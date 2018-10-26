«Ее подкинули»: в Грузии нашли тело школьницы

В грузинском городе Гори в регионе Шида Картли нашли тело восьмилетней девочки Наны Бериашвили, сообщает Sputnik Грузия.

Реклама

По информации издания «Грузия-онлайн», семья девочки обратилась в полицию после того, как ребенок не вернулся с урока танцев в школе, расположенной неподалеку. Позже ее тело обнаружили во дворе Горийского районного суда, расположенного на берегу реки Лиахви. Как отмечают СМИ, он находится в 50 м от дома жертвы.

Люди, обнаружившие труп, уточняют, что еще днем несколько раз осматривали весь двор суда в поисках ребенка, но ничего там не нашли. В связи с этим они предположили, что девочку могли убить в другом месте, а, когда стемнело, ее тело подбросили в кустарник возле забора во двор суда.

«Мы все искали, даже это место обыскивали, но тогда, когда мы искали, тела на том месте не было. Она лежала в таком месте, где проезжают машины и там же расположен рынок», — подчеркнул один из участников поисков. По его мнению, ее специально положили на это место, чтобы люди «пришли и нашли».

Как отметил дедушка погибшей Хвича Бериашвили, он увидел тело, когда его обнаружила полиция. Ноги ребенка, по его словам, были перетянуты, предположительно, металлической проволокой, а вокруг головы перевязан пластиковый пакет.

По мнению семьи погибшей, она была задушена. Родственники также говорят, что на теле есть следы насилия. Версию аварии, которую в данный момент, в частности, рассматривает следствие, они категорически исключают.

МВД Грузии пока не разглашает детали произошедшего, однако полицейские уже задержали обвиняемого в убийстве девочки — об этом сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Каха Сабанадзе.

«По горячим следам проведены оперативно-розыскные работы и следственные действия. Было выявлено лицо, совершившее преступление с инициалами И. Н... На основании установления маршрута, по которому систематически перемещался погибший ребенок, мы изучили каждую квартиру, где был обнаружен сомнительный кровавый след... В результате он (подозреваемый — «Газета.Ru») был задержан», — подчеркнул Сабанадзе.

Предполагаемым убийцей оказался ранее судимый 34-летний мужчина. По данным телеканала «Рустави 2», задержание произошло в доме, где и был убит ребенок. Как сообщают СМИ, в этом доме проводились ремонтные работы, в которых был задействован преступник.

На предполагаемом месте убийства обнаружили следы крови. Мотивы и обстоятельства преступления пока не разглашаются — они будут названы позже.

Следствие ведется по статье «умышленное убийство несовершеннолетнего при отягчающих обстоятельствах», ответственность за нарушение которой предусматривает лишение свободы на срок от 13 до 17 лет.

Еще одна трагическая история произошла в грузинском Тбилиси в середине апреля. В Вакийском районе города мужчина перерезал горло своей падчерице прямо на глазах у ее детей.

Молодую женщину с перерезанным горлом обнаружили в одной из квартир дома №77 на улице Барнова. Мужчина, напал на нее, когда та была в гостях у своей сестры. Свидетелями трагического инцидента стали двое детей девушки – одному из них три года, другому шесть лет.

Как передают СМИ, мать жертвы за некоторое время до случившегося развелась со своим мужем, отчимом погибшей, который и совершил преступление. Уточняется, что он не переставал пытаться помириться и не единожды угрожал убийством падчерицы.

Как уточнили в пресс-службе МВД Грузии, за несколько часов до жестокого убийства девушка вместе со своей матерью обратилась в полицию с просьбой выписать ограничительный ордер в отношении человека, который впоследствии нападал на девушку. «Со стороны полиции на это последовало соответствующее реагирование», — уточнили в сообщении ведомства.

По данным телеканала «Рустави 2», полиция действительно выписала ограничительный ордер на имя Вепхвия Бакрадзе – отчима жертвы. «Из-за личных дел Т.Г. (погибшая девушка — «Газета.Ru») одна покинула здание полиции, раньше матери. В полицию сообщили об убийстве вскоре после того, как был оформлен ордер. Прибывшие на место полицейские обнаружили Т.Г. уже погибшей», — рассказали в МВД.

В МВД Грузии по факту убийства девушки начали следствие по статье «умышленное убийство», что предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

«Сотрудники полиции задержали обвиняемого в убийстве 25-летней женщины в центре Тбилиси. Мужчина перерезал горло 25-летней девушке на глазах у ее детей, после чего скрылся с места преступления», — сообщила позже представитель МИД Грузии.

Также известно, что подозреваемый ранее был судим за семейное насилие, но освободился досрочно.

Он нанес тяжкий вред здоровью матери убитой, за что в 2015 году был признан виновным и приговорен к тюремному сроку. Спустя два года он вышел на свободу.