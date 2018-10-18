Конец бабьему лету: в Москве выпадет снег

В пятницу, 19 октября, москвичей ждет последний день бабьего лета. Дневная температура воздуха составит +13…+15°С. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». Ближе к вечеру в столице пройдет небольшой дождь, кроме того, похолодает до +3…+5°С. В дневное время ветер юго-западный, 4-9 м/с, в ночное — северо-западный, 3-8 м/с.

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Атмосферное давление, своим высоким уровнем обеспечивавшее до сих пор ясную и сухую погоду, опустится до нормальных показателей и составит 747 мм рт. ст.

Поклонникам творчества Ивана Тургенева, ну или хотя бы тургеневских барышень, советуем заглянуть в галерею-мастерскую «Варшавка» — там состоится показ картины «Дворянское гнездо», которая была снята Андреем Кончаловским. Мероприятие приурочено к 200-летию писателя. В последующие дни пройдут показы еще нескольких экранизаций: «Ася», «Рудин», «Две женщины» и «Муму».

К субботе дожди прекратятся, однако небосвод покроют плотные облака и в целом заметно похолодает. Днем 20 октября будет +9…+11°С и западный ветер 3-8 м/с, а ближе к ночи температура опустится до +2…+4°С, ветер же при этом ослабнет до 1-6 м/с и будет дуть в переменном направлении. Атмосферный фон снова повысится — до 753 мм рт. ст.

Желающим добавить в свою жизнь эстетики и красоты стоит отправиться за ними на «Хлебозавод». В субботу там соберутся десятки дизайнеров одежды и аксессуаров. С собой они привезут необычные предметы декора, парфюм ручной работы и оригинальные сумки. Если шкаф уже не закрывается от вышеперечисленного, просто приходите выпить кофе и полакомиться выпечкой в один из последних теплых дней осени.

В воскресенье, 21 октября, температура продолжит понижаться — днем ожидается +7…+9°С. Небо по-прежнему будет закрыто пеленой облаков, но в дождевые тучи они не превратятся — спасибо повышенному (755 мм рт. ст.) атмосферному фону. Ночью пройдут дожди, а термометры покажут +3…+5°С. Ветер переменный, 1-6 м/с.

Пока Москва не превратилась в Венецию из-за затяжных осенних дождей, проводите выходной вне дома.

Кстати, как и в любое третье воскресенье месяца, вход во все музеи, подведомственные Москве, будет бесплатным. Советуем воспользоваться случаем и посмотреть на работы легендарного уличного художника и одной из икон современного поп-арта Шепарда Фейри в ММОМА на Гоголевском.

Еще один вариант — выставка «Демонов в машине», посвященная новым проблемам искусственного интеллекта, блокчейна, нейросетей и других малознакомых обывателям слов, в Музее современного искусства на Петровке.

Начало недели даст небольшую надежду на возвращение тепла в столицу. В понедельник, 22 октября, столбики термометров поднимутся до +8…+10°С, что на четыре градуса превышает средние температурные значения месяца. Ночью картина не столь радужная: синоптики прогнозируют +2…+4°С, местами пройдут дожди, а на севере Московской области даже выпадет мокрый снег. Ветер юго-западный, днем 5-10 м/с, ночью 3-8 м/с. Атмосферное давление снова «придет в себя» и остановится на отметке в 747 мм рт. ст.

Культурных мероприятий за выходные прошло достаточно, а по понедельникам афиша, как правило, пуста. Так что в этот день можно просто отдохнуть дома. Вспомните, когда вы последний раз уходили с работы пораньше, чтобы увидеться с друзьями. Пора действовать решительно и позвать всех на просмотр любимого сериала, ведь сентябрь-октябрь — те месяцы, в которые выходят новые сезоны самых рейтинговых картин. Пледы, чай с лимоном, свежеиспеченный чизкейк — и ваш вечер укомплектован.

Во вторник, 23 октября, погоду в Москве будет определять волновой циклон с запада, за счет чего в городе будет ветрено и дождливо. Дневная температура ожидается в районе +5…+7°С, ночью будет +2…+4°С. Ветер западный, 3-8 м/с, атмосферный фон 745 мм рт. ст.

Не забывайте, что погода обманчива — при таком резком похолодании можно легко схватить вирус и остаться в кровати на время, превышающее желаемые пределы.

Поэтому не забывайте укреплять иммунитет и утепляться — голые лодыжки, посиневшие от холода, никогда не будут в моде.

24 октября, в среду, столицу накроет западный атлантический циклон. Небо закроет плотными облаками, что гарантирует дожди и даже мокрый снег. Днем столбики термометров не смогут подняться выше +4…+6°С, а ночью все будет еще печальнее: +1…+3°С. Более того, в области температура опустится ниже нуля и составит -1…+4°С. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, атмосферное давление резко упадет до 735 мм рт. ст.

Напоминаем автолюбителям, что сейчас самое время отправиться в шиномонтаж и «переобуть» свою машину. Специалисты рекомендуют делать это, когда средняя температура составляет +5...+7°С.

В четверг, 25 октября, в Москве также ожидается дождь и мокрый снег. Что ж, теплые осенние деньги и так поставили не один рекорд по продолжительности, пора и честь знать.

Температура днем в столице +2…+7°С, ночью грянет первый официальный морозец в черте столицы: -1…+4°С. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, достаточно сильный: 5-10 м/с.

Низкое атмосферное давление (730 мм рт. ст.) не добавит оптимизма даже горожанам, не страдающим метеочувствительностью.





Непогода в столице сохранится и к окончанию рабочей недели. Синоптики даже не исключают образование временного снежного покрова. В пятницу, 26 октября, по-прежнему будут идти дожди и мокрый снег. Дневная температура составит +2…+7°С, ночная также будет аналогична показателям четверга (-1…+4°С). Атмосферный фон низкий, 737 мм рт. ст., ветер северо-западный, усилится до 8-12 м/с. Честно говоря, не знаем, как при таком ветре спасаться от дождя и не лишиться зонтика, но вот пуховики и шапки будут максимально уместны — а если на Хэллоуин вы планировали нарядиться Петровым или Бошировым, то еще и на костюме сэкономите.