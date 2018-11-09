«Карцер» в детском лагере: сколько стоит путевка в тюрьму

Правоохранители задержали экс-главу детского оздоровительного лагеря «Радуга», расположенного в Ивановской области. Она подозревается в незаконном лишении свободы и истязании детей. Об этом заявили в региональном Следственном комитете.

Женщине грозят принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет.

По данным следствия, летом 2018 года директор лагеря создала для детей карцер, расположенный в безоконной комнате деревянного жилого корпуса. В него она неоднократно помещала воспитанников лагеря за плохое поведение.

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«Детей помещали в комнату за провинности, если они вели себя плохо с точки зрения директора. В настоящее время потерпевшими признаны восемь детей в возрасте от девяти до 13 лет. В суд направлено следователем ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила ТАСС представитель СК по Ивановской области Ирина Котова.

Как отметили в ведомстве, дети проводили в карцере от нескольких часов до нескольких суток. На видеозаписи, опубликованной Следственным комитетом, один из воспитанников рассказал, что побывал в карцере три раза. Впервые ребенок попал туда во время первой лагерной смены — тогда на линейке к нему и другому мальчику подошла директор и сказала: «Собирайте свои шмотки и идите в карцер».

В помещении без окон дети пробыли в течение семи дней — их отпускали лишь поесть и сходить в туалет.

СК также опубликовал фотографию комнаты, в которой директор лагеря запирала детей. На ней видно четыре металлические кровати без матрасов и две деревянные полки. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Как сообщается на сайте «Радуги», оздоровительное учреждение работает с 2011 года. Детей лагерь принимает только в летнее время — для этого организовано три смены. По данным на 2018 год, стоимость путевки составляла 12,5 тыс. руб.

«Это лагерь, где детям будет легко и весело, где можно безопасно и интересно отдохнуть и поправить свое здоровье, где ребенок окружен заботой педагогов — профессионалов, тренеров-преподавателей, находится в дружеской атмосфере», — говорится в описании «Радуги».

В детских лагерях России также неоднократно происходили инциденты, когда сотрудники учреждений применяли сексуальное насилие к детям. Так, в ночь с 13 на 14 августа 49-летний воспитатель в состоянии алкогольного опьянения надругался над девятью воспитанниками лагеря, расположенного в Пензенской области. Детям было по 10-11 лет. Как выяснили следователи, подобные действия мужчина совершал и в 2017 году — тогда пострадал 10-летний мальчик.

Следственный комитет возбудил в отношении воспитателя уголовное дело. Выяснилось, что он также работал тренером в плавательной секции. Пострадавшие в августе дети посещали его тренировки и доверчиво относились к мужчине.

По словам детского омбудсмена Пензенской области Елены Столяровой, подобные инциденты не случились, если бы руководство лагеря серьезно отбирало сотрудников. Она также отметила, что многих проблем можно избежать, если ребенок будет доверять своим родителям и рассказывать им о всем, что его беспокоит.

В начале июля похожая история произошла в Красноярском крае. Там 47-летний вожатый изнасиловал 11-летнюю девочку. Известно, что у мужчины не было педагогического образования, ранее он был занят на одном из химических комбинатов.

«Следователи выясняют, каким образом человек без профильного образования, с нездоровыми сексуальными склонностями оказался сотрудником детского учреждения и был допущен к работе с детьми», — отмечали в СК.

Кроме того, в марте текущего года к 15 годам тюрьмы был приговорен вожатый, который растлевал мальчиков в лагерях под Нижним Новгородом. Следователи сообщали об аналогичных случаях, произошедших в Ярославской, Ростовской, Тверской областях и Краснодарском крае. По данным ведомства, вожатые снимали на камеру и насиловали детей, которые отдыхали в этих регионах. Также выяснилось, что во время приема на работу руководство лагерей не проверяло у сотрудников все необходимые документы.

«В ряде случаев установлено, что администрация лагерей не приняла достаточных мер для ограждения территории лагеря. В этом случае преступления сексуального характера совершали лица, которые свободно проникли на территорию детского учреждения ввиду отсутствия необходимого и надежного ограждения», — добавляли в Следственном комитете.

В октябре прошлого года глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила о том, что летом в отношении сотрудников детских лагерей было возбуждено четыре уголовных дела за действия сексуального характера. Она отметила, что речь идет о двух случаях в Московской области, одном — в Смоленской и еще одном — в Ставропольском крае.