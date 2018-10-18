«Один не мог»: кто был сообщником керченского стрелка

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что керченский стрелок не мог действовать один, передает РИА «Новости». При этом он уточнил, что у стрелявшего были сообщники на этапе планирования атаки.

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«Здесь он на месте действовал один, это уже понятно, установлено, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, на взгляд коллег, этот негодяй один осуществить не мог», — сказал Аксенов.

По словам главы региона, в данный момент перед следственными органами стоит задача установить, кто помогал в подготовке нападения.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению сообщников и мотивов совершения преступления», — рассказали в керченском подразделении ФСБ на заседании оперативного штаба по расследованию трагедии

В сети уже появилось множество комментариев очевидцев, которые делятся подробностями произошедшей трагедии. Некоторые из них расходятся с официальной версией.

Так, один из учащихся колледжа в Керчи рассказал журналистам телеканала Царьград, что незадолго до взрыва несколько мужчин пытались попасть в колледж, но их не пускала вахтерша. В итоге в нее тоже выстрелили, она осталась жива.

«Их не пускала вахтерша. Она требовала предъявить документы — диплом, подтверждающий то, что они здесь учились. Как я понял, у них ничего не получилось. Дальше пошел взрыв в буфете. На фотографиях все подробно видно. Там ни стекол, ни рам, ничего больше нет. Дальше пошли обстреливать второй этаж и первый», — рассказал ученик колледжа.

Он отметил, что в момент убийства находился на улице, где и услышал взрывы.

Другой ученик колледжа рассказал RT про группу людей с автоматами, которые совершили нападение.

«Сначала произошел взрыв в столовой, а сразу после него из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски. Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, но сколько точно, сказать не могу. Они стреляли по ученикам и преподавателям — по всем, кто попадался им на пути», — рассказал молодой человек.

В то же время глава Крыма Сергей Аксенов подчеркивал, что он, побывав внутри колледжа, лично видел погибшего убийцу, и он был один.

Кроме того, информация о том, что лицо стрелявшего студента было скрыто маской, не соответствует действительности.

Одна из учениц колледжа также заявила в интервью «Говорит Москва» о том, что нападавших было несколько (а не только Владислав Росляков, о котором сообщил СК). Об этом, по ее мнению, свидетельствует то, что взрывы и стрельба происходили одновременно в разных частях здания.

«Выстрелов было очень много, и выстрелы были в разных участках здания. Есть версия, что кидали какие-то взрывпакеты», — сказала студентка.

В своем телеграм-канале «Говорит Москва» уточняет со ссылкой на очевидцев, что на 1 этаже здания колледжа был взрыв, а на 2 этаже — стрельба. Стреляли, предположительно, из ружья или дробовика.

Еще один студент колледжа утверждает, что автоматные очереди звучали из разных мест.

«Как раз из-за угла, мне кажется, со второго этажа стреляли из автомата. Именно очередями с разных мест. Это было слышно», — рассказал очевидец. По его словам, один стрелок не мог так быстро чисто физически перемещаться из одного корпус в другой.

«Буквально за полминуты-минуту, мне кажется, он перебежать физически не смог. Там как раз возле мастерских открытая местность, вот туда и стреляли», – заметил он.

В интервью с «Коммерсант FM» ученики колледжа также заявили, что взрывов было три.

«Первый взрыв, с которым я был рядом, произошел в столовой. Второй взрыв — дальше, где идут корпуса. И последний взрыв я видел — это самый последний корпус, самый длинный, который идет назад, вот там повылетали стекла, и тоже был хлопок», — сказал он.

Согласно официальной версии СК, непосредственный исполнитель преступления был в колледже один.

«На данный момент в колледже есть только правоохранители, других посторонних нет. По людям стрелял только один человек, он мертв», — сообщил представитель органов правопорядка накануне вечером людям, собравшимся возле колледжа.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября. 18-летний студент четвертого курса местного политехнического колледжа Владислав Росляков на одной из перемен открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Затем молодой человек активировал взрывное устройство, заявили в Национальном антитеррористическом комитете России. После этого нападавший покончил с собой.

В результате атаки погибли 20 человек, более 50 получили ранения.

Позже в колледже обнаружили еще два взрывных устройства, которые злоумышленник не успел или не смог активировать. Как сообщает Kerch.FM, по словам свидетелей, ранее «они слышали от этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами».

Как сообщали в крымских экстренных службах ранее, в сентябре молодой человек легально получил разрешение на оружие. По данным телеграм-канала «112», Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а за несколько дней до трагедии в колледже приобрел к нему около 150 патронов. Однако позже детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева сказала, что информация о наличии разрешения на ружье не подтвердилась.