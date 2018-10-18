Дуэль в эфире: Навальный принял вызов Золотова

Оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение к директору Росгвардии Виктору Золотову, вызвавшему его на дуэль. Свое послание Навальный опубликовал на своем YouTube-канале.

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«Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие.

Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале, где их [дебаты] все равно посмотрят миллионы людей»,

— заявил он.

По словам Навального, у Золотова есть неделя на размышления. «Шлите своих секундантов или что еще вам там не хватает для сатисфакции», — обратился к главе Росгвардии оппозиционер.

Фоторепортаж: Навальный принял вызов Золотова на дуэль __is_photorep_included12025975: 1

Еще в начале сентября Золотов опубликовал на официальном YouTube-канале Росгвардии видео, на котором вызвал Навального на дуэль, пообещав превратить его в «отбивную».

«В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию», — сказал Золотов.

«Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — добавил он.

Таким образом глава Росгвардии ответил на опубликованное в конце августа Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Навального расследование, в котором оппозиционер указывал, что в 2018 году цены на одни и те же продукты, закупаемые для Росгвардии, увеличились в несколько раз по сравнению с 2017 годом.

«Та ценовая составляющая, о которой вы говорили, допустим, 40 рублей за сок, говорит только лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор, потому что за 40 рублей сока быть не может, там может быть лишь вода или суррогат», — уверен Золотов.

По словам генерала, ведомство совместно с органами контрразведки, военной прокуратурой и Счетной палатой активно выявляет свои «коррупционные недостатки».

«Мы боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд — вот так у нас обстоят дела», — сообщил директор Росгвардии.

Его также возмутило то, что оппозиционер позволил себе привести «оскорбительные, клеветнические измышления» в адрес главы ведомства. «Уже несколько лет вы машете моей декларацией, как тряпкой. Там ничего нового абсолютно нет, и она была заполнена мною до того, как я пришел на службу в Росгвардию, там это видно, не лукавьте. Я действительно не бедный человек», — уточнил военный.

Декларация, о которой говорит Золотов, — это сведения о его доходах за 2014 год, которые были опубликованы в августе 2015 года. По приведенным в ней данным, прибыль главы Росгвардии составила более 6 млн рублей. Золотов в обращении к Навальному объяснил такие цифры, напомнив, что до прихода на нынешний пост занимался бизнесом.

Это видео стало поводом для обсуждений в СМИ. Вскоре после его публикации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данный ролик глава Росгвардии не согласовывал с Кремлем.

Как подчеркнул Песков, в правительстве заявления Золотова не расценивают как угрозу. По словам пресс-секретаря, иногда с «бессовестной клеветой» можно бороться любыми способами. «Когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является ни чем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню», — отметил он.

Открестились от этого ролика и в самой силовой структуре. Как объяснили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, Виктор Золотов самостоятельно решил записать видеообращение к Алексею Навальному. «Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», — объяснили в ведомстве.

У обеих сторон за все это время даже сформировались команды поддержки. Директора Росгвардии поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, о чем он написал в своем телеграм-канале. Кадыров уверен, что Золотов поступил «как настоящий мужчина», отстаивая свою честь, честь состава Росгвардии и государства. «Если нападающий как шакал из-за угла оппонент Золотова не может отстоять свои позиции обоснованно, по закону, по морали, то пусть попробует по-мужски», — заявил глава республики.

Кадыров был убежден, что Навальный брошенный ему вызов не примет, и вопрос здесь «не столько в физической подготовке, сколько в благородстве и силе духа».

За оппозиционера в этом конфликте вступился мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира по плаванию Виктор Солдатов. Спортсмен сам бросил главе Росгвардии ответный вызов.

«Я хочу тебя показать, как ты будешь выглядеть на моем фоне в бассейне. Ты будешь выглядеть как килька в томате! Ты будешь как селедка под шубой на моем фоне! Я тебя разделаю как настоящий кит-убийца, как дельфин. При своих ребятах», — высказался Солдатов в своем обращении в фейсбуке.