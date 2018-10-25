Давление растет: сначала дождь, а затем — мороз

К Москве постепенно приближается холодный антициклон, который уже на следующей неделе опустит дневную температуру ниже нуля. Об этом «Газете.Ru» заявили в центре «Фобос». В пятницу, 26 октября, в столице пройдут дожди. Дневная температура составит +4…+6°C. Ночью она упадет до 0…+2°C — местами ожидаются небольшие осадки, а также слабая гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление повысится до 737 мм рт. ст.

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Если на пятницу у вас чудесным образом выпал выходной день, направляйтесь в Парк Победы на Поклонной горе. В этот день там пройдет акция «В гармонии с природой» — сотрудники парка вместе с горожанами будут развешивать новые кормушки для белок и птиц. Не забудьте захватить с собой орехи, семена или сушеные яблоки. Пока вы будете делать добрые дела, помогая животным, вашим детям будет чем заняться — они смогут пройти спортивный квест.

В субботу, 27 октября, атлантический циклон принесет в столицу обильные дожди. Тем не менее, заметного повышения температурных значений не ожидается. Днем прогнозируются осадки и температура +3…+5°С. Ночью столбики термометров понизятся до +2…+4°С, пройдет сильный дождь. Ветер в дневное время южный 4-9 м/с, в ночное — юго-западный 6-11 м/с. Атмосферный фон будет в районе 739 мм рт. ст.

С наступлением холодов имеет смысл заняться саморазвитием. Много ли вы знаете о различных трактовках библейских сюжетов? Пора восполнить пробел. В 18:00 в культурном центре «Новый Акрополь» на Сретенке состоится встреча киноклуба, которая будет посвящена библейскому сюжету картины Даррена Аранофски «Ной». Преподаватель центра подробно разберет историю Ноя и расскажет, какое влияние она оказывает на людей и мировой кинематограф.

К воскресенью, 28 октября, в Москве похолодает. Днем при температуре +2…+4°С в городе выпадут небольшие осадки. Ночью по москвичам ударит мороз, столбики термометров опустятся до -3…-1°С. Днем ветер северный 4-9 м/с, ночью северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление резко повысится до 750 мм рт. ст.

Осень — отличное время для обновления гардероба. На территории центра дизайна «Artplay» в этот день пройдет гаражная распродажа, на которой вы сможете приобрести уютный свитер, пальто, кожаную сумку и аксессуары известных брендов по низкой цене. Даже если ничего из ассортимента вас не устроит, отправляйтесь выпить чашечку кофе с десертом — на территории будет работать фудкорт.

Погода в понедельник, 29 октября, также не добавит оптимизма москвичам. В течение дня в столице местами пройдет небольшой снег — также не исключено образование слабой гололедицы. Виной всему антициклон, который сформируется над Скандинавией и будет перемещаться на юго-восток, то есть на территорию России. Дневную температуру синоптики прогнозируют в районе 0…+2°С, ночью же будет -1…+1°С. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться и составит 764 мм рт. ст.

В ночь с понедельника на вторник в Москве образуется первый временный снежный покров. Днем 30 октября будет облачно, пройдут небольшие осадки. Дневная температура составит 0…-2°С, ночная -2…-4°С. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление высокое — 765 мм рт. ст.

Самое время начать подготовку к Хэллоуину — пройтись по городским рынкам и магазинам в поиске идеальной тыквы, а также прошерстить сувенирные магазины ради тематических украшений. Если вы живете на первом этаже, просто поставьте светильник Джека на окно и украсьте его гирляндой. Так вы создадите нужную атмосферу дома и заставите улыбнуться людей, проходящих мимо.

31 октября, в среду, осадков не ожидается. Температура днем прогнозируется в районе +1…+3°С, а ночью она упадет до 0…-2°С. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферный фон продолжит расти и составит 770 мм рт. ст.

Так как Хэллоуин выпадает на рабочий день, придется устраивать праздник прямо в офисе. В этот день можно разнообразить офисный гардероб костюмом графа Дракулы или шляпой ведьмы — это точно внесет разнообразие в будничную рутину.

Для антуража можно украсить стол небольшими тыквами, которые можно купить в сувенирных лавках, а на стены повесить гирлянду в рыжих и черных цветах. Ближе к вечеру, если коллеги не против, слегка приглушите свет.

Первый день ноября подарит москвичам настоящий мороз – днем в столице ожидается -1…+4°С. Ночью в четверг температура упадет до -2…+7°С. Осадков по-прежнему не прогнозируется. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление — 772 мм рт. ст.

Такое повышенное давление связано с повышенным влиянием антициклона, который создает в городе сухую, безветренную погоду. Из-за нее в городе накапливаются вредные выхлопы. У людей, страдающих аллергиями, астмой и заболеваниями дыхательных путей, могут усилиться симптомы. Так что будьте осторожны. При этом здоровых москвичей высокое давление коснуться не должно – они незаметно перенесут такую погоду.

В пятницу, 2 ноября, антициклон продолжит удерживать в Москве солнечную прохладную погоду. Днем синоптики прогнозируют -1…+4°С, ночью -2…+7°С. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление по-прежнему высокое 773 мм рт. ст.

Если неделя окажется нервной, расслабиться поможет — нет, не поход в бар. К 19:30 направляйтесь в Дом Гоголя: там состоится бесплатный концерт китайской пианистки Цююй Ван. Девушка родилась в городе Фучжоу на юго-востоке Китая. В 16 лет вместе с родителями она переехала в Москву, где закончила музыкальную школу при консерватории им. Чайковского, а также академию им. сестер Гнесиных. В пятницу пианистка исполнит произведения Бетховена, Дебюсси и Рахманинова.