Голливуд в огне: Трамп указал на виновных

Голливудские звезды спасаются бегством

Лесные пожары в Калифорнии унесли жизни как минимум 31 человека, число погибших и пострадавших продолжает расти. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти. По данным Associated Press, 228 человек числятся пропавшими без вести.

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На днях эвакуация была объявлена в Малибу и Калабасасе — они знамениты в том числе и тем, что там находятся особняки многих голливудских звезд.

11 ноября стало известно, что стихия уничтожила владения шотландского актера Джерарда Батлера. В своем твиттере он опубликовал снимок сгоревшего дома.

«Вернулся к своему дому в Малибу после эвакуации. Как и всегда, я вдохновлен мужеством, духом и жертвами, на которые идут пожарные. Спасибо пожарному управлению Лос-Анджелеса», — написал актер.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU — Gerard Butler (@GerardButler) 11 ноября 2018 г.

Пожары коснулись и особняка канадского певца Нила Янга. «Я потерял свой дом до пожара в Калифорнии, теперь еще один», — сообщил он на своем официальном сайте. В связи с пожарами артист резко раскритиковал американского лидера Дональда Трампа. Янг отметил, что люди стали уязвимы из-за экстремальные погодных катаклизмов и продолжительной засухи. По его мнению, президент не решает эту проблему должным образом.

«Представьте себе лидера, который отстраняется от науки, и заявляет, что эта сфера не должна быть частью принимаемых им решений. Представьте себе лидера, который больше заботится о своей собственной, удобной ему расстановке вещей, чем об интересах людей, во главе которых он стоит. Представьте себе негодного лидера. Теперь представьте достойного», — заявил актер.

Стихия потревожила и американского актера Чарли Шина — накануне он заявил о пропаже своих родителей во время эвакуации населения Малибу. Однако история закончилась благополучно — родственники были найдены.

10 ноября калифорнийский пожар подошел к владениям американского рэпера Канье Уэста и его супруги Ким Кардашьян, расположенным в Хидден-Хилс. Об этом звезда реалити-шоу написала в своем твиттере. «Я слышала, что огонь затронул наши владения, но сейчас он локализован и остановлен. Похоже, что ситуация не ухудшается», — сообщила Кардашьян. Она также выразила благодарность спасателям и сообщила, что молится о том, чтобы все были в сохранности.

Ранее издание TMZ писало, что стихия уничтожила дом телезвезды Кейтлин Дженнер, расположенный в Малибу. Свои владения в этом городе пришлось покинуть режиссеру Гильермо дель Торо, а также певицам Леди Гаге и Шер.

Кто виноват в пожарах

Дональд Трамп заявил о «катастрофических разрушениях» в результате пожаров в Калифорнии. «Более 4 тыс. человек сражаются с пожарами в Кэмп и Вулси в Калифорнии, которые сожгли уже более 170 тыс. акров (690 кв. км.). Мы поддерживаем тех, кто борется с пожарами, в душе мы с 52 тыс. эвакуированными и с семьями 11 погибших (о них было известно на тот момент — «Газета.Ru». Разрушения катастрофические. Боже, благослови их всех», — написал президент в твиттере.

Фоторепортаж: Разрушительная стихия: лесные пожары в Калифорнии уносят жизни __is_photorep_included12055417: 1

В следующем сообщении он отметил, что стихия распространяется с высокой скоростью. «Если люди не эвакуируются быстро, есть риск того, что их нагонит пожар. Пожалуйста, слушайте указания по эвакуации от официальных лиц на местах и властей штатов», — призвал Трамп.

На днях американских лидер объявил в Калифорнии режим чрезвычайного положения. Такой статус позволит штату запросить федеральную помощь для ликвидации последствий стихии. По мнению президента, в лесных пожарах виноваты местные власти. Он заявил, что если проблема не будет решена, Калифорния может лишиться федерального финансирования.

«Единственной причиной этих масштабных пожаров в Калифорнии, которые приносят огромные убытки и в результате которых гибнут люди, — это плохое управление лесными угодьями. Миллиарды долларов выделяются каждый год, а люди продолжают гибнуть, и все из-за плохого управления лесами. Решите проблему немедленно, или федеральных средств больше не будет», — подчеркнул Трамп.

Как стихия обрушилась на Калифорнию

Лесной пожар разгорелся в прошлый четверг, 8 ноября, недалеко от города Таузенд-Оукс, который расположен в 63 км от Лос-Анджелеса. На днях этот населенный пункт уже упоминался в новостях — бывший морпех открыл стрельбу в местном баре. В результате погибли 12 человек.

Поначалу власти эвакуировали 75 тыс. жителей Таузенд-Окс. Однако на данный момент свои дома вынуждены покидать и жители других близлежащих городов — в том числе популярного курорта Малибу. Всего из-за лесных пожаров спасатели эвакуировали около 300 тыс. человек. В основном эвакуация коснулась жителей округа Лос-Анджелес — там свои дома пришлось покинуть 170 тыс. американцев.

К воскресенью, 11 ноября, площадь лесных пожаров достигла 80 тыс. га. Стихия уничтожила порядка 7 тыс. строений. На данный момент пожарным удалось локализовать лишь 25% от площади пожара.

Тем временем на севере Калифорнии бушует еще один пожар. Он охватил более 36 тыс. гектар, уничтожил около 7 тыс. построек и стал самым разрушительным в истории штата. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Стихия полностью уничтожила город Парадайс, расположенный недалеко от Сакраменто. Спасатели эвакуировали все его население — 27 тыс. человек. «Город опустошен, все разрушено», — констатировал представитель департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии Скотт Маклин.

В результате пожара в Парадайсе погибли пять человек — они скончались в своих автомобилях. Из-за аварий на дорогах, ведущих из города, движение было полностью заблокировано. Многим жителям приходилось бросать свои автомобили и спасаться от пожара с детьми и домашними животными на руках. Спасательные службы города бульдозерами сдвигали машины в кювет, чтобы расчистить дорогу для карет скорой помощи и пожарных.

До этого самым разрушительным в истории Калифорнии был пожар Tubbs, который произошел на севере штата в октябре 2017 года. Тогда стихия охватила порядка 15 тыс. га территории и уничтожила более 5,5 тыс. зданий.