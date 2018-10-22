Загадка сейфа: что сжег керченский стрелок

В СМИ появляются все новые подробности подготовки 18-летнего Владислава Рослякова к расправе со студентами и преподавателями Керченского политехнического колледжа. В распоряжение телеканала РЕН-ТВ попало видео, на котором видно, как молодой человек несет на поле, где он тренировался приводить в действие самодельные взрывные устройства, сейф – предположительно, позже он его закопал. Содержимое сейфа пока неизвестно.

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Между тем, ранее в СМИ попала информация о том, что перед нападением Владислав Росляков сжег на пустыре личные вещи — тетради, фотографии, флешки, сим-карту. Среди сгоревших вещей оказались оплавленный нож и детали ноутбука. Кроме того, Владислав Росляков сжег Библию – на поле были обнаружены обгоревшие страницы, на одной из которых был подчеркнут стих «Собери народ, мужей, жен и детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали, и чтоб учились и боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его».

Поле, на котором Владислав Росляков учился взрывать, сейчас оцеплено полицией. Тот факт, что именно там студент четвертого курса колледжа тренировался приводить в действие взрывные устройства, косвенно подтверждается: на стенах заброшенного здания, находящегося на пустыре, видны следы от копоти. Пустырь находится неподалеку от дома, где жил Росляков.

По одной из версий, взрывное устройство Росляков мог сделать из тротила, извлеченного из снарядов времен Второй мировой войны.

«Отрабатывается версия кустарного производства самодельного взрывного устройства на основе тротила, извлеченного из снарядов времен войны», — рассказал представитель экстренных служб РИА «Новости». Он добавил, что в Керчи остается много боеприпасов времен Великой отечественной войны, которые время от времени находят «черные копатели». Из устройств такого рода возможно достать взрывчатое вещество, однако для этого нужно «умение и опыт».

Накануне в сеть попало видео из колледжа, сделанное во время расправы Рослякова с учениками и преподавателями колледжа – его опубликовал телеканал «Вести». На записи было видно, как молодой человек медленно идет по коридору, стреляя в тех, кто встречается на его пути. Видео провисело в сети недолго – вскоре оно было удалено.

Между тем, стало известно, что к массовому убийству Владислав Росляков начал готовиться в январе 2017 года. О об этом рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. Он также добавил, что студент действовал в одиночку: «Больше непойманных стрелков нет», — заверил собеседник агентства.

В июле 2018 года Владислав Росляков прошел шестичасовой курс обучения безопасному обращению с оружием в центре подготовки в Симферополе. «Обучение проходил в июле, предоставил весь пакет документов, в том числе медицинскую справку», — сообщили РИА «Новости» представители центра. Там отметили, что юноша был совершеннолетним, а программа обучения утверждена министерством образования.

Как признался агентству представитель центра, юноша отличался от тех, кто проходил обучение, только возрастом. «Он ничем не выделялся, был спокойным, уверенным и малоразговорчивым. Он отстрелялся хорошо, на вопрос, где учился, он сказал, что занимался стрельбой. Он сдал теорию, все знал, отстрелял из гладкоствольного оружия уверенно – пробный и два зачетных выстрела», — рассказали представители центра.

Деньги на покупку оружия, как предполагается, Владислав Росляков взял у бабушки.

Как рассказала 76-летняя Галина Рослякова сайту kp.ru, внук пришел к ней, чтобы забрать детские снимки. После этого она обнаружила, что у нее пропали 20 тысяч рублей, отложенные на похороны.

Ружье и 150 патронов к нему Росляков купил сам на законных основаниях за пять дней до трагедии. 8 сентября 18-летний студент получил разрешение на ношение оружия после того, как прошел необходимые тесты и психологическую экспертизу.

Трагедия, в результате которой погибли 21 человек и пострадали более 50, произошла в Керченском политехническом колледже в среду, 17 октября. Тогда студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков устроил взрыв на первом этаже учебного заведения и расстрелял учеников и преподавателей. Позже он покончил с собой – его тело нашли в библиотеке.