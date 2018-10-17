Полет для залета: куда приходят, чтобы забеременеть

Изначально репродуктивный туризм подразумевает под собой временный выезд из страны для получения качественного лечения от бесплодия за рубежом. Большинство таких пар едут в Израиль — количество лечебных циклов на душу населения там является одним из самых высоких в мире – 3688 на миллион жителей. Не менее популярными направлениями также являются США и Индия.

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Широкую распространенность в последнее время получили и так называемые «детородные туры», в ходе которых бесплодным парам за круглую сумму предоставляется возможность совершить романтическое путешествие, сопряженное с занятиями с опытными сексологами.

«Как заманчиво бы ни выглядели такие туры, как «Детородный лыжный отпуск» или «Детородный круиз», многим они не по карману, — поделилась мнением с «Газетой.Ru» генеральный директор турагентства Юлия Петрова. — Однако всем известно о существовании на земле так называемых «святых мест», «мест силы» - точек, особая энергетика которых связана как с необыкновенными природными явлениями, так и с происходившими там событиями. Например, ни для кого не секрет, что есть так называемые «намоленные» места — храмы, монастыри. Съездить туда можно с минимальными затратами — платить придется только за проезд и проживание. О целях таких поездок чаще всего не говорят, так как это очень личное дело. Но я точно знаю, что как пару веков назад, так и сейчас, паломничество в святые места — единственное спасение для отчаявшихся забеременеть женщин».

Хочешь сына — мажься маслом, ешь смоковницу

В центре Москвы находится Покровский монастырь, куда выстраиваются очереди из женщин и мужчин, мечтающих о ребенке. Паломники со всей страны собираются там, чтобы обратиться за помощью к преподобной Матроне Московской — согласно поверью, эта хрупкая женщина с парализованными ногами обещала помочь всем, кто придёт к ее гробу.

Наиболее популярным ритуалом среди жаждущих забеременеть и тех, кто уже в положении, является обмазывание живота церковным маслом — как убеждены в монастыре, это помогает благополучно выносить и родить малыша.

Просить о зачатии ребенка можно на Даниловском кладбище, где похоронена блаженная, либо в самом Покровском монастыре, куда в 1998-м году были перенесены ее мощи и где находится икона святой Матроны Московской.

А вот в «месте силы», расположенном на Северном Кипре, для того, чтобы зачать именно мальчика, необходимо съесть плод определенного дерева.

Так, на Северном Кипре, в бывшей столице страны Фамагусте, есть мечеть Лала Мустафы-паши, в прошлом — кафедральный собор св. Николая. Однако внимание паломников привлекает не он, а гигантская 700-летняя сикомора, которая по-русски называется смоковница. Местные уверяют, что существует поверье: если бездетная пара, мечтающая о ребенке, съест плоды этого дерева, то первенец будет непременно мужского пола.

Сидеть на камнях иногда полезно

Самые известные камни, которые, якобы, помогают женщине забеременеть находятся в Голосовом овраге, расположенном в государственном музее-заповеднике Коломенское. Это Девичий или Девий камень и Камень-Гусь. Первый, как можно понять из названия, излечивает женское бесплодие, а Камень-Гусь, в свою очередь, отвечает за помощь мужчинам. Согласно легенде, эти камни — затвердевшая кожа Змея, которого поверг Георгий Победоносец.

Для исполнения заветного желания женщине нужно зачерпнуть родниковой воды, сесть на Девичий камень, загадать желание и выпить воду, после чего, на соседнее дерево повязать ленту. Наиболее сильным это место считается 24 апреля и 7 мая — День Святого Георгия.

В Ярославской области, на берегу Плещеева озера возвышается огромный 12-тонный валун Синь-камень, который лечил от бесплодия ещё язычников. Свое название он получил за способность менять цвет: в сухую погоду он имеет серый окрас, однако после дождя сразу становится синим.

Чтобы камень «помог» родить здорового ребенка, женщине необходимо некоторое время посидеть на камне и помолиться, после чего повесить ленточку на кусты, растущие вокруг него. Именно поэтому все кусты вокруг этого «места силы» увешаны различными кусочками тканей, ленточек, скотча, полиэтилена и даже носками.

