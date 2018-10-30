«Это смехотворно»: Трамп отменит гражданство по рождению

Президент США Дональд Трамп во вторник, 30 октября, сделал громкое заявление: в интервью веб-порталу Axios он сообщил, что планирует покончить с практикой предоставления гражданства детям граждан других государств и нелегальных мигрантов, родившимся на территории США.

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«Мы единственная страна в мире, куда люди приезжают, заводят ребенка, и ребенок автоматически становится гражданином Соединенных Штатов… со всеми преимуществами, — сказал Дональд Трамп в интервью. – Это смехотворно. Это смехотворно. С этим нужно покончить».

Президент США рассказал, что план, который позволит отнять у детей, родившихся на территории страны, право получить гражданство по месту рождения, находится в процессе разработки.

«Это будет сделано указом, — заявил он. – Мне всегда говорили, что для того, чтобы сделать это, нужна поправка к Конституции. И знаете, что? Не нужна».

Высказывание Трампа, сделанное за неделю до промежуточных выборов в США, вызвало неоднозначную реакцию в США. Дело в том, что, отняв право на гражданство по месту рождения, американский президент тем самым нарушит Конституцию, Четырнадцатая поправка к которой, в частности, гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают». Поправка была принята в 1868 году после окончания Гражданской войны в США – она позволила предоставить гражданство бывшим рабам.

Республиканец Джастин Амаш, адвокат и член конгресса, заявил в своем твиттере, что намерение Трампа антиконституционно. «Президент не может вносить поправки в Конституцию или законодательство посредством указа, — написал он. – Понятие гражданства по рождению в 14 поправке происходит от понятия урожденного подданства в Великобритании. Выражение «подчиненные юрисдикции оных» исключает, в основном, иностранных дипломатов, которые не являются субъектами американского законодательства».

В свою очередь, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что поддерживает желание президента пойти против «этой абсурдной политики права на гражданство по рождению» — об этом он тоже написал в твиттере.

Между тем, Эми Клобушар, сенатор-демократ от штата Миннесота, считает, что громкое заявление Трампа, сделанное за неделю до промежуточных выборов – не более, чем предвыборное обещание. «Перед выборами он скажет все что угодно, — написала она в твиттере. – Не клюйте на эту удочку. Сфокусируйтесь на том, чтобы покончить с ненавистью. Обнимите ребенка. Будьте любезны с теми, кого не знаете, или с теми, с кем не согласны. И голосуйте. Пожалуйста, голосуйте. Трамп ищет возможности выпустить указ, который покончит с правом на гражданство детей неграждан».

Прав ли Трамп, заявляя, что для того, чтобы отменить право на гражданство по рождению, ему достаточно выпустить указ, пока неясно – юристы США не пришли к единому мнению на этот счет и ожидают, что его еще ждет борьба в Верховном суде. Однако он совершенно точно неправ в другом:

%в мире существует более 30 стран, предоставляющих гражданство тем, кто родился на их территории. Помимо США, это Канада, Малайзия, Румыния, большинство стран Латинской Америки, в том числе, Бразилия и Аргентина, а также некоторые Африки и Океании.

Желание Трампа отменить право на гражданство по рождению – это логическое продолжение политики, направленной на борьбу с нелегальной миграцией. И он не единственный, кто считает, что благодаря Четырнадцатой поправке в США стал возможен всплеск нелегальной миграции и обрел популярность так называемый родильный туризм, когда женщины приезжают в США из других стран (в том числе, из России и Украины) по туристической визе на последних месяцах беременности, чтобы родить на американской земле.

Для младенцев, рожденных матерями-иностранками на американской земле, Трамп еще в 2015 году употребил обозначение «якорные дети». Уже тогда он выражал недовольство, тем, что дети граждан других стран автоматически становятся американцами, родившись в США.

Выступая в 2015 году в Орландо, штат Флорида, Трамп сказал: «Право на гражданство по рождению, якорные дети… с этим покончено, этого не будет». Он употреблял это выражение и после, и когда однажды в 2015-м репортер спросил его, понимает ли он, что эти слова оскорбительны, Трамп сказал, что все это делают и он тоже продолжит.

Однако для родителей «якорных детей», которые выкладывают огромные деньги для того, чтобы ребенок появился на свет в США, это выражение не звучит оскорбительно. Для них ребенок-американец – это действительно шанс в будущем тоже получить американский паспорт.

Дело в том, что гражданство действительно дает ребенку массу преимуществ: он сможет легально учиться, работать, получать социальную помощь. А главное – когда ему исполнится 21 год, он сможет подать заявку на воссоединение с семьей и оформить грин-карты своим ближайшим родственникам. Именно поэтому на людях, желающих когда-нибудь стать американцами, выросла целая отрасль туризма – «родильный туризм».

Сейчас роды в США при помощи агентства обойдутся россиянину, в среднем, примерно в $30000 (впрочем, цена на различные пакеты услуг разнится): посреднические фирмы помогут с оформлением документов и подбором жилья, предоставят личного менеджера и решат все медицинские вопросы. Однако если Дональду Трампу все-таки удастся внести изменения в Конституцию, все это станет невозможным – а точнее, бессмысленным. И, возможно, 2018 год станет последним, когда «якорные дети» дадут надежду свои родителям когда-нибудь поселиться в США на законных основаниях.