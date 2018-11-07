«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал

Сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров опроверг информацию об изнасиловании 23-летней уроженки Ростова-на-Дону Вероники Максимовой. По его словам, в половую связь они вступили по обоюдному согласию. Кроме того, отмечает 22-летний Шамсуаров, девушка жалуется на тяжелое финансовое положение и в связи с этим занимается проституцией.

Накануне студентка одного из столичных вузов обвинила родственника топ-менеджера «Лукойла» в изнасиловании.

Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ без указания источника. По данным телеканала, инцидент произошел в жилом доме Москвы, расположенном на площади Победы.

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Заявление в полицию Вероника Максимова подала 4 ноября. Как сообщают СМИ, девушка прописана в Ростове-на-Дону и учится на психологическом факультете в столице. По факту ее обращения сейчас проводится проверка.

По неподтвержденным данным, Руслан Шамсуаров познакомился с ростовчанкой летом 2018 года. По словам девушки, номер его телефона ей дала известная гонщица Мара Багдасарян. Некоторое время молодые люди вели переписку в соцсетях, а в августе решились на личную встречу. Тогда, по данным РЕН ТВ, между ними стали зарождаться отношения.

Согласно информации источника «МК», 3 ноября Шамсуаров пригласил Максимову домой, где они занялись сексом. Сын вице-президента «Лукойла» заявил, что все произошло по обоюдному согласию. После молодой человек обнаружил в телефоне своей спутницы интимные снимки — он заподозрил ее в оказании эскорт-услуг. Девушка же якобы начала оправдываться сложным финансовым положением.

Шамсуаров позвонил матери девушки и рассказал, чем занимается ее дочь. Как только ростовчанка начала говорить о том, что ее насильно удерживают, он, как утверждается, сразу объяснил, что она свободно может покинуть его дом.

После подачи заявления в полицию Максимова отказалась давать показания, поэтому повторно допросить девушку правоохранители пока не могут.

РЕН ТВ передает ее версию случившегося. По словам Вероники Максимовой, в тот день Шамсуаров пригласил ее в гости. Тогда у них были дружеские отношения, поэтому по окончании вечера молодые люди просто легли вместе спать. При этом оба были одеты.

Как заявила ростовчанка, все началось утром, когда она сообщила юноше, что собирается пойти в душ. В ответ на это Шамсуаров якобы ворвался в ванную с предложением принять душ вдвоем. Максимова отказалась, и тогда разъяренный молодой человек «изнасиловал ее с заломанными руками», сообщает сайт телеканала.

По словам девушки, затем он отказывался выпускать ее из квартиры. Ей пришлось уснуть на диване. Когда Максимова проснулась, Шамсуаров заявил, что нашел в ее телефоне откровенные фото. Вероника объяснила, что эти снимки она отправляла экс-бойфренду. Шамсуаров не поверил ей и вновь изнасиловал ростовчанку.

В итоге девушка выбралась из квартиры и пришла в травмпункт, где ей диагностировали подозрение на сотрясение мозга. Затем она посетила больницу им. Боткина — там у нее зафиксировали гематомы на руках и предплечьях, а также в области половых органов.

На фото с места происшествия, которые РЕН ТВ передала Максимова, виден унитаз с оторванной крышкой, внутри которого заметна кровь. По данным телеканала, медики уже подтвердили факт изнасилования девушки.

Напомним, что в мае 2016 года Шамсуаров вместе со своими друзьями устроил гонки на автомобиле Gelandewagen.

Вместе с Марой Багдасарян он проехался по столичным улицам со скоростью 250 км/ч. В это время за внедорожником ехала полиция. Находившиеся в салоне молодые люди вели прямую трансляцию в приложении Periscope.

По словам Шамсуарова, он не был за рулем автомобиля и не заметил патруля ДПС. Он добавил, что один из патрульных кинул жезл в машину, и молодые люди решили разобраться, зачем он это сделал — тогда и началась погоня.

В итоге суд признал сына вице-президента компании «Лукойл» виновным в оскорблении сотрудников ДПС — во время трансляции он назвал их «мусорами, дебилами и придурками» — и назначил ему 300 часов обязательных работ. Автомобиль был конфискован и выставлен на торги.

Прокуратура при этом требовала от суда приговорить молодых людей к реальным срокам от двух лет и больше. Защитник Шамсуарова Михаил Доломанов во время судебных прений назвал требование гособвинителя слишком строгим. Как сообщала «Газета.Ru», адвокат устроил перепалку с судьей, заявив, что по другим похожим делам прокуроры требовали условных сроков.