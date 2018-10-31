«Убийца!» Под Курском едва не растерзали обвиняемого

В городе Железногорск Курской области местные жители собрали сход для самосуда над 39-летним мужчиной, обвиняемым в изнасиловании и убийстве первоклассника. Полиция выставила дополнительную охрану на месте проведения следственных действий, чтобы избежать расправы над подозреваемым.

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«Людей было достаточно. Мы слышали, как они скандировали, кричали…. Но мы предполагали, поэтому были приняты дополнительные меры. Были бойцы спецподразделения Росгвардии, сотрудники полиции, конвойное подразделение», — приводит Пятый канал слова представителя регионального УМВД.

В Сети опубликовано видео, на котором толпа скандирует: «Убийца!». Когда обвиняемого выводят из подъезда жилого дома, в котором было совершено преступление, сотрудникам ОМОНа приходится держать коридор. На задержанного надели бронежилет во избежание убийства со стороны возмущенной толпы, передает ФАН.

О вероятной причастности задержанного к бесчеловечному преступлению правоохранителям стало понятно после проведения следственного эксперимента. Ранее сообщалось, что 23 октября по дороге из школы домой пропал школьник. Он возвращался с уроков вместе со своим товарищем, они зашли в магазин за печеньем, после чего разошлись. С тех пор ребенка никто не видел.

На его поиски вышли более трех тысяч человек. Тело мальчика нашли в 20 километрах от города. Позднее, по подозрению в совершении преступления был задержан сосед первоклассника, передает РЕН-ТВ.

По данным регионального управления Следственного комитета,

мужчина встретил мальчика в лифте, заманил его к себе домой, надругался над ним, а после убил. Тело ребенка он упаковал в спортивную сумку,

вывез из города и выбросил недалеко от садового общества, где находится его дача. В ведомстве не исключают, что это преступление — не единственное на счету задержанного.

Следствием ему предъявлено первоначальное обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По ходатайству следствия судом предполагаемому насильнику и убийце избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Днем ранее в Совете Федерации предложили применять химическую кастрацию в отношении осужденных за педофилию. Законопроект подготовила группа сенаторов по руководством Елены Мизулиной.

«Разрешить применение по решению комиссии врачей-психиатров химической кастрации как метода лечения, основанного на введении в организм человека лекарственных препаратов, подавляющих сексуальное влечение», — говорилось в документе.

Как сообщила Мизулина, рабочая группа подготовила целый пакет законопроектов, которые должны защитить несовершеннолетних от сексуальных посягательств. Также предлагается увеличение максимальных сроков наказания: до 30 лет при назначении наказания по совокупности преступлений и до 35 лет — по совокупности приговоров.

Тремя неделями ранее в Пензе 49-летнего тренера по плаванию из детской спортивной школы обвинили в сексуальном насилии над девятью воспитанниками. Об этом говорилось на официальном сайте главка СК по Пензенской области.

По предварительной информации, инцидент произошел в августе 2018 года в детском оздоровительном лагере, где мужчина 1969 года рождения работал в качестве воспитателя. Сообщается, что

мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил действия сексуального характера в отношении девяти детей.

По данным следствия, пострадавшим от действий тренера от 10 до 11 лет. Также отмечалось, что в 2017 году мужчина мог совершить аналогичное преступление в отношении ребенка 2007 года рождения.

За два дня до этого в Ленинградской области по подозрению в убийстве мужчины были задержаны 22-летний молодой человек и 12-летняя девочка. По версии следствия, они познакомились со своей жертвой в одном из кафе Санкт-Петербурга, после чего несколько дней проживали в квартире погибшего в поселке Новинка Кировского района Ленобласти.

«Со 2 на 3 октября между 21-летним хозяином квартиры и его гостями произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и тела потерпевшего, после чего отчленил некоторые части тела погибшего мужчины. По данным следствия, в расправе также принимала участие 12-летняя девочка», — отмечалось в сообщении регионального СК.

Утром 3 октября соседи увидели, как из окна дома идет дым, а затем оттуда же выбираются мужчина и подросток, и вызвали полицию. Позже выяснилось, что задымление образовалась из-за неудачной попытки поджога.

Оперативники зафиксировали на погибшем рубленые раны с изъятой плотью в районе грудной клетки, сердца и живота. Также на месте инцидента был найден топор. Следствием также проверяется информация о возможном употреблении задержанными в пищу фрагментов тела убитого человека.

Прибывшие на место правоохранители

обнаружили куски плоти покойного, уложенные на сковороду. Голова молодого человека была найдена в печке.

На вопрос о том, зачем они ели молодого человека, подозреваемые ответили, что «им нечего было есть». Известно, что перед своей смертью погибший добавил на личную страницу в социальной сети фильм «Каннибал» испанского режиссера Мануэля Мартина Куенки. Подозреваемых — уроженца Алтайского края и девочку из Сочи — задержали в тот же день.

«Следователи произвели допрос подозреваемого, в ходе которого задержанный подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Девочка была допрошена в качестве несовершеннолетнего свидетеля и помещена в специализированное учреждение для подростков», — сообщили в региональном СК.

Задержанного мужчину следователи также подозревают в сексуальной связи с несовершеннолетней. При этом молодой человек клялся, что «жил по любви» с 12-летней девочкой. Некоторое время они проживали в квартире дома барачного типа на четыре семьи. При этом, как отмечают их соседи, пара постоянно ссорилась.

В начале нынешнего года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила педофилов пожизненно лишать свободы. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов поддержал эту инициативу, выразив мнение, что люди, осужденные за педофилию, вообще не должны выходить из тюрьмы, передает НСН.

«Я отношусь к этому законопроекту исключительно положительно. Я считаю, что эта публика — педофилы — должна один раз попасть за решетку и оттуда уже не вылезать до конца своих дней. У нас существует, и это надо иметь в виду, помилование после 20 лет заключения.

Для педофилов, на мой взгляд, помилования быть не должно»,

— сказал специалист. По его словам, педофил, однажды совративший ребенка, не только неизлечим, но и прививает такие же склонности своим жертвам.

«То, что у нас снимают психиатрические диагнозы и возвращают людей в жизнь, это неправильно. Однажды совершивший насильственные действия над ребенком, не только продолжит это делать, но и привьет это своей жертве. Если ребенок однажды получил удовольствие, то он стремится его получить уже с позиции взрослого. Одно влечет за собой другое. Из этого круга выходом может стать только тюремное заключение», — резюмировал эксперт.