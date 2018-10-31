«Задел для будущего ОЗК заложен прекрасный»

— Вы руководили компанией около полутора лет. Можно узнать, что именно было сделано этот срок?

— Начнем с финансовых показателей, которые можно считать предметом гордости команды «ОЗК». По предварительным данным за 9 месяцев 2018 года неаудированная выручка по РСБУ Группы ОЗК составила 30,2 млрд руб. По итогам 2018 года данный показатель прогнозируется в размере порядка 40 млрд руб.

Чистая прибыль Группы ОЗК по итогам 2017 года составила 2,2 млрд руб., по итогам 2018 года прогнозируется в размере 4,7 млрд руб.

Показатель EBITDA по итогам 2017 года составлял 3 367 млн руб., по итогам 2018 года ожидается на уровне 6 554 млн руб. Соотношение Долг/EBITDA по итогам 2017 года составляло 2,6 по итогам 2018 года ожидается 1,0. Это хорошие показатели.

Объем портовой перевалки с 6,1 млн. т в 2017 году вырастет по итогам 2018 года, по предварительным оценкам, до 6, 5 млн. т.

Объем экспорта в 2017 году составлял лишь порядка 700 тыс. т, по итогам 2018 года ожидается более 2 млн. т. Это лучшие показатели работы Группы с даты формирования консолидированной финансовой отчётности (с 2010 года).

Реклама

— А если взять производственные показатели?

— Компания выполняет функции по организации сохранности зерна государственного интервенционного фонда и его реализации по распоряжениям Министерства сельского хозяйства и Правительства Российской Федерации. В октябре 2018 года были успешно завершены биржевые торги зерном федерального интервенционного фонда в количестве до 500 тыс. т на экспорт, и буквально на днях состоялся старт биржевых торгов зерном в количестве 1 500 тыс. т уже для поддержки российских мукомолов.

--Вы неоднократно говорили, что для дальнейшего роста производства зерна нужно развивать соответствующую инфраструктуру: перевозок, портовую, элеваторные мощности. Что было сделано в этом направлении?

— Реализован ключевой этап инвестиционного проекта по реконструкции портового перевалочного комплекса ПАО «НКХП», по результатам которого мощность терминала по перевалке зерна на экспорт выросла на 50% - с 4,2 млн тонн в 1 кв. 2017 году до 6,4 млн тонн в 3 кв. 2018 году. В 2017-2018 годах была проведена реконструкция действующих элеваторных мощностей, построены и введены в эксплуатацию новые емкости для хранения зерна объемом 110 тыс. тонн, а также новый комплекс по приему зерна с железнодорожного транспорта.

Удалось окончательно решить вопрос о передаче НКХП подъездной железнодорожной инфраструктуры терминала, что является ключевым условием для достижения стратегической цели АО «ОЗК» – переход на маршрутные железнодорожные отправки зерна.

Высокие темпы реализации инвестиционного проекта позволяют ожидать, что первый маршрутный состав с зерном НКХП примет уже до конца 2019 года. Этот проект реализовывался без остановки работы комплекса и в условиях круглосуточной перевалки на экспорт рекордных урожаев зерновых. По результатам сезона 2017/2018 годах терминал стал крупнейшим в России с объемом перевалки на экспорт в 6,3 млн тонн зерна.

В 2017 году было завершено формирование собственного парка из 1,5 тыс. вагонов-зерновозов, с целью развития компетенций в области железнодорожных перевозок было создано партнерство с одним из ведущих операторов на российском рынке специализированных железнодорожных перевозок зерна.

В 2017-2018 годах также была проделана большая работа по развитию крупного перспективного проекта по строительству специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино.

Были заключены соглашения со зернопроизводящими регионами Сибири и Дальнего Востока о поставках зерна, разработаны ключевые разделы проектной документации, заключено соглашение с крупным банком по кредитному финансированию проекта, получен статус резидента Свободного порта Владивосток. Реализация этого долгосрочного проекта даст возможность производителям зерна Сибири и Дальнего Востока получить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, существенно сократив логистическое плечо. А экспорт сегодня является основным драйвером роста производства зерна: стране для удовлетворения всех ее потребностей требуется в год 70-75 млн т зерна при гораздо большем объеме его производства.

--В июле по итогам сезона 2017-2018 годов группа вошла в ТОП-10 российских экспортеров зерна. Что-то изменилось за минувшее время?

— Если взглянуть на период чуть раньше, летом 2017 года Группа ОЗК занимала 15-ое место в России среди экспортеров зерна.

По состоянию на сегодняшний день это уверенное 6-е место.

Группа экспортирует зерно в Египет, Бангладеш, Венесуэлу, Судан, Израиль, ЮАР, Нигерию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Гвинею, Оман, Танзанию, Мозамбик, Боливарианскую Республику Венесуэла.

--На прошлой неделе Ваше заявление о том, что в ближайшее время акционером АО «ОЗК» вместо группы «Сумма» станет ВТБ, были опровергнуты представителями этих организаций. Можно уточнить, где истина?

--Я не сделал заявление, а высказал предположение, исходя из того объема информации и документов, которое мы на протяжении последнего месяца готовили по запросам банка. Должен подчеркнуть, что речь идет не о продаже, а о переходе находящихся в залоге акций компании.

— Можете прокомментировать появлявшуюся время от времени странную информацию, что вы, якобы, причастны к какой-то незаконной деятельности?

— На ряде интернет-порталов, не имеющих лицензии СМИ, и в телеграм-каналах неоднократно появлялась информация о моей аффилированности со структурами группы «Сумма», лично Зиявудином Магомедовым и участии в каких-то совместных незаконных действиях. На некоторых информационных ресурсах представленная информация доведена до абсурда.

Официально заявляю, что это не соответствовало и не соответствует действительности. Более того, эти публикации носят характер «черного пиара».

Указанные сведения, распространяемые отдельными сайтами, являлись предметом судебного рассмотрения и были признаны не соответствующими действительности. Я надеюсь, что в ближайшее время все эти публикации получат соответствующую уголовно-правовую оценку. Публикации были удалены с сайтов, их распространивших, или находятся в процессе удаления. Реальные итоги работы компании лучше всего свидетельствуют о том, что менеджмент все делал правильно с точки зрения реализации стратегии развития АО «ОЗК». И задел для будущего компании заложен прекрасный.