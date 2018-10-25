«Я воскрешал детей»: почему Кукольника оставили в психушке

Суд перенес на 21 ноября заседание о возможности перевода на амбулаторное лечение бывшего преподавателя и ученого-некрополиста Анатолия Москвина, который на протяжении длительного времени раскапывал могилы девочек, умерших в возрасте от 3 до 12 лет на территории Нижнего Новгорода, Москвы, Нижегородской и Московской областей и делал из них кукол.

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Как сообщила РИА «Новости» старший помощник прокурора Ленинского района Лариса Романова, решение о переносе заседания было принято в связи с тем, что результаты медицинской экспертизы еще не готовы.

«Сегодня состоялось судебное заседание, на котором предполагалось огласить результаты экспертизы. Однако в связи с большой загруженностью по работе врачей-психиатров она еще не готова. Суд отложил принятие решения об изменении принудительных мер медицинского характера и возможности перевода Москвина на амбулаторное лечение на месяц. По словам лечащего врача, к этому времени экспертиза будет готова», — рассказала Романова.

Она также добавила, что на заседании суда сам Москвин в четверг не присутствовал, пришла его мать.

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода 27 сентября назначил судебно-психиатрическую экспертизу находящемуся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре Москвину, чтобы понять, может ли он быть переведен на амбулаторное лечение.

С ходатайством об этом выступили врачи местной психиатрической клиники № 2, в которой ученый пролежал шесть лет. По их мнению, Москвин находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии и может продолжать лечение амбулаторно. Прокуратура, в свою очередь, потребовала провести экспертизу для того, чтобы понять, не опасен ли он для общества.

Чтобы успокоить общественность, медики уже высказали уверенность в том, что Москвин вряд ли вернется к прежним занятиям.

«Он получал лечение и находился под наблюдением. Само наличие расстройства не означает, что он снова совершит преступление, — разъяснил врач-психиатр Дмитрий Фролов РИА «Новости». — Если излечение уже состоялось, не имеет смысла держать пациента в больнице. Это только лишние траты и ухудшение качества его жизни. Дома он быстрее реабилитируется. Мы должны учитывать его права».

Ранее сообщалось, что шесть лет назад Ленинский районный суд Нижнего Новгорода вынес постановление об избрании принудительных мер медицинского характера в виде заключения в психиатрический стационар общего типа Анатолия Москвина, мастерившего кукол из тел умерших людей. Психолого-психиатрическая экспертиза тогда признала его невменяемым: у него было обнаружено психическое расстройство — шизофрения параноидальной формы.

По данным следствия, в 2010-2011 годах Москвин на кладбищах Нижнего Новгорода и Нижегородской области раскапывал могилы девочек, умерших в возрасте от 3 до 12 лет, извлекал из гробов их тела и мумифицировал.

Для этого он использовал специальный состав из соли и воды, в который помещал выкопанные трупы и хранил в тайниках около кладбищ. В общей сложности бывший ученый надругался более чем над 30 трупами.

Следствие также установило, что одно из тел, принадлежавшее 8-летней девочке, он перенес к себе в квартиру в доме по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде, одел в женскую одежду и хранил до обнаружения сотрудниками правоохранительных органов в ноябре 2011 года. Кроме того, в квартире подозреваемого были обнаружены фотографии и таблички с надгробий, инструкции по изготовлению кукол, карты-схемы расположения мест захоронений на кладбищах Нижегородской области.

В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что хотел иметь дочь. Однако из-за маленькой зарплаты органы опеки не позволяли ему удочерить сироту, поэтому он решил исправить ситуацию иным способом.

«Тех «детей», которые мне нравились, я воскрешал и общался с ними, — рассказал журналистам Кукольник после задержания. — У нас был отряд со своим лидером и антилидером, был собственный язык. Я пел «детям» песни, читал сказки, включал мультики и устраивал праздники».

Случалось и так, что к одним мумиям Москвин терял интерес — тогда он закапывал их обратно. А с другими проводил эксперименты – например, вставлял в тела музыкальные шкатулки, чтобы они могли говорить. При этом родители ученого, проживавшие с ним в одной квартире, не подозревали, из чего были сделаны куклы.

По данным МВД РФ, личность Москвина достаточно известна в научных кругах. В свое время он закончил аспирантуру одного из ведущих вузов по специальности «кельтология», когда-то вел преподавательскую деятельность.

Кроме того, по информации нижегородских СМИ, Москвин известен в России как ученый с уникальной и необычной специализацией — некрополист. В процессе изучения кладбищ он успел обойти более 750 областных погостов. Его материалы, посвященные истории Нижегородского края, публиковались на страницах местной газеты.