Бойня в синагоге: нацист расстрелял евреев

В результате стрельбы в синагоге конгрегации «Древо жизни», расположенной в американском городе Питтсбург, погибли 11 человек. Об этом свидетельствуют источники телеканала CBS Pittsburg (KDKA), а также газет The Washington Post и Pittsburgh Post-Gazette. Официально число погибших пока не названо.

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Главный прокурор штата Пенсильвания Джош Шапиро сообщил, что первыми жертвами стрелка стали участники церемонии обрезания. По данным KDKA, нападение на синагогу организовал 48-летний Роб Бауэр.

27 октября он вошел в переполненную синагогу, начал выкрикивать антисемитские лозунги, а затем открыл огонь по прихожанам. По данным NBC, нападавший был вооружен винтовкой и пистолетами.

Прибывшие на место происшествия полицейские попали под обстрел и укрылись за машинами. «Жертвы многочисленны. Ранены как минимум шесть человек, среди них четверо полицейских. Полицейские получили ранения, не опасные для жизни, остальные пострадавшие находятся в критическом состоянии», — заявил глава управления общественной безопасности Питтсбурга Венделл Хиссрич.

Злоумышленник задержан — он был ранен в перестрелке. Правоохранители заявили, что взрывных устройств после осмотра территории синагоги обнаружено не было.

Портал BNL News нашел страницу Роба Бауэра в соцсетях. Профиль стрелка говорит о том, что он является сторонником нацистов и Адольфа Гитлера, а также испытывает ненависть к президенту США Дональду Трампу, так как тот, по его мнению, находится под контролем евреев.

Американский лидер сообщил в своем твиттере, что следит за ситуацией в Питтсбурге. «Правоохранительные органы находятся на месте происшествия. Люди в районе Сквиррел Хилл должны оставаться в укрытии. Похоже, несколько человек погибли. Остерегайтесь стрелка. Да благословит всех Господь!», — написал Трамп в твиттере.

Президент также призвал ужесточить законы о смертной казни для тех, кто убивает невинных людей. «Я думаю, что один из шагов, которые мы должны сделать, это ужесточить законы о смертной казни. Такие люди должны заплатить максимальную цену. Это нужно остановить», — сообщил Трамп журналистам.

Французский лидер Эммануэль Макрон начал пресс-конференцию в Стамбуле с того, что выразил слова поддержки гражданам США в связи с трагедией в синагоге. «Позвольте мне начать свое выступление со слов солидарности народу США, тем, кто погиб при нападении на синагогу в Питтсбурге. Я хочу здесь выразить свою грусть и поддержку американскому народу», — заявил он.

Чуть больше месяца назад в США также произошла стрельба. В городе Бейкерсфилд, расположенном в в штате Калифорния, мужчина убил пять человек, а затем совершил суицид.

По данным телеканала ABC30, перед трагедией у стрелка и его жены завязался конфликт с посетителем автотранспортной компании. В итоге злоумышленник застрелил этого мужчину, а затем свою супругу. Позже в здание вошел еще один человек — стрелок также убил его. После этого он сел в машину и уехал в другую часть города, где застрелил еще двух человек.

Затем злоумышленник угнал машину, поехал на парковку и совершил там самоубийство. По словам местного шерифа, свидетелями инцидента стали более 30 человек. Некоторые из них заявили, что убийства не были случайностью.

Еще одна трагедия произошла в апреле текущего года. Тогда мужчина устроил стрельбу у кафе, расположенном в Нэшвилле, штат Теннесси. «Три человека смертельно ранены, еще четверо пострадали. Вооруженный человек открыл стрельбу в 03:25 по местному времени. Посетитель выбил у него оружие», — сообщали в городской полиции.

Последнее происшествие, похожее на то, что произошло в Питтсубрге, случилось в конце января 2017 года в канадском городе Квебек. Тогда злоумышленник открыл стрельбу во время вечерней молитвы в мечети, на которую пришли около 40 человек. Погибли в итоге шесть человек в возрасте от 35 до 70 лет — еще более 10 получили ранения. Власти Канады назвали случившееся терактом.

«Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Два года назад 40-летний мужчина напал на охранников Московской хоральной синагоги, которая располагается в Большом Спасоглинищевском переулке столицы. Это произошло накануне накануне праздника Рош ха-Шана — еврейского Нового года.

По словам очевидцев, 1 октября 2016 года злоумышленник пытался в течение нескольких часов попасть в здание и требовал встречи с главным раввином.

Ближе к вечеру мужчина получил очередной отказ от службы безопасности. В итоге он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил охранника. Ранения, по данным РИА «Новости», также получил один из прихожан. По словам свидетелей, мужчина пришел к синагоге с канистрой и пытался поджечь то ли себя, то ли здание.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В Федерации еврейских общин раскритиковали такое решение полиции, заявив, что полицейские просто не хотят «портить статистику» по преступлениям, которые совершены на почве национальной ненависти.

Главный раввин России Берл Лазар назвал злоумышленника «убийцей» и связал произошедшее с «политикой терпимости к экстремизму», которую проводят «многие европейские политики».

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, нападавший может состоять на учете в психоневрологическом диспансере. Собеседник агентства отметил, что мужчина работает концертмейстером в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.