Помимо «волшебных» валунов в центральных районах страны, в окрестностях Геленджика, Сочи и других районах Кавказа, также существуют целые древние каменные сооружения, помогающие бесплодным, — дольмены. Согласно поверьям, для того, чтобы избавиться от проблем с репродукцией, необходимо прислониться к ним спиной и попросить себе желанного малыша.

Более жестокое испытание проходят паломницы в греческой деревушке Архангелос в центре острова Родос — там находится легендарная церковь, расположенная на вершине горы.

Есть поверье, что, если женщина, страдающая бесплодием проползет по голым камням от подножия горы до алтаря церкви, то в ближайшее время непременно забеременеет.

Однако для того, чтобы забеременеть, не обязательно пытаться пристроиться на неудобных камнях. Не меньшее внимание паломников привлекает вполне удобный Трон Святой Нормиты — старинное кресло, находящееся в монастыре Святого Духа в испанском городе Барселона и в XVII веке принадлежавшее Нормите Ангело, которая ушла в монастырь в 60-летнем возрасте после гибели мужа и 12 детей во время эпидемии чумы.

Согласно легендам, для того, чтобы повысить свои шансы забеременеть, достаточно просто посидеть на троне многодетной Нормиты. Однако слишком усердствовать тоже не надо — вдруг родятся, как у Нормиты, 12 карапузов.

Как жук-скарабей и Каменная Баба помогут забеременеть

Уникальный храмовый комплекс Карнака в египетском городе Луксор также является средоточием флюидов плодородия — даже стены древнего храма расписаны различными изображениями древнеегипетского бога плодородия Мина. Однако основной интерес паломников репродуктивного туризма привлекает особый талисман будущих родителей — жук-скарабей.

Согласно преданию, для того, чтобы жук исполнил желание о беременности, его нужно обойти семь раз. В качестве полезных талисманов многие увозят с собой из этого места статуэтки богов Осириса и Мина, также отвечающих за плодородие, или статуэтку священной кошки — хранительницы домашнего очага.

В Турции тоже не обошлось без своего места плодородия. Расположено оно на побережье Средиземного моря в районе Алании — это Ворота желаний, которые представляют собой естественное отверстие в скалах. По легенде, чтобы излечиться от бесплодия, женщина должна пройти через эти ворота.

Также от бесплодия в Турции можно излечиться при помощи особых термальных источников: они расположены в турецкой провинции Памуккале. Однако, бесконтрольное самолечение бесплодия термальными водами тоже до добра не доведет — их полезные свойства обусловлены реальными целебными свойствами термальной воды, температура которой иногда может доходить до 70 градусов. Именно поэтому заниматься этим стоит все-таки под наблюдением врача.

А вот в степи Хакасии символом плодородия, по легенде обладающим силой, способной излечить от бесплодия, является каменное изваяние женского божества Улуг Хуртуяк Тас — Большая каменная баба, Мать всех матерей, Чрево Земли. По мнению археологов, возраст Каменной Бабы составляет более 6 тыс. лет.

По заверениям местных, в Каменной Бабе заключена жизненная сила всего хакасского народа. К ней приезжают, чтобы попросить Улуг Хуртуяк Тас о ребенке: согласно ритуалу, для этого необходимо трижды обойти вокруг изваяния по солнцу, разбрызгивая при этом что-нибудь молочное на четыре стороны света.

В Кабардино-Балкарии также есть место, связанное с неким волшебством: там, в национальном заповеднике Приэльбрусья, расположена гора Уллу-Тау, которую местные просят о ребёнке своим способом.

По одной из расхожих легенд, чтобы добиться у Мать-горы осуществления мечты о малыше, необходимо совершить восхождение, при этом отказавшись от употребления мясной пищи. Заканчивается это восхождение на вершине горы, в деревянном доме, лишенном всех благ цивилизации — по мнению староверов, такие испытания очень подходят для подготовки родителей к нелёгкой жизни с ребёнком.

По мнению психологов, как бы неубедительно ни звучали мифы, зачастую вера дает человеку очень многое — в первую очередь помогает бороться с психологическими проблемами.

«Если миф устойчив и, главное, работает, то всегда найдутся его приверженцы. Достаточно вспомнить русских девушек, которые трут животы беременных, выращивают в домах фикусы, пьют отвары, едят первые плоды винограда, совершают магические ритуалы. От бесплодия существуют свои обереги: древесина яблони, гвоздика пестрая и камни: изумруд, топаз, алмаз, малахит. Те же, кто верит в Бога и чудеса, совершают паломничества по святым местам и чудотворным иконам. Если проблема психологическая и вам нужна уверенность — вера лучший способ. Медицина же поможет восстановить гормональный фон», — рассказала «Газете.Ru» психолог и коуч Екатерина Федорова.

Как от северного сияния родить гения

Особенно смелые туристы отправляются подальше — на остров Лангкави, в Малайзию, который знаменит своими парками, джунглями и водопадами. На небольшом острове Пулау Дайанг Бунтинг, расположенном в непосредственной близости от Лангкави, находится довольно известное «Озеро Беременной женщины», название которого вполне объяснимо — очертания холмов на одной стороне озера напоминает силуэт беременной женщины.

По легенде, прекрасная богиня родила сына от земного юноши, однако ребёнок вскоре умер. Тогда безутешная мать похоронила сына в водах озера, освятив его, а сама вернулась на небо. С тех пор, посещая это место и искупавшись в озере, бесплодные женщины возвращаются уже беременными.

Священная индийская река Ганг также, согласно поверью, приносит плодовитость. Для этого женщины, мечтающие о ребенке, должны окунуться в реку, причем сделать это можно далеко не везде — только в Аллахабаде, Бенаресе, Гомукхе, Ганготри и Калькутте. Поверить индусам и их способу довольно легко — об их плодовитости существует множество легенд, а «искусство любви» даже запечатлено в Камасутре.

В то же время, берег Баренцева моря привлекает туристов, нацеленных на борьбу с бесплодием, далеко не для купания — турпоток даже возрастает в холодное время за счет китайцев, которые приезжают целыми группами в село Териберка, которое известно многим российским и некоторым зарубежным зрителям по фильму Андрея Звягинцева «Левиафан».

По мнению хозяина одного из отелей, их прежде всего привлекает возможность заняться любовью под северным сиянием. И дело тут вовсе не в романтике — согласно одному из поверий, к которым в Китае относятся с большим трепетом, дети, зачатые под свечением полярных зарниц, вырастают одаренными.

«Одаренным, счастливым, удачливым, упитанным — у китайского поверья есть много вариаций. А вот откуда оно взялось мы так и не смогли понять, так как в Китае нет даже намека на северное сияние, — рассказал «Газете.Ru» краевед, а также директор туристического агенства «Мурмания» Владимир Онацкий. — Как бы то ни было — все туристы любят легенды и сказки и зачастую подхватывают такие вещи. На самом деле, есть подозрение, что подобное поверье зародилось непосредственно на самом Кольском полуострове, а затем уже быстро разнеслось дальше. Поэтому кто-то из китайцев изначально приезжает осведомленным об этой легенде, кого-то просвещают уже на местности. А они, будучи народом впечатлительным и доверчивым, все радостно в это верят и соответственно используют».

Психолог и коуч Екатерина Федорова, в свою очередь, уверена — как бы привлекательно ни выглядело китайское поверье, обратиться к врачу перед поездкой все-таки стоит, так как все зависит от характера проблемы, которая может оказаться как психологической, так и гормональной.

«Новая тенденция репродукционного туризма удивляет. Все-таки мы живем в современном информационном обществе. Не нужно быть сексологом или гинекологом, чтобы предположить, что никакое сияние не способно повлиять на репродукцию. Однако утверждать, что при использовании таких методов лечения срабатывает «эффект плацебо» — тоже не стоит. Все зависит от характера проблемы. Если она психологического характера, не исключено, что результат после репродуктивного тура будет положительным. Если же проблема с гормональным фоном, все-таки лучше доверится профессионалам. Современная медицина сейчас на достойном уровне. Кроме того, важен здоровый образ жизни и рацион питания, который должен быть максимально полезным», — сказала Федорова «Газете.Ru».