Дубеют все: Москва прощается с теплом

Сырая, прохладная погода ожидает москвичей в пятницу, 9 ноября. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь и туман, в связи с которым в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Температура воздуха не превысит отметки в +4…+6°С. Ночью в столице будет облачно, без существенных осадков, но с гололедицей, так что и пешеходам, и автомобилистам следует быть предельно аккуратными. Столбики термометров опустятся до +1…+3°С. Ветер восточный, 2-7 м/с. Атмосферный фон выше нормы, 756 мм рт. ст.

В субботу, 10 ноября, северный антициклон сохранит высокое (758 мм рт. ст.) давление, прекратит осадки и понизит температуру до климатической нормы. Настала пора узнать всю правду: для ноябрьского дня нормальна температура +3…+5°С, а для ночи -4…-2°С.

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Ветер юго-восточный, к счастью он ослабеет до 1-6 м/с, поэтому низкая температура не будет восприниматься столь драматично.

Пока погода окончательно не ушла в «минус», запланируйте прогулку по столичным паркам. В некоторых из них время можно провести с пользой. Например, с 14:00 до 16:00 в лектории парка Горького будет проходить мастер-класс режиссера Сергея Аронина по актерскому мастерству. На нем он раскроет тайны профессии, а также познакомит с важными элементами игры на сцене. Вход свободный, однако требуется предварительная регистрация.

11 ноября на фоне резкого повышения атмосферного давления (767 мм рт. ст.) погода улучшится: из-за облаков появится солнце. Воскресенье пройдет без осадков, дневная температура составит +1…+3°С, ночная -4…-2°С. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Если во второй половине дня у вас образуется час свободного времени, отправляйтесь на улицу Новый Арбат, 13 — оттуда стартует экскурсия «Садовое кольцо глазами писателей и поэтов». Экскурсовод покажет дома Грибоедова, Куприна и Бродского, а также расскажет, какой Москву изображали мемуаристы XIX века.

Нет настроения для бодрящих прогулок на свежем воздухе? Еврейский музей и центр толерантности отмечает в этот день свой шестой день рождения, в честь чего вход на все выставки будет бесплатным. Завершится же празднование концертом, что называется, широко известной в узких кругах группы СБПЧ — правда, зрителям надо зарегистрироваться на сайте музея.

Начало новой недели не принесет больших погодных перемен — в Москве по-прежнему сухо и прохладно. В понедельник, 12 ноября, днем синоптики прогнозируют -1…+1°С, а ночью температура опустится до -3…-1°С. Ветер ожидается южный, 2-7 м/с.

И только атмосферное давление, кажется, окончательно выйдет из-под контроля и за рамки здравого смысла, поднявшись до рекордных 770 мм рт. ст.

Во вторник, 13 ноября, влияние на погоду в столице окажет атмосферный фронт с запада. В Москве будет облачно, без существенных осадков. Дневная температура ожидается в районе -1…+1°С, ночная -4…-2°С. Ветер южный, усилившийся до 3-8 м/с. Атмосферный фон немного понизится, но все равно останется экстремально высоким: 764 мм рт. ст.

За вдохновением отправляйтесь на дизайн-завод «Флакон», где проходит экспозиция художницы и режиссера анимации Вари Яковлевой. На ней она убеждает людей, что их недостатки, ошибки и проигрыши открывают путь к чему-то новому. По мнению Яковлевой, от человека требуется лишь разглядеть это послание. Приходите на выставку и проверьте, сможет ли она повлиять на вашу жизнь. Вход бесплатный.

14 ноября, в среду, можно будет заключать пари: сколько раз в соцсетях (и в вашей собственной голове) зазвучит знаменитая песня Фрэнка Синатры.

Снег начнет падать днем, температура при этом будет самой что ни на есть идиллической: -2…0°С.

Ночью столбики термометров опустятся до -3…-1°С. Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится до вменяемых значений и составит 755 мм рт. ст.

Вечером отправляйтесь в библиотеку имени И.С. Тургенева, где с 19:00 до 21:00 пройдет лекция писателя, поэта и публициста Дмитрия Быкова. На ней он расскажет о героинях романов Тургенева, его отношениях с коллегами-современниками и месте в российской литературе. Вход свободный.

В четверг в столице будет облачно, синоптики также обещают небольшие снегопады. Температура в течение 15 ноября будет колебаться от -6°С до -1°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, атмосферный фон 757 мм рт. ст.

«Москино» отмечает 55-летие актера Михаила Ефремова и устраивает бесплатные показы картин с его участием в столичных кинотеатрах. 15 ноября в 18:00 пройдет показ «Статского советника». Фильм переносит зрителей в конец XIX века, где герой борется с террористической группировкой, которая убивает государственных чиновников. Вход на сеансы бесплатный — в порядке живой очереди.

К концу недели температура в Москве немного повысится, хотя, конечно, потепление будет относительным. В пятницу, 16 ноября, москвичей ожидает -3…+2°С, так что вечер стоит провести в теплой компании за чашкой горячего напитка (если напиток не горячий, а горячительный, то призываем к умеренности в дозировке). Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.