побудить молодежь рассчитывать в первую очередь на свои силы, отмечала чиновница. Родители и семья являются залогом хорошего развития молодежи, а государство при этом только помощник, подчеркивала она. При этом Глацких признавала, что «выразилась неккоректно и не смогла точно и правильно донести свою мысль до молодых людей».

После этого в ее отношении началась служебная проверка. Губернатор Куйвашев на время отстранил директора департамента от должности, после чего чиновница улетела на Сейшельские острова, передает НСН.

Кроме того, после скандала Глацких также лишилась поста в региональном политсовете «Единой России». Пресс-секретарь регионального исполкома партии Максим Бестфатер заявил, что Глацких была выведена из политсовета после традиционной ежегодной ротации.

Будет ли чиновница также исключена из партии — пока неизвестно. Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий призвал дождаться итогов служебного расследования, и только после этого, по его словам, партия сможет дать свою оценку действиям Глацких.

Проблемы начались не только у самой чиновницы, но и у ее департамента.

Депутат свердловского заксобрания Александр Коркин обратился к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с просьбой провести проверку в ведомстве, возглавляемом чиновницей.

В своем обращении депутат отметил, что в Сети появилась аудиозапись, «на которой девушка, голосом напоминающая Глацких, с использованием нецензурной брани подводила итоги работы своего подразделения». Кроме того, Коркин высказал подозрения, что в 2017 и в 2018 годах департамент нецелесообразно распределял бюджетные средства на молодежную политику.

Ранее СМИ сообщили, что в 2018 году одно из подразделений, подчиненных Глацких, получило 131 млн рублей для программ по поддержке талантливой молодежи. Как передает ФАН, эти средства должны были быть направлены на организацию четырех смен в пионерских лагерях по обучению 800 подростков. При этом минимум три смены были проведены в бизнес-отеле, аффилированном с одним из депутатов регионального заксобрания, сообщали СМИ.

После этого Следственный комитет РФ заявил, что проверит траты ведомства Глацких. СКР подтвердил информацию, что смены по обучению талантливой молодежи проходили в гостинице, связанной с одним из депутатов заксобрания Свердловской области. В сообщении СКР значилось, что в рамках инспекции будет установлено, насколько эффективно и законно использовались бюджетные средства.

7 ноября стало известно, что новость о проверке в отношении департамента Гладких пропала с сайта свердловского управления Следственного комитета.