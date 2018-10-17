«Саакашвили дал санкцию»: как убили бизнесмена в Британии

Как установила главная прокуратура Грузии, бывший президент страны Михаил Саакашвили санкционировал убийство миллиардера Бадри Патаркацишвили, указали в заявлении ведомства.

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Там уточнили, что «по факту превышения служебных полномочий и подготовки убийства в отягчающих обстоятельствах задержаны бывшие чиновники МВД Г. М., Л. К. и Р. Ш».

Во время обыска у одного из обвиняемых по этому делу нашли две аудиозаписи от 4 и 5 февраля 2007 года, на которых собеседники обсуждали подготовку убийства. Судя по одной из них, обвиняемый Г. Д. собирался подключить к делу охранника Патаркацишвили.

«Во время разговора Г. Д. подтверждает, что вопрос подготовки убийства санкционирован Михаилом Саакашвили, так как Бадри Патаркацишвили был их политическим оппонентом и врагом руководства», — подчеркнули в прокуратуре.

На второй аудиозаписи экс-чиновники обсуждали подготовку непосредственно самого преступления: устанавливали списки окружения бизнесмена, охраны, изучали его ежедневный маршрут. Среди всех возможных версий преступления они рассматривали, «в частности, отравление таким веществом, которое бы вызвало эффект естественной смерти».

Согласно этой записи, «все вопросы по методам ликвидации согласовывались с Датой Ахалая (экс-глава департамента конституционной безопасности МВД Грузии — «Газета.Ru»)».

В прокуратуре уточнили, что задержанным экс-чиновникам грозит от 16 до 20 лет тюремного заключения. Следствие по делу продолжается.

Бадри Патаркацишвили был одним из самых богатых людей Грузии. 12 февраля 2008 года он внезапно скончался на своей вилле недалеко от Лондона. Незадолго до кончины бизнесмен начал активно заниматься политикой: он перешел в оппозицию к правящим в то время властям во главе с Саакашвили. Более того, Патаркацишвили выставил свою кандидатуру на президентские выборы.

Как установили тогда врачи, смерть политика наступила вследствие ишемической болезни сердца. По словам представителя полиции графства Суррей (Великобритания), на теле и в доме бизнесмена не было обнаружено никаких следов радиоактивных веществ. Причиной для возникновения такой версии стало то, что ранее таким образом был убит бывший деловой партнер Бориса Березовского, экс-сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко. Но ввиду отсутствия улик эту версию сразу перестали прорабатывать.

Впрочем, никто не отрицал возможность того, что Патаркацишвили умер насильственной смертью.

Об этом, в частности, свидетельствовали и действия Скотленд-Ярда, заявившего о намерении провести еще и токсикологические тесты.

К тому же настораживало то, что незадолго до своей смерти бизнесмен говорил о готовящемся на него покушении. Патаркацишвили отмечал, что для этого в Лондон приехали киллеры, поэтому гарантировать безопасность ему не могли даже «120 телохранителей». Бизнесмен был уверен, что готовящееся заказное убийство инициировала именно грузинская сторона, которая обвинила его в заговоре с целью свержения власти.

Не поверили в естественную смерть политика и представители грузинской оппозиции. В основном они аргументировали свою позицию тем, что Патаркацишвили никогда не испытывал проблем с сердцем.

Спустя шесть лет Михаилу Саакашвили предъявили обвинения в превышении служебных полномочий в рамках дела по присвоению телекомпании «Имеди», которая как раз и принадлежала Бадри Патаркацишвили.

Такие же обвинения, как и Саакашвили, предъявили экс-главе внутренних дел Иванэ Мерабишвили, бывшему генеральному прокурору Зурабу Адеишвили, экс-главе минобороны Давиду Кезерашвили и бывшему мэру Тбилиси Георгию Угулаве.

Через некоторое время городской суд Тбилиси заочно арестовал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а впоследствии и наложил арест на имущество его и членов его семьи.

Как уточнял адвокат экс-президента Отар Кахидзе, среди арестованного имущества — дом Саакашвили в селе Кварели (Кахетия, Восточная Грузия), недвижимость, которая находится в собственности его жены Сандры Рулофс, земельные участки, принадлежащие его матери и бабушке, автомобили.

Впрочем, сам бывший глава государства своей вины ни тогда, ни сейчас не признает.

По этой же причине в самом начале процесса по этому делу он заявил, что не нуждается в политическом убежище в какой-либо стране. «Недавно я был в Албании, 30 июля я находился в Будапеште по приглашению моего друга, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, вскоре намерен посетить ряд других стран. Есть две страны, куда сейчас нет возможности поехать — это Грузия и Россия», — говорил тогда Саакашвили.

Все обвинения в свой адрес бывший президент назвал необоснованными и выразил уверенность, что они не помешают ему передвигаться по миру.