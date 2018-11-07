Двое на одну: москвичку зарезали в лифте

В Москве обнаружено тело 52-летней женщины с ножевыми ранениями. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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По данным «МК», трагедия произошла накануне в 20.15 в доме на улице Знаменские садки, расположенной в Северном Бутово. Два злоумышленника азиатской внешности напали на местную жительницу — предварительно, чтобы ограбить. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с камер наблюдения — на них видно, как двое мужчин следуют за жертвой в подъезд.

По словам жильцов многоквартирного дома, женщина стала звать на помощь. В итоге через некоторое время соседи обнаружили ее изрезанное тело: ранения были нанесены в живот и грудь. Рядом с трупом лежали пакеты с продуктами. По данным СМИ, женщина возвращалась домой после вечернего похода в супермаркет.

«Во время осмотра на теле женщины обнаружены более 10 ножевых ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство», — заявили в СК.

Злоумышленники скрылись с места преступления. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают лица, причастные к нему.

Как рассказала местная жительница София Черкасова, один из убийц может являться жильцом дома, в котором произошло преступление, и до сих пор находиться в подъезде. «Когда я пришла, там было много полиции. Там была женщина, все уже случилось. Полиция находилась там где-то минут двадцать. Как я узнала потом, в подъезд зашли двое мужчин. Один стал подниматься по лестнице. Другой поехал с ней в лифте. Как раз он и убил ее. Сейчас он где-то в подъезде, потому что никто не видел и на камерах не зафиксировано, как он выходил», — сообщила она телеканалу «Звезда».

Как пишет «МК», погибшей оказалась менеджер фармацевтической компании. Женщина родилась в Санкт-Петербурге в 1966 году, отмечает ФАН. Она проживала в том доме, где произошло убийство.

Ее муж Юрий рассказал, что она была спокойной, набожной женщиной и домой всегда возвращалась примерно в одно и то же время. «Шла домой после работы, зашла в магазин, взяла огурчики, помидорчики. В голове не укладывается, я нахожусь сейчас в прострации», — заявил он «360».

В октябре текущего года СМИ сообщили об обнаружении в лифте жилого дома в Климовске тела рэпера Артема Ушвицкого. Как выяснилось, убийство произошло еще в конце сентября. Двое неизвестных с ножами напали на мужчину. Из-за многочисленных колото-резаных ран он скончался на месте.

«Человек вызвал лифт, открываются створки, а в нем — мужчина в луже крови с перерезанным горлом лежит», — рассказывал местный житель.

В начале октября предполагаемые виновники трагедии были задержаны. Двое мужчин заявили, что нападение на Ушвицкого было совершено с целью ограбления.

Еще один инцидент произошел в конце августа 2018 года. Тела мужчины и женщины были обнаружены в подъезде жилого дома на севере Москвы. Рядом с ними лежало ружье. Позже СМИ выяснили, что 67-летний Анатолий Симонов застрелил свою экс-супруга, а затем покончил жизнь самоубийством. По неподтвержденным данным, мужчина долго караулил свою жертву.

26 октября 2017 года в одной из многоэтажек подмосковного Одинцово правоохранители обнаружили тело мужчины. Оно находилось на лестничной площадке – тем не менее, само убийство, по данным следствия, было совершено в лифте. Силовики зафиксировали признаки насильственной смерти, а также задержали подозреваемого в причастности к преступлению.

В марте 2017 года следователи обнаружили тело 47-летней москвички в кабине грузового лифта, который расположен в подъезде жилого дома на улице Митинская. На теле были признаки насильственной смерти — множественные колото-резаные ранения, отмечали в СК. В ведомстве установили личность подозреваемого — им оказался 55-летний уроженец Башкирии. По данным следствия, он являлся возлюбленным жертвы. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». На допросе он признался, что пошел на преступление из-за финансовых разногласий и ревности.