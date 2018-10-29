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Разбился Boeing 737: на борту 189 человек. ОНЛАЙН

В Индонезии обнаружено место крушения самолета

Самолет Boeing 737 потерпел крушение в Индонезии: он выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек. Ведется поисково-спасательная операция. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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08:33

В 2007 году Lion Air наряду со всеми остальными авиаперевозчиками Индонезии попали в «черный список» Европейского союза — они были объявлены небезопасными. В списке числилась 51 авиакомпания. Однако в 2016 году Lion Air исключили из него, а к середине 2018-го все индонезийские авиаперевозчики были вычеркнуты из «черного списка» — ЕС признал, что Индонезия за прошедшие годы существенно повысила уровень безопасности авиаперевозок.

08:25

Как заявил глава Национальной службы безопасности транспорта Индонезии, авиакомпания Lion Air приобрела самолет только в августе 2018 года — он успел налетать 800 часов.

08:10

Lion Air — авиакомпания-лоукостер, крупнейшая в Индонезии. Она выполняет внутренние рейсы по стране и международные — в Сингапур, Малайзию, Китай, Саудовскую Аравию.

07:58

Посольство России в Индонезии выясняет, находились ли на борту упавшего лайнера россияне. «Пока никакой информации о россиянах на борту этого рейса у нас нет. Мы направили официальный запрос в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии, сейчас ждем их ответа», - сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь российской дипломатической миссииДенис Тетюшин

07:39

На борту упавшего самолета находились 189 человек: 181 пассажир, в том числе трое детей, два пилота и шесть бортпроводников.

07:38

Ведется поисково-спасательная операция. Как сообщает РИА «Новости», в районе западного побережья острова Ява экипажи гражданских судов видели обломки самолета.

07:37

Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в Индонезии потерпел крушение самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air. Он следовал рейсом JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка. Авиаборт поднялся в воздух в 6.20 по местному времени (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33. «Газета.Ru» следит за развитием событий.