Солнце жжет: Москва бьет температурные рекорды

Такой погоды в Москве не упомнят старожилы — и на сей раз это не банальный штамп, примененный без оснований. Абсолютный температурный рекорд был установлен 18 октября в Москве. Если в 1967 году метеорологи зафиксировали в этот день +17,5°C, то сегодня столбики термометров поднялись еще выше: в 14:00 на главной московской метеостанции ВДНХ было зафиксировано +17,9°C.

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Как рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, такой высокой температуры 18 октября в столице не было за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Предыдущий температурный рекорд был установлен в Москве буквально несколькими днями ранее, 14 октября. Согласно данным метеостанции на ВДНХ, температура превысила на 5-7°С климатическую норму для этого времени года. Примечательно, что народные приметы предписывают в этот день измерять высоту снежного покрова — исходя из этого можно сделать выводы, какая погода будет зимой. Однако судя по Покрову в 2018 году, зимы, кажется, не будет вообще.

«Покров в Москве стал самым теплым за последние 70 лет. К 14:00 воздух на базовой московской метеостанции прогрелся до +17,5°C, что стало самым высоким показателем с 1948 года», — написал специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Отметим, что на этом рекорды могут не закончиться. Так, в пятницу днем температура воздуха также поднимется до +14...+16°C, что близко к рекорду дня, зафиксированному 19 октября 1881 года: тогда термометры показали +16,2°C.

Ранее Тишковец уже объяснял причины затянувшегося бабьего лета в Москве. По словам синоптика, всему виной антициклон азорского происхождения. Он также уточнил, что все погодные явления, связанные с этим направлением, несут за собой субтропическое тепло и солнце.

«Для октября необычно, чтобы так долго продолжался период солнечной погоды. Это рекордно длинное старое бабье лето», — констатировал специалист.

Из-за аномального тепла московским коммунальщикам даже пришлось «прикрутить» батареи на пару градусов: горожане начали жаловаться на то, что в квартирах с началом отопительного сезона слишком жарко.

Впрочем, жителям столицы в этом году к необычно жаркой погоде не привыкать. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в разговоре с «Интерфаксом» отметил, что температура примерно в +20…+25°C во второй половине сентября, царившая в городе, — это «фантастика».

Уже тогда температурный фон превышал привычные показатели примерно на +8°C. По словам метеоролога, приход такого «невероятного тепла» можно объяснить притоком теплого юго-западного воздуха, который и сохранил блокирующий непогоду антициклон на среднем уровне тропосферы.

Увы, наслаждаться температурными рекордами москвичам осталось совсем недолго: бабье лето в европейской части России завершится уже 20 октября.

Как ранее заявил Вильфанд, «в субботу температура упадет градуса на 4-5, уже спрогнозировано, что будет 10 градусов тепла. По сравнению с понедельником почти на 9-10 градусов понизится температура, осадки небольшие», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам, переходный период начнется в пятницу, 19 октября, когда в Москве появятся облака, возможен небольшой дождь. По прогнозам синоптиков, с понедельника в ночные часы возможны заморозки, пойдут дожди и не исключен мокрый снег.

Метеорологи, опираясь на тенденции последних 30 лет, делают вывод, что осень в Москве может запоздать так же, как и зима. В последние годы наблюдается явное смещение времени наступления этих двух сезонов.

Ранее синоптики предупреждали, что первый снег придет в Москву к 26 октября.

«Я бы сказал, что снег в Москву придет не раньше пятницы, субботы и воскресенья следующей недели, то есть, 26-28 октября», — сообщили агенству РИА «Новости» в центре погоды «Фобос».

При этом специалисты отметили, «в эти выходные температура, действительно, начнет понижаться, но она будет слегка выше нормы, и поэтому о снеге пока рано говорить».

Особенно радостную для москвичей новость синоптики уже озвучили накануне — предстоящая зима, вероятно, не будет суровой. Как сообщил телеканалу «360» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев, в большинстве регионов температура будет ниже, чем обычно, или в пределах климатической нормы.

«Пугать сейчас экстремальной зимой нет оснований. Сейчас можно говорить об общих тенденциях, но говорить, что зима будет ядреной, наверное, не стоит», — подчеркнул он, уточнив, что долгосрочные прогнозы синоптикам делать сложно и прогноз резких изменений погоды можно составить только в краткосрочной перспективе.