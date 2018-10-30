Пойман с поличным: пограничник ответит за Петрова и Боширова

Сотрудники ФСБ задержали российского пограничника, который продал журналистам данные о заграничных поездках Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются Великобританией в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет «Росбалт», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

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Задержанный пограничник работал в Северо-Западном федеральном округе, отметил собеседник агентства. Вместе с ним правоохранители задержали сотрудника одного из подразделений ФНС.

Мероприятия проходили в рамках спецоперации по предотвращению деятельности частных сыщиков и лиц, которые занимаются продажей выписок из закрытых баз данных. Силовиков интересовали люди, которые торгуют данными о перемещениях россиян через границу, а также информацией из базы «Роспаспорт» и базы ФНС об имуществе граждан РФ. Всего сотрудники ФСБ провели более 60 обысков.

«В первую очередь приходили к частным сыщикам и так называемым пробивщикам — тем, кто был замечен в торговле сведениями из закрытых баз данных», — отметил источник.

По словам собеседника «Росбалта», правоохранители возбудили много дел по статьям УК РФ о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, превышении полномочий частным детективом, а также нарушении неприкосновенности частной жизни. Указанные выше дела не связаны с Петровым и Бошировым, отметил источник. «В них речь идет об утечках информации по другим персонам», — добавил он.

О том, что силовики запустили проверку после утечки в СМИ данных «отравителей» Скрипалей, агентство «Росбалт» сообщало еще в конце сентября — также ссылаясь на источник.

Официальные обвинения россиянам Александру Петрову и Руслану Боширов были предъявлены в начале сентября текущего года в Великобритании. Лондон обвинил их в нападении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочь Юлию и еще четырех человек. Британские правоохранители заявили, что мужчины работают на российскую военную разведку и их операция якобы была спланирована Кремлем.

Лондон опубликовал фотографии предполагаемых отравителей. Петров и Боширов подтвердили, что на снимках с камер видеонаблюдения запечатлены именно они. В интервью телеканалу RT россияне также сообщили о подлинности своих фамилий, однако категорически опровергли причастность к инциденту. Они отметили, что не имеют отношения к российским силовикам.

Мужчины рассказали, что работают в фитнес-индустрии и, в частности, занимаются продажей спортивного питания. В британский Солсбери, где и произошло отравление Скрипалей, Петров и Боширов приехали в туристических целях. Посетить этот город им посоветовали друзья. Мужчины планировали «оторваться», взглянуть на Солсберийский собор и его знаменитый шпиль.

Британские власти назвал эту информацию ложью и заявили, что Москва пытается сокрыть факты.

14 сентября журналисты расследовательской группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали копии анкет Петрова и Боширова на получение загранпаспортов, на которых стояли штампы «Сведений не давать. Совершенно секретно». Авторы публикации отметили, что эти данные подтверждают причастность мужчин к спецслужбам.

В конце сентября вышло еще одно расследование — в нем сообщалось, что Боширов на самом деле является военным разведчиком, полковником Анатолием Чепигой. В частности он служил в Чечне, а в 2014 году получил звание Героя России.

Спустя некоторое время появилась информация и по Петрову. Bellingcat и The Insider 8 октября заявили, что на самом деле он является военным врачом и сотрудником ГРУ Александром Мишкиным. Расследователи сообщили, что родился он 7 июля 1979 года в Архангельской области. После школы поступил в «одну из российских элитных военно-медицинских академий», где получил профессию врача.

Журналисты утверждают, что Мишкин был завербован ГРУ во время обучения в академии. В Москву он якобы переехал в 2010 году, где и стал Александром Петровым. По данным расследователей, с 2011 по 2018 год Мишкин неоднократно ездил в зарубежные страны, используя псевдоним. Так, он несколько раз посещал Украину и Приднестровье.

В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии доказательств причастности Москвы, а также Петрова и Боширова к отравлению Скрипалей. СК РФ предложил британским правоохранителям сотрудничество и помощь в расследовании этого дела. В течение нескольких месяцев Лондон игнорировал это предложение, однако в октябре все же дал официальный ответ. В нем сообщалось, что власти Великобритании отказались предоставлять данные по делу Скрипалей, учитывая «соображения национальной безопасности».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия должна иметь доступ к расследованию, так как оно касается судьбы российских граждан. «Все международные конвенции требуют от Лондона выполнить свои обязательства и предоставить нам к ней доступ. Но этого не происходит», — отмечал министр.

19 октября посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что Лондон не будет делиться с Москвой информацией об инциденте в Солсбери до тех пор, пока Россия не ответит на ранее поставленные вопросы. Они касаются обстоятельств применения нервно-паралитического газа на территории Великобритании.

В том же месяце газета The Telegraph писала, что в ближайшее время Совет Европы по международным делам обсудит расширение санкций против стран, которые применяют химическое оружие.

«После многих лет, когда никто не применял химическое оружие, возникли ситуации наподобие случившегося в Сирии и Солсбери. Мы должны подвести красную черту для всех тех, кто пытается использовать это ужасное оружие. Они должны понимать, что ответственность за это будет очень высокой», — заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант. Он отметил, что ограничения должны быть направлены не только против России, но и других стран, применяющих химоружие.