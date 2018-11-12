Довела до слез: оскорбившая школьницу учительница уволилась

В сахалинском городе Холмск из школы №1 уволилась учительница, которая прямо на уроке оскорбила девочку из-за порванной кофты, сообщила РИА «Новости» глава районного управления образования Татьяна Карнаух.

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Она отметила, что после инцидента «с опытным 62-летним учителем» была проведена беседа о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний в адрес родителей и девочки. Педагог признала вину, в присутствии всего класса извинилась перед девочкой и ее родителями и после этого уволилась.

Как сообщила Карнаух, 12 ноября в районном управлении образования пройдет совещание с руководителями всех школ муниципального образования. Темой станет предотвращение подобных инцидентов.

Видео, на котором преподаватель русского языка и литературы довела до слез ученицу из-за небольшой дырки на одежде, появилось в соцсетях и сразу же стало широко обсуждаемым.

Инцидент снял на телефон одноклассник девочки.

Изучением произошедшего занялась областная прокуратура.

Это далеко не первый случай унижения школьников учителями в этом году. В сентябре в селе Алтынжар в Астраханской области учитель рисования оскорбила и ударила во время урока ученика, после чего руководство школы вместе с виновным педагогом уволили.

По данным «Интерфакса», заявление о произошедшем написала мама ученика. Согласно документу, 14 сентября на объединенном уроке рисования пятых и седьмых классов всем ученикам в помещении класса не хватило места. В связи с этим пострадавший мальчик был вынужден стоять у стены. Когда он рисовал, учитель подошла к нему сзади и ударила по голове за то, что он прижался к занавеске. Более того, она пинками заставила его сесть на пол под стол.

Отличились в этом случае и присутствовавшие школьники.

Униженный ребенок начал кашлять, а дети стали называть его собакой и кидать в него обувь. Но и после этого учитель не прекратил издевательства.

По заявлению родителей, мальчик пережил сильнейший стресс, начал заикаться и отказался посещать школу.

Другой инцидент произошел в мае в школе №35 поселка Угловое в Приморье. Там учительница заставила второклассника чистить зубы перед всем классом. Родители ребенка заявили о произошедшем директору учреждения и потребовали перевести ребенка в другой класс. По их словам, учительница Лидия Ергина в течение недели при всех заявляла, что у ребенка неприятный запах изо рта, и в итоге заставила его чистить зубы перед всем классом.

Факт произошедшего подтвердился после проведения служебного расследования. Учительница извинилась перед мамой мальчика, назвав случившееся «игрой».

Директор школы Елена Малькова рассказала РИА «Новости», что учительница написала объяснительную, но причину, по которой заставила ребенка чистить зубы, она указала «надуманную». Некоторые родители обратились к директору с просьбой не увольнять этого преподавателя. Впрочем, это не спасло педагога.

В то же время у матери второклассника есть предположения насчет реальных мотивов поведения учительницы. Она считает, что причиной произошедшего стал ее отказ сдавать деньги на покупку жалюзи для класса.

За несколько дней до этого Следственный комитет (СК) занялся расследованием истории с учительницей из Красноярска, назвавшей своих учеников «ненормальными и больными» из-за того, что они помешали ей пить чай.

«Бесстыжие, не дали путем чай попить! Посидеть не могут, поиграть спокойно... Иди сюда, жвачная корова!..

Ты больной, что ли, прибыл сюда? Этот — ненормальный, с другой школы... Придурка этого сюда отправили», — кричала учительница на видео, которое снял один из учеников.

После случившегося и проведения соответствующей проверки преподавателя уволили.

Еще в начале года полиция Сунтарского района Якутии возбудила дело в отношении учительницы начальных классов местной школы. Она проходит по подозрению в нанесении побоев ученице, которая не реагировала на ее замечания.

Поводом для проведения прокурорской проверки стало обращение в полицию матери пострадавшей 10-летней девочки. Прокуратура установила, что во время урока в четвертом классе девочка игнорировала замечания учителя, после чего педагог несколько раз ударил школьницу по голове и оскорбил ее. Более того, оказалось, что подобное происходило в отношении этой девочки и в прошлом учебном году.

Прокуратура района направила материалы дела следствию, по решению которого было возбуждено дело по статье «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Согласно Уголовному кодексу, эта статья предусматривает наказание от штрафа до трех лет принудительных работ.