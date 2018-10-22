Остались лишь кости: как в России пропадают люди

Страшная находка

В камчатском лесу найдены одежда и фрагменты костей 5-летнего мальчика, который пропал в июня 2018 года. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

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По данным ведомства, одежду ребенка вечером 19 октября обнаружили охотники из числа местных жителей. Она была найдена в лесистой местности, расположенной в трех километрах от села Карымай, где проживал ребенок. «Одна из родственниц мальчика, выехав на место, подтвердила принадлежность всей обнаруженной одежды и обуви пропавшему ребенку, в которой он находился в момент исчезновения», — говорится в заявлении СК.

На следующий день на место обнаружения вещей выехали следователи и сотрудники полиции. Тогда они установили, что вещи ребенка были разбросаны по неровной тропе в трех местах и на общем расстоянии 33 метров.

«В двух местах вещи хаотично забросаны грунтом, часть вещей обнаружена под ним.

В ходе осмотра найдены обувь и все фрагменты одежды, в которой находился ребенок на момент исчезновения, кроме головного убора. Одежда имеет множественные повреждения в виде повреждений линейной и круглой форм с неровными краями.

В одном из мест обнаружения одежды при тщательном исследовании грунта обнаружены три фрагмента костей, предположительно, человека», — сообщили в ведомстве.

По словам старшего помощника главы СК по Камчатскому краю Елены Матафоновой, следствие рассматривает несколько версий случившегося — в том числе, нападение медведя. По факту обнаружения вещей и фрагментов костей ребенка назначены судебно-медицинская, генотипическая и трассологическая экспертизы. Получив результаты, оперативники смогут окончательно установить причину произошедшего.

Медведи разгуливают по жилым улицам

Эта трагическая история началась 22 июня 2018 года. В этот день 5-летний мальчик вышел погулять из дома своих бабушки и дедушки, расположенного в селе Карымай Усть-Большерецкого района. По данным очевидцев, ребенок направился в сторону леса. Больше его никто не видел.

Вечером того же дня развернулась поисково-спасательная операция. В селе организовали оперативный штаб. Через некоторое время к местным спасателям подключились сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России, специалисты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и кинологи.

Поиском мальчика занимались более 80 человек. 25 июня вертолет Ми-8 Росгвардии, оборудованный тепловизором, провел визуальный осмотр местности. Однако из-за высоты кустарниковой растительности поиск был затруднен. В итоге, по данным агентства «Камчатка-Информ», никого, кроме двух медведей, вертолету обнаружить не удалось. Активная фаза поисков ребенка шла две недели, однако результатов она не принесла. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В следственном комитете не исключают, что на мальчика мог напасть медведь. Отметим, что на Камчатке обитают самые крупные бурые медведи в мире. Средняя масса самца составляет 268,7 кг, самки — 174,9 кг.

22 октября 2018 года прокуратура Камчатского края потребовала от властей принять меры по защите местных жителей от медведей в Усть-Камчатском районе.

В ведомстве заявили, что жители поселка Усть-Камчатск жалуются на частое появление медведей в жилой зоне, отмечает «Камчатка-Информ». По данным прокуратуры, только за три недели октября официально зафиксировано 12 таких фактов.

«Целенаправленные и комплексные меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан в районе не принимаются. Система оповещения населения о появлении медведей не отлажена. В случае опасности на помощь местным жителям приходят общественники из охотобщества, которые за свой собственный счет выезжают в любое время суток по сообщениям о выходе хищных животных к жилищам», — заявили в ведомстве.

Накануне прокуратура провела межведомственное совещание с представителями МВД, местного самоуправления и общественного объединения охотников. На нем стороны решили до 1 ноября разработать и подписать трехстороннее соглашение о совместной деятельности по защите населения района от диких животных.

«Реальная ситуация в России гораздо страшнее»

По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», с января по май 2018 года объединение приняло восемь заявок о пропаже детей возрасте от нуля до 12 лет в лесной местности. Один из них погиб, семеро обнаружены живыми. В городской среде за этот период пропало 565 подростков в возрасте от 13 до 18 лет. Десять из них погибли, не найденными остались 24 человека, остальные вернулись домой.

За 2016-2018 год на горячую линию отряда поступило 24902 заявки о пропаже людей со всей России. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель «Лизы Алерт» Григорий Сергеев.

«Причем эта цифра из года в год растет. Если в 2016 году число заявок составляло 6 тыс., в 2017 году 9,4 тыс., то за 9 месяцев 2018 года к нам поступило 9,4 тыс. обращений о пропавших людях. C 2016 года по текущий день найдено погибшими 3 157 человек. При этом за 9 месяцев текущего года мы не смогли найти 839 человек, погибшими найдено 956 человек. Если учесть, что это цифры – только по данным нашего отряда, то реальная ситуация в России гораздо страшнее», — отметил он.

Помимо камчатской истории, в СМИ попадали и другие случаи пропажи детей в лесной местности. Так, в июне 2017 года житель Орловской области обратился в полицию и рассказал о пропаже его 32-летней жены и полугодовалого сына. Он заявил, что вместе с семьей ехал в соседнюю область. Через некоторое время они приняли решение отдохнуть у лесополосы Орловского района. Когда мужчина проснулся, его супруги и ребенка уже не было в машине. Старшие дети рассказали ему, что ночью мать ушла, забрав с собой младенца.

По факту произошедшего была проведена широкомасштабная поисковая операция – в ней участвовали сотрудники полиции, Росгвардии, спасатели и волонтеры. В итоге женщина и младенец были обнаружены мертвыми в лесополосе вблизи деревни Становое.

«Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Следствием рассматривается несколько версий совершенного преступления. Приоритетной является версия — совершение матерью убийства сына и в последующем ее самоубийство», — отмечали тогда в Следственном комитете.

Еще один инцидент произошел в июле 2017 года. Тогда в Тербунском районе Липецкой области пропал трехлетний ребенок. По данным следствия, он исчез в то время, когда его отец занимался сенокосом.

Поиском мальчика занялись более 150 сотрудников МЧС, для проведения операции они использовали вертолет и квадрокоптеры. 19 июля, спустя шесть дней после пропажи, в окрестностях села Голосновка в Воронежской области были обнаружены вещи ребенка, а чуть позже — его тело. Причиной смерти правоохранители назвали обезвоживание.

В октябре 2017 года на Кубани также произошла история с пропажей ребенка, однако, в отличие от предыдущих, завершилась она благополучно. 22 октября прошлого года 12-летний мальчик принимал участие в соревнованиях по спортивному ориентированию – они проводились в станице Саратовской. Подросткам дали задание пройти определенный маршрут при помощи карты и компаса.

По окончании состязания организаторы обнаружили, что двое детей на финиш не прибыли. Пропавшую девочку нашли быстро, а вот для поиска мальчика была развернута поисково-спасательная операция с привлечением волонтеров, военных, а также двух вертолетов армейской авиации Ми-8 и Ми-28Н «Ночной охотник».

Обнаружить ребенка удалось уже на следующий день. Спасатели нашли его в 25 км от места, где он был замечен в последний раз. В региональном СК позже заявили, что мальчик заблудился в лесу.