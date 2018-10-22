Будет намного хуже: когда на Москву упадет снег

Мокрый снег и дождь ожидаются в Москве в среду, 24 октября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Однако, по его словам, о формировании снежного покрова говорить преждевременно, так как земля еще теплая.

«Осадки будут в виде снега, но они будут в воздухе», — отметил синоптик. Тем временем, в центре «Фобос» отмечают, что снег пройдет лишь в ночные часы, днем в столице сохранится дождливая погода при температуре воздуха +5...8°С.

22 октября и в ночь на вторник на москвичей будет оказывать влияние повышенное атмосферное давление 755–756 мм рт. ст., однако ко второй половине недели оно начнет стремительно падать. «На 40 гектопаскалей, это соответствует примерно 30 мм ртутного столба. К четвергу оно опустится до 725–727 мм ртутного столба», — заявил Вильфанд.

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Он добавил, что резкое понижение атмосферного фона произойдет в связи с появлением циклона на европейской территории России, который вытеснит солнечный антициклон. Глава Гидрометцентра отметил, что такие погодные изменения могут привести к ухудшению самочувствия — в том числе к головным болям, упадку сил и слабости.

Осадков в понедельник не ожидается. По данным «Фобоса», температурный фон окажется немного выше положенного по климатической норме. «Максимальная температура в городе +9…+11°С. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Относительная влажность 47-52%. Атмосферное давление понизится и составит 746 мм рт. ст., что около нормы», — отметили в центре погоды.

Во вторник погода в столице окажется под влиянием холодного атмосферного фронта — в городе будет ветрено и дождливо. По словам специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, 23 октября может выпасть около двух миллиметров осадков. Температура воздуха в этот день будет чуть выше климатической нормы — ночью +3...5°С, днем +5...+9°С.

24 октября, в среду, в Москву придет западный атлантический циклон, который закроет небо плотными облаками и принесет с собой дожди и мокрый снег. Днем столбики термометров не поднимутся выше +4…+6°С, а ночью все будет еще печальнее: +1…+3°С. При этом в области температура опустится ниже нуля и составит -1…+4°С. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, атмосферный фон резко упадет до 735 мм рт. ст.

Самую неблагоприятную погоду в «Фобосе» прогнозируют на четверг, 25 октября. В этот день столицу ждут мокрый снег и дожди. При этом дневная температура составит +2…+7°С, а ночью синоптики прогнозируют первый официальный морозец: -1…+4°С.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, достаточно сильный: 5-10 м/с. Атмосферное давление низкое 730 мм рт. ст. — оно не добавит оптимизма даже горожанам, не страдающим метеочувствительностью.

Непогода в Москве сохранится и к окончанию рабочей недели. Синоптики даже не исключают образование временного снежного покрова. Однако надолго он точно не задержится, учитывая дожди и дневную температуру в районе +2…+7°С. Атмосферный фон, между тем, низкий — 737 мм рт. ст. Ветер северо-западный с усилением до 8-12 м/с.

На предстоящих выходных, 27 и 28 октября, синоптики прогнозируют похолодание: дневная температура упадет до +1...3°С, а ночью оно составит -1...+3°С. Также ожидается мокрый снег и первые заморозки.

Между тем, в Гидрометцентре призвали автолюбителей не спешить со сменой летней резины. «Среднесуточная температура воздуха на неделе будет варьироваться от +4,5°С до +6,5°С, что представляет собой пограничное состояние, которое не обязывает автовладельцев срочно ставить зимнюю резину. И жителям мегаполиса, где в ночные и утренние часы на дорогах образование гололедицы маловероятно, пока можно не спешить с этим процессом, хотя и затягивать тоже не стоит. А вот тем, кто приезжает из области все же стоит задуматься, так как неделя обещает быть дождливой, и риск образования гололедицы в утренние часы по области значительно выше», — говорится в сообщении метеобюро.

Отметим, что в прошлом году снег в Москве выпал 21 октября — тогда осадки были зарегистрированы на северо-востоке города. Тем не менее, относительно теплая погода не позволила сформироваться снежному покрову.