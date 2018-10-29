Разбился Boeing 737: на борту 189 человек. ОНЛАЙН

В 2007 году Lion Air наряду со всеми остальными авиаперевозчиками Индонезии попали в «черный список» Европейского союза — они были объявлены небезопасными. В списке числилась 51 авиакомпания. Однако в 2016 году Lion Air исключили из него, а к середине 2018-го все индонезийские авиаперевозчики были вычеркнуты из «черного списка» — ЕС признал, что Индонезия за прошедшие годы существенно повысила уровень безопасности авиаперевозок.