«Очень стыдно»: как чиновницы воровали подарки у ветеранов

Бывшая замминистра социальной политики Красноярского края Наталья Колягина и ее подчиненная, экс-начальник отдела по вопросам ветеранов и военнослужащих Ольга Гилева задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ними задержан их 69-летний соучастник — родственник одной из чиновниц. Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Как полагает следствие, подозреваемые занимались хищением бюджетных средств под видом покупки подарков ветеранам.

«Сотрудницы министерства социальной политики с февраля по июнь 2018 года заключили 25 государственных контрактов на приобретение подарков для ветеранов ВОВ с коммерческой фирмой «Ника», в которой фактическое руководство осуществляли родственники Ольги Гилевой — отец и брат мужа. Полностью был исполнен только один контракт на сумму до 100 тыс. рублей, еще два исполнены частично. Остальные контракты не были исполнены, а денежные средства в сумме более 2,1 млн рублей были похищены», — говорится в сообщении СК.

8 ноября в рамках расследования уголовного дела дома у подозреваемых были проведены обыски. Правоохранители изъяли чайники и мультиварки, которые по спецификации совпадают с техникой, приобретенной в прошлые годы в качестве подарков для ветеранов.

Как считает следствие, похищенные деньги женщины поделили между собой: часть наличными, часть потратили на технику, которую оставили себе. Kp.ru отмечает, что дома и на дачах у экс-чиновниц нашли не только чайники и мультиварки, но также утюги, тостеры и тонометры.

Гилева признала свою вину, Колягина отказывается сотрудничать со следствием. Как сообщается, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде о заключении чиновниц под стражу. В отношении 69-летнего родственника уже избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. В случае признания их вины подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

О том, что краевое министерство социальной политики тратит бюджетные деньги не по назначению, сообщалось и ранее. Летом в Управлении ФАС по Красноярскому краю в отношении ведомства возбудили сразу несколько дел. В начале октября ФАС признала первый факт нарушения в закупках министерства. Отмечалось, что заказчик и предприниматель, поставлявший технику, вступили в сговор. При этом в деле фигурируют два поставщика: иркутская компания «Максима» и фирма НИКИ.

Правоохранители обратили внимание на то, что сумма всех контрактов была менее 100 тыс. рублей, что дало возможность министерству соцполитики заключать сделки без проведения торгов. Однако такая практика нередко указывает на то, что заказчик и поставщик договорились заранее.

Кроме того, журналисты местного телеканала ТВК выяснили, что ветераны региона в последние годы не получали подарки к праздникам, хотя по документам все они были отправлены адресатам.

Глава некоммерческого благотворительного фонда «Доброта» Тамара Дзюба осудила чиновниц, заметив, что своими действиями они обидели ветеранов. «Человек не понимает, что такое ветеран, и что такое его обидеть. Я хочу, чтобы все поняли: отдать от себя — это сделать доброе дело человеку, который нуждается в моей помощи. Не могу понять, почему, как и когда это произошло», — приводит ее слова ФАН.

1 октября в краевом министерстве соцполитики прошли обыски. 22 октября губернатор Красноярского края подписал указ об освобождении от должности министра социальной политики Галины Пашиновой. Чиновница признала, что коррупционные схемы при заключении контрактов на деньги налогоплательщиков действительно были. Экс-министр отмечала, что она как руководитель ведомства была не в курсе этих схем, и узнала о них лишь по результатам проверки. Она также подчеркнула, что «все средства налогоплательщиков возвращены в бюджет», а контракты были расторгнуты.

«С одной стороны мне очень стыдно, что вообще вся эта ситуация возникла и особенно неприятно, что развернулась информационная война и со мной и с министерством в целом. Надеемся, что разберутся и примут меры», — заявила экс-министр.

30 октября поста в ведомстве лишилась и заместитель Пашиновой — Наталья Колягина